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Забавные поздравления с днем свадьбы 18 августа: проза и открытки

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Забавные поздравления с днем свадьбы 18 августа: проза и открытки
16:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Предлагаем вам прикольные поздравления в стихах в случае свадьбы ваших близких или друзей.

Как поздравить молодоженов, но при этом без старых и безликих стихов, которые слышны на каждой свадьбе? Первое, что приходит в голову - сочинить стих самостоятельно. Стоит лишь подобрать красивые, а главное искренние, душевные слова - это будет поздравление на свадьбу до слез, и запомнится оно навсегда. Как правильно выбрать, что сказать, как не ошибиться и не обидеть молодоженов, как незабываемо преподнести поздравление - об этом в нашей статье.

Эпоха одинаковых, шаблонных поздравлений давно прошла: сейчас ценится искренность и внимание. Самостоятельно составленное стихотворение, проза или тост будут самыми приятными словами. Но если же вы хотите добавить торжеству нотку колорита, предлагаем вам такие стильные и прикольные поздравления жениху и невесте на свадьбу.

Поздравления

Поздравляю, молодые. Желаю, чтобы муженек для верной супруги всегда был готов достать луну с небес и раскошелиться на любой ее каприз, а женушка, чтобы борщи наваристые варила, муженька быстро, как следует, откормила и деток, как полагается, воспитывала.

* * *

Поздравляю, голубки, с печатями в документах, с началом истории вашей семейной империи. Желаю, чтобы вы оба всегда сияли от счастья, словно кольца блистают на ваших пальцах, желаю бессмертной и неугомонной любви на сто, а то и больше, лет.

Поздравляю молодых с днем свадьбы и прочного союза. А пожелать вам, дорогие, я хочу прожить лет сто в совместном браке, друг друга не клевать, а оберегать, от игр в постели не уставать и во всем успевать, поливать и удобрять свою любовь, бережно выращивать свое счастье и каждый день собирать его сочные плоды.

* * *

Поздравляю с вашей свадьбой, с праздником шального счастья и безумной любви. Пусть в вашем браке не будет брака, пусть эту свадьбу оставит драка, пусть ваша семья живет в достатке и благополучии, пусть будет днем добрый лад, а по ночам страсть жгучая. 

Поздравляю с днем создания брачного союза, с великим торжеством в честь рождения нового улика в нашем пчелином рое. Желаю вам быть крутой парой, влюбленными, как д’Артаньян и Констанция, юными в душе, как Ромео и Джульетта, верными, как Мастер и Маргарита, мечтательными, как Ассоль и Грей, счастливыми, как Золушка и Принц.

* * *

Поздравляю с днем рождения новой ячейки общества, с днем создания ваших брачных уз и верного союза. Хочу вам пожелать жить весело, как Том и Джерри, с невероятными приключениями, как Волк и Заяц из "Ну, Погоди", с большой любовью и пониманием, как современные Маша и Медведь. 

Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки

Ну, поздравляю вас, голубки. Желаю не наставлять друг другу рога, совместно побеждать любого врага, в пух и прах растирать любую проблему реальности, с головой нырять в омут любви, погружаться в агонию страсти, отвлекаясь от бытовухи и, конечно же, оставаться всегда влюбленными счастливчиками.

* * *

Поздравляю, ребятушки. Вот и поставили вы крест на холостятской жизни, вот и настал для вас период мужеженства. От всей души желаю супруге не быть скользкой, как рыба и визжащей пилой, а супругу желаю не стучать, словно дятел и не быть рыбой-клоуном.

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