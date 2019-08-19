Лучшие СМС-поздравления с днем рождения 19 августа, открытки

Динамичные Львы, отмечающие день рождения 19 августа, пришли в этот мир ради славы и стремятся всегда быть на виду.

Они обладают отважным духом, жаждут эффектных, ярких ощущений и стремятся попробовать все хотя бы раз. Однако врожденное желание признания выражено меньше, чем потребность все делать по-своему. Многие из их наиболее ярких акций спланированы для того, чтобы шокировать людей и лишить их самодовольства. Рожденные 19 августа обладают талантом сбивать спесь с самоуверенных лицемеров, так что любой Водолей может вам только позавидовать.

Для рожденных 19 августа должно войти в привычку проходить регулярный осмотр у семейного врача. если заранее не спланировать такие визиты или постоянно откладывать намеченные функциональные исследования, незначительные заболевания могут перерасти в хронические. Рожденным 19 августа трудно пожаловаться на свои недомогания постороннему человеку, поэтому для них особенно важно установить контакт с врачом, которому они могут доверять. Иногда дело доходит до болезни, прежде чем рожденные 19 августа будут готовы подчиниться строгому режиму, включающему в себя диету и физические упражнения. В этом случае после обязательного медикаментозного курса лечения надо обратиться к помощи хорошего психоаналитика, который поможет преодолеть временные трудности. В качестве обязательной, но необременительной нагрузки можно посоветовать плавание. Для рожденных в этот день лучше всего подойдет вегетарианская пища, но следует воззвать к их чувствам, чтобы заинтересовать их в этом. Особое внимание следует обратить на проблемы с желудком.

Рожденные 19 августа часто накапливают информацию, даже не представляя на первых порах ее утилитарной ценности. Иногда эта информация не является личной, но касается различных областей гуманитарных или естественных наук. В этом случае рожденные 19 августа выступают в качестве ревностных хранителей ценнейших сведений, до поры до времени недоступных для открытого пользования. Однако, почувствовав благоприятный момент, они раскрывают доселе неизвестные факты с большим шумом и помпой, рассчитывая на определенное вознаграждение за свои труды.

Поздравление

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья - крепкого, как камень;

Любви - прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

* * *

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч - желанных, рядом - милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

* * *

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые - рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья - миллион,

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

* * *

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвется,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадется!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И все сложится прекрасно -

Поздравляю с днем рождения!

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всем!

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

* * *

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб все лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Пусть все получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всем везения!

И любви прям искренней,

Чтоб все было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!