Красивые поздравления со свадьбой в прозе на 16 августа

1 Сегодня знаменательный день — день вашей свадьбы! Пронесите воспоминания об этом ярком событии через всю жизнь, радуйтесь вместе, переживайте вместе, будьте друг другу надежной опорой, идите по жизненному пути рука об руку, берегите и уважайте друг друга! Желаю вам семейного уюта, благополучия, вечной любви и долгой, счастливой совместной жизни!

2 Как известно, любовь творит чудеса, а семья — самое прекрасное из ее чудес. Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательнейшим днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваша совместная жизнь напоминала никогда не заканчивающийся праздник. Чтобы счастье, любовь и взаимопонимание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Поздравляю!

3 Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

4 Дорогие молодожены! Сегодня день рождения вашей семьи. Я от всей души хочу пожелать вам долгой и безоблачной совместной жизни. Пусть ваша любовь с годами усиливается и крепнет. Уважайте и берегите друг друга, дарите ласку и заботу. Будьте счастливы!

5 Поздравляю! Сегодня ваши отношения перешли на другой уровень, и вы стали семьёй. Пускай в вашей жизни все складывается гладко, ровно и счастливо. Чтобы любовь, понимание и достаток не покидал ваш дом. Желаю скорейшего пополнения семьи и массу хороших эмоций.

6 Поздравляю, молодые! Пусть этот день положит начало счастливой вашей семейной жизни, в которой не будет ссор и обид, в которой всегда будет царить лад и понимание. Я искренне желаю вам крепкой и верной любви и, конечно же, здоровья, а всего желанного, важного и дорогого в своей жизни вы непременно добьётесь. Поддерживайте друг друга, цените, оберегайте и вдохновляйте. Горько!

7 Поздравляю с днем рождения вашего брака, вашей прекрасной семьи. Желаю лебединой верности, юных мечтаний, нежных чувств, вечной влюблённости и светлого счастья. Пусть для вашей семьи не будет трудных времён, пусть для вашей любви не будет ничего невозможного, пусть для вас всегда горит звезда доброй удачи. Желаю слышать друг друга и понимать, уважать личные интересы и быть надёжной опорой в стремлениях.

8 Желаю вам, молодожёны, благополучия в семейной жизни. Пусть ваш союз будет крепок и прекрасен многие-многие годы, которые вы разделите на двоих. Счастья вам, замечательных детишек, материального достатка в доме и, главное, доверия и взаимопонимания. Совет вам, да любовь!