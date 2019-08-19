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Яблочный Спас 2019: лучшие поздравления, красивые открытки
19 августа отмечается величайший праздник - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он имеет один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 26 августа).
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