Милые короткие поздравления с днем свадьбы 17 августа в стихах и открытках

Мы выбрали для вас самые лучшие поздравления на свадьбу.

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом. если же природа не наделила вас острым умом, на помощь придут готовые тексты, которыми пестрит Всемирная паутина.

Поздравления

Любви вам богатой и счастья,

В гармонии, верности жить,

Печалится вместе, смеяться,

И союзом своим дорожить.

* * *

Свадьбы день такой прекрасный,

Пусть все будет не напрасно,

Чтобы жили вы в любви

И друг друга берегли!

С важным событием вас поздравляем.

Благополучия, счастья желаем.

Друг друга до старости сильно любите.

Верность, любовь сквозь года пронесите.

* * *

Пусть ваш прекраснейший союз,

Дополнит милый карапуз!

Пусть поскорей случится - чудо,

Прекрасное и "ниоткуда"!

Держитесь за руки и их не отпускайте,

Смотрите друг на друга вы с восторгом.

Цените, берегите, доверяйте,

Ведь в вашу честь звучит сегодня "Горько!"

* * *

Желаю жизни красочной,

Любви безмерной, сказочной,

Чтоб вместе долго жили,

Детишек чтоб растили.

Желаем наследников целую роту,

Почаще дарите друг другу заботу.

Старайтесь сквозь годы любовь пронести

И в счастье семейном всю жизнь провести!

* * *

С днем свадьбы, любви вам,

Добра и счастья!

Пусть будет чувство приумножаться!

Здоровых детей и уютного дома,

Пускай вам разлука не будет знакома!

Поздравляем вас с днем свадьбы!

И хотелось пожелать бы

Вам уюта и тепла!

Счастья нажить и добра!

И до самых старых лет

Вместе быть вам - мой завет!

* * *

Звон бокалов, стук сердец,

Свадьба шумная играет,

Вы шагнули под венец,

И я счастья вам желаю!

С днем рождения семьи

Вас сегодня поздравляем!

Сил, здоровья и любви,

Счастья мирного желаем!

Быть всегда желаем вместе,

В здравии, в любви, без лести!

* * *

Сегодня ваш день - он без чувств не обходиться,

День свадьбы настал, все близкие рядом,

И я вам желаю быть самыми яркими

Счастливыми, добрыми, другого не надо.

У Вас сегодня праздник!

День свадьбы настал,

Так пусть все сегодня,

Поднимутся в зал,

И тосты все скажут,

И песни споют,

И вместе запустят

Самый яркий салют!

* * *

Когда любовь царит в сердцах,

То жить на этом свете легче,

Летайте вместе в облаках,

И рай земной вам обеспечен!

Пусть брак ваш будет прочным,

Не бьется, как хрусталь,

Счастливым станет очень,

Не знает про печаль!

* * *

Сегодня, все желают счастья,

А я желаю - понимания,

И чтобы смотря в глаза друг другу,

Вы понимали все желания!