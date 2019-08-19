Лучшие СМС-поздравления с днем рождения 19 августа, открытки

Они обладают отважным духом, жаждут эффектных, ярких ощущений и стремятся попробовать все хотя бы раз. Однако врожденное желание признания выражено меньше, чем потребность все делать по-своему. Многие из их наиболее ярких акций спланированы для того, чтобы шокировать людей и лишить их самодовольства. Рожденные 19 августа обладают талантом сбивать спесь с самоуверенных лицемеров, так что любой Водолей может вам только позавидовать.
Для рожденных 19 августа должно войти в привычку проходить регулярный осмотр у семейного врача. если заранее не спланировать такие визиты или постоянно откладывать намеченные функциональные исследования, незначительные заболевания могут перерасти в хронические. Рожденным 19 августа трудно пожаловаться на свои недомогания постороннему человеку, поэтому для них особенно важно установить контакт с врачом, которому они могут доверять. Иногда дело доходит до болезни, прежде чем рожденные 19 августа будут готовы подчиниться строгому режиму, включающему в себя диету и физические упражнения. В этом случае после обязательного медикаментозного курса лечения надо обратиться к помощи хорошего психоаналитика, который поможет преодолеть временные трудности. В качестве обязательной, но необременительной нагрузки можно посоветовать плавание. Для рожденных в этот день лучше всего подойдет вегетарианская пища, но следует воззвать к их чувствам, чтобы заинтересовать их в этом. Особое внимание следует обратить на проблемы с желудком.
Рожденные 19 августа часто накапливают информацию, даже не представляя на первых порах ее утилитарной ценности. Иногда эта информация не является личной, но касается различных областей гуманитарных или естественных наук. В этом случае рожденные 19 августа выступают в качестве ревностных хранителей ценнейших сведений, до поры до времени недоступных для открытого пользования. Однако, почувствовав благоприятный момент, они раскрывают доселе неизвестные факты с большим шумом и помпой, рассчитывая на определенное вознаграждение за свои труды.
Поздравление
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья - крепкого, как камень;
Любви - прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
* * *
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч - желанных, рядом - милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
* * *
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые - рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья - миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!
* * *
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвется,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадется!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И все сложится прекрасно -
Поздравляю с днем рождения!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всем!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
* * *
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб все лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!
Пусть все получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всем везения!
И любви прям искренней,
Чтоб все было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!