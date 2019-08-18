Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки

Несмотря на гордость, чувство собственного достоинства и желание достичь успеха, вам необходимы стимулы и решимость.
Вы родились 18 августа, знак зодиака Лев. Вы предприимчивы и находитесь в постоянных поисках новых впечатлений, у вас множество планов и идей.
Вы наделены мужеством, духом первооткрывателя и неугомонностью. Поскольку вы не любите быть в подчинении и выполнять приказы других, то предпочитаете строить собственные планы и стремитесь к лидерству или желаете работать независимо.
Вы сообразительны и умны, отличаетесь жаждой знаний и потребностью выражать свои мысли и идеи.
Врожденные психологические способности помогают вам понимать поступки окружающих и чувствовать лицемерие. Обладая острым чувством дисгармонии и конфликтных ситуаций, вам следует разборчивее относиться к своему окружению.
В возрасте 4 лет для вас начинается период повышенного внимания к практическому порядку в жизни.
В 34 года наступает переломный момент, придающий особое значение личным отношениям и развитию музыкальных, литературных или артистических талантов. После 64 лет наступает период поисков смысла жизни и глубоких эмоциональных преобразований.
Поздравления
Я желаю в день сюрпризов и смеха,
В праздник яркий, что, увы, раз в году,
Да не станет тебе возраст помехой
Для огромной веры в чудо, в мечту.
Ты зажмурь глаза, как в детстве, покрепче
И желанья все скорей загадай!
Клятву верности удача пусть шепчет,
С ней уверенно к успехам шагай.
И пусть в счастье кружит жизнь каруселью,
Чтоб в виски стучала бешено кровь,
И захватывало дух от веселья,
От чудес, что уж готовит любовь!
Пусть самые прекрасные букеты
Сегодня праздник этот украшают,
Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,
И астрономы звезды открывают.
Пусть мир цветными красками играет,
Желаний обещая исполненье,
И звезды все пускай тебе сияют,
И радостное будет настроенье.
Пусть все двери открываются,
Все желания сбываются,
Пусть все розы распускаются,
Звезды ярко зажигаются!
Пусть приходит счастье нежное,
Беззаветное, безбрежное,
Самым ярким, без сомнения,
Будет мир в твой день рождения!
В этот чудный День рожденья Вам желаю я,
Чтоб надежным тылом были близкие, друзья,
Чтоб они делили с Вами все напополам,
Быть счастливым человеком я желаю Вам.
А еще любви желаю, без нее никак,
Чтоб родник ее хрустальный в сердце не иссяк,
Чтоб дышалось полной грудью каждый день и час,
Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставил Вас!
В жизни ярких желаю событий,
Неожиданных, важных открытий,
Встреч, что так ожидались давно,
Безграничной любви, как в кино.
Пусть тепло будет в доме от смеха,
В начинаньях желаю успеха,
Жизнь легко чтобы, словно по нотам,
Светлой песней лилась беззаботно.
С днем рожденья! Судьбе улыбайся,
Лишь собою всегда оставайся,
Дней бегущих пускай хоровод
Непременно лишь счастье несет.
Свои нежные крылья расправив,
К тебе счастье на праздник летит,
Все печали за бортом оставив,
С поздравлением радость спешит.
Пусть мечты все сбываются вскоре,
И любовь всегда в сердце живет,
Разольется успех твой, как море,
И тебя в сказку жизнь понесет.