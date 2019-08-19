Нежные поздравления со свадьбой в стихах на 20 августа

1 Жить друг друга понимая, Глупых сор, обид не зная. Уважать, беречь друг друга, И ценить любовь как чудо. Вместе быть единой силой, Вместе двигаться к вершинам. Вы семьи с сего дня части, Вам здоровья, мира, счастья.

2 Желаю вам и через десять лет, И даже через пять десятилетий С улыбкой нежной вспоминать момент, Когда вам повезло друг друга встретить, И глядя на взрослеющих детей, Мечты отныне общие лелея, Любить друг друга — просто, без затей, Терпимей становясь и всё мудрее, Обиды научиться забывать, Наедине друг другом наслаждаться, Еще нежней друг друга целовать И через десять лет, и через двадцать!

3 С днем вас свадьбы поздравляю И от всей души желаю Долгих лет, любви и счастья, Обойдут пускай ненастья! Пусть искра не угасает, На свершенья вдохновляет, Детский смех заполнит дом, Мира, благодати в нем!

4 С днем свадьбы поздравляем вас! Примите пожелания от нас: Желаем вам любви большой, Чтоб в ней купались с головой. Друг друга искренне любите, Родителям внучат дарите. Пусть зло обходит стороной, Чтоб в доме были мир, покой.

5 Цветы и море поздравлений Для вас сегодня, для двоих! Пускай вам с этого мгновения Приносит радость каждый миг! Любовь — великое искусство: Она поддержит, защитит, Наполнит лаской ваши чувства И на успехи вдохновит. Живите в чуткости, согласии. Создайте дом уютный свой, Где будут с вами лад да счастье До самой свадьбы золотой!

6 Всегда друг друга берегите, Цените, радуйте, любите. Во всём друг другу доверяйте, От всех невзгод оберегайте. Сплели вы судьбы воедино, Теперь навеки вы едины. Пусть жизнь вас осыпает счастьем, С пути исчезнут все ненастья. От всей души вас поздравляем, Достатка прочного желаем. Ну и, конечно, шалунишек - Здоровых, крепких ребятишек.

7 День свадьбы - красивая, важная дата, И память ее сохранит навсегда. Пусть жизнь Ваша будет легка и богата, Любовь бесконечна, сильна и чиста. Храните в душе уважение друг к другу, Умейте понять, промолчать и стерпеть. Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке, Не дайте огню в Вашем сердце сгореть. Конечно же, счастья Вам, мира, достатка, Хорошего сына, чудесную дочь. Пусть в доме все будет и гладко, и славно, И вместе гоните все горести прочь.

8 Сегодня у вашей семьи день рождения, И прежде всего я хочу пожелать Любви бесконечной, стального терпения И так же друг друга всегда обожать. Пускай ваш союз только крепнет с годами, Совет и достаток наполнят ваш дом. И помните, счастье вы строите сами - Не важно, какая пора за окном. Взаимной поддержки, детишек прекрасных, Романтики, будням сухим вопреки. Ночей - только жарких, а дней - только ясных. Пусть будут невзгоды от вас далеки.

9 Много счастья, много денег И, конечно же, любви. Чтоб до старости хотели И, само собой, могли! Чтоб не спорили вы часто, Чтобы слезы не лились. Чтобы не было скандалов, Находите компромисс. Пусть дорога будет гладкой, Без колючек и преград. Чтобы жизнь - как сахар сладкий, Чтобы дом - как райский сад!