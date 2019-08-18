Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки

Вдохновенный, наделенный богатым воображением, деятельным и пытливым умом, вы обладаете огромным потенциалом.

Несмотря на гордость, чувство собственного достоинства и желание достичь успеха, вам необходимы стимулы и решимость.

Вы родились 18 августа, знак зодиака Лев. Вы предприимчивы и находитесь в постоянных поисках новых впечатлений, у вас множество планов и идей.

Вы наделены мужеством, духом первооткрывателя и неугомонностью. Поскольку вы не любите быть в подчинении и выполнять приказы других, то предпочитаете строить собственные планы и стремитесь к лидерству или желаете работать независимо.

Вы сообразительны и умны, отличаетесь жаждой знаний и потребностью выражать свои мысли и идеи.

Врожденные психологические способности помогают вам понимать поступки окружающих и чувствовать лицемерие. Обладая острым чувством дисгармонии и конфликтных ситуаций, вам следует разборчивее относиться к своему окружению.

В возрасте 4 лет для вас начинается период повышенного внимания к практическому порядку в жизни.

В 34 года наступает переломный момент, придающий особое значение личным отношениям и развитию музыкальных, литературных или артистических талантов. После 64 лет наступает период поисков смысла жизни и глубоких эмоциональных преобразований.

Поздравления

Я желаю в день сюрпризов и смеха,

В праздник яркий, что, увы, раз в году,

Да не станет тебе возраст помехой

Для огромной веры в чудо, в мечту.

Ты зажмурь глаза, как в детстве, покрепче

И желанья все скорей загадай!

Клятву верности удача пусть шепчет,

С ней уверенно к успехам шагай.

И пусть в счастье кружит жизнь каруселью,

Чтоб в виски стучала бешено кровь,

И захватывало дух от веселья,

От чудес, что уж готовит любовь!

Пусть самые прекрасные букеты

Сегодня праздник этот украшают,

Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,

И астрономы звезды открывают.

Пусть мир цветными красками играет,

Желаний обещая исполненье,

И звезды все пускай тебе сияют,

И радостное будет настроенье.

Пусть все двери открываются,

Все желания сбываются,

Пусть все розы распускаются,

Звезды ярко зажигаются!

Пусть приходит счастье нежное,

Беззаветное, безбрежное,

Самым ярким, без сомнения,

Будет мир в твой день рождения!

В этот чудный День рожденья Вам желаю я,

Чтоб надежным тылом были близкие, друзья,

Чтоб они делили с Вами все напополам,

Быть счастливым человеком я желаю Вам.

А еще любви желаю, без нее никак,

Чтоб родник ее хрустальный в сердце не иссяк,

Чтоб дышалось полной грудью каждый день и час,

Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставил Вас!

В жизни ярких желаю событий,

Неожиданных, важных открытий,

Встреч, что так ожидались давно,

Безграничной любви, как в кино.

Пусть тепло будет в доме от смеха,

В начинаньях желаю успеха,

Жизнь легко чтобы, словно по нотам,

Светлой песней лилась беззаботно.

С днем рожденья! Судьбе улыбайся,

Лишь собою всегда оставайся,

Дней бегущих пускай хоровод

Непременно лишь счастье несет.

Свои нежные крылья расправив,

К тебе счастье на праздник летит,

Все печали за бортом оставив,

С поздравлением радость спешит.

Пусть мечты все сбываются вскоре,

И любовь всегда в сердце живет,

Разольется успех твой, как море,

И тебя в сказку жизнь понесет.