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Красивые поздравления со свадьбой в прозе на 16 августа

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Красивые поздравления со свадьбой в прозе на 16 августа
16:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Красиво поздравить молодоженов с днем свадьбы – почти искусство.

  • 1

    Сегодня знаменательный день — день вашей свадьбы! Пронесите воспоминания об этом ярком событии через всю жизнь, радуйтесь вместе, переживайте вместе, будьте друг другу надежной опорой, идите по жизненному пути рука об руку, берегите и уважайте друг друга! Желаю вам семейного уюта, благополучия, вечной любви и долгой, счастливой совместной жизни!

     

  • 2

    Как известно, любовь творит чудеса, а семья — самое прекрасное из ее чудес. Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательнейшим днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваша совместная жизнь напоминала никогда не заканчивающийся праздник. Чтобы счастье, любовь и взаимопонимание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Поздравляю!

  • 3

     Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

  • 4

    Дорогие молодожены! Сегодня день рождения вашей семьи. Я от всей души хочу пожелать вам долгой и безоблачной совместной жизни. Пусть ваша любовь с годами усиливается и крепнет. Уважайте и берегите друг друга, дарите ласку и заботу. Будьте счастливы!

     

  • 5

    Поздравляю! Сегодня ваши отношения перешли на другой уровень, и вы стали семьёй. Пускай в вашей жизни все складывается гладко, ровно и счастливо. Чтобы любовь, понимание и достаток не покидал ваш дом. Желаю скорейшего пополнения семьи и массу хороших эмоций.

     

  • 6

    Поздравляю, молодые! Пусть этот день положит начало счастливой вашей семейной жизни, в которой не будет ссор и обид, в которой всегда будет царить лад и понимание. Я искренне желаю вам крепкой и верной любви и, конечно же, здоровья, а всего желанного, важного и дорогого в своей жизни вы непременно добьётесь. Поддерживайте друг друга, цените, оберегайте и вдохновляйте. Горько!

  • 7

    Поздравляю с днем рождения вашего брака, вашей прекрасной семьи. Желаю лебединой верности, юных мечтаний, нежных чувств, вечной влюблённости и светлого счастья. Пусть для вашей семьи не будет трудных времён, пусть для вашей любви не будет ничего невозможного, пусть для вас всегда горит звезда доброй удачи. Желаю слышать друг друга и понимать, уважать личные интересы и быть надёжной опорой в стремлениях.

     

  • 8

    Желаю вам, молодожёны, благополучия в семейной жизни. Пусть ваш союз будет крепок и прекрасен многие-многие годы, которые вы разделите на двоих. Счастья вам, замечательных детишек, материального достатка в доме и, главное, доверия и взаимопонимания. Совет вам, да любовь!

     

  • 9

    Ура, друзья, поздравляю вас с днём свадьбы, с этим замечательным праздником — днем рождения вашей чудесной семьи. И я от всей души желаю вам долгой мирной счастливой семейной жизни. Пусть ваш семейный устав включает взаимопонимание и заботу друг о друге, пусть ваш дом будет уютным, а ваша чаша полна любви и достатка. И, как говорится, совет да любовь, удачи вам и сбыточных надежд.

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