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Красивые поздравления с днем рождения 17 августа

Красивые поздравления с днем рождения 17 августа
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Общительный и дружелюбный, вы — творческий человек с острым и проницательным умом.

Вы способны выгодно использовать ситуации, отличаетесь широкими и либеральными взглядами и строгими моральными принципами.

Вы родились 17 августа, знак зодиака Лев. Поскольку вы можете в значительной степени выиграть от самодисциплины, важно получить хорошее образование или найти что-нибудь вдохновляющее.

Несмотря на потребность в умственной активности, продуктивности и самовыражении, вы склонны испытывать беспокойство и переживать перепады настроения, чувствуя то уверенность и творческий порыв, то встревоженность и пессимизм.

Избегайте критичности и не предъявляйте к себе непомерных требований. Учитесь доводить дело до конца и проявлять терпение.

Несмотря на присущие вам преданность, внимательность, великодушие и непосредственность, следует избегать категоричности и импульсивности, поскольку, чтобы завоевать желаемое восхищение, нужно проявлять не досаду и недовольство, а нежность и любовь.

В возрасте 5 лет для вас начинается период повышенного внимания к практическим вопросам. В 35 лет наступает переломный момент, придающий особое значение личным и деловым взаимоотношениям, а также побуждающий к развитию музыкальных, артистических или литературных интересов.

После 65 лет появляется желание постичь смысл жизни, тайны эмоциональных переживаний и духовные глубины.

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

***

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

***

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

***

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

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