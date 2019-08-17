Милые короткие поздравления с днем свадьбы 17 августа в стихах и открытках

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом. если же природа не наделила вас острым умом, на помощь придут готовые тексты, которыми пестрит Всемирная паутина.
Поздравления
Любви вам богатой и счастья,
В гармонии, верности жить,
Печалится вместе, смеяться,
И союзом своим дорожить.
* * *
Свадьбы день такой прекрасный,
Пусть все будет не напрасно,
Чтобы жили вы в любви
И друг друга берегли!
С важным событием вас поздравляем.
Благополучия, счастья желаем.
Друг друга до старости сильно любите.
Верность, любовь сквозь года пронесите.
* * *
Пусть ваш прекраснейший союз,
Дополнит милый карапуз!
Пусть поскорей случится - чудо,
Прекрасное и "ниоткуда"!
Держитесь за руки и их не отпускайте,
Смотрите друг на друга вы с восторгом.
Цените, берегите, доверяйте,
Ведь в вашу честь звучит сегодня "Горько!"
* * *
Желаю жизни красочной,
Любви безмерной, сказочной,
Чтоб вместе долго жили,
Детишек чтоб растили.
Желаем наследников целую роту,
Почаще дарите друг другу заботу.
Старайтесь сквозь годы любовь пронести
И в счастье семейном всю жизнь провести!
* * *
С днем свадьбы, любви вам,
Добра и счастья!
Пусть будет чувство приумножаться!
Здоровых детей и уютного дома,
Пускай вам разлука не будет знакома!
Поздравляем вас с днем свадьбы!
И хотелось пожелать бы
Вам уюта и тепла!
Счастья нажить и добра!
И до самых старых лет
Вместе быть вам - мой завет!
* * *
Звон бокалов, стук сердец,
Свадьба шумная играет,
Вы шагнули под венец,
И я счастья вам желаю!
С днем рождения семьи
Вас сегодня поздравляем!
Сил, здоровья и любви,
Счастья мирного желаем!
Быть всегда желаем вместе,
В здравии, в любви, без лести!
* * *
Сегодня ваш день - он без чувств не обходиться,
День свадьбы настал, все близкие рядом,
И я вам желаю быть самыми яркими
Счастливыми, добрыми, другого не надо.
У Вас сегодня праздник!
День свадьбы настал,
Так пусть все сегодня,
Поднимутся в зал,
И тосты все скажут,
И песни споют,
И вместе запустят
Самый яркий салют!
* * *
Когда любовь царит в сердцах,
То жить на этом свете легче,
Летайте вместе в облаках,
И рай земной вам обеспечен!
Пусть брак ваш будет прочным,
Не бьется, как хрусталь,
Счастливым станет очень,
Не знает про печаль!
* * *
Сегодня, все желают счастья,
А я желаю - понимания,
И чтобы смотря в глаза друг другу,
Вы понимали все желания!