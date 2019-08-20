Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа

Вы - дружелюбный, обаятельный и честолюбивый человек, обладающий гордым характером, врожденным чутьем на людей и события и способностью создавать гармонию и мир.
Вы родились 20 августа, знак зодиака Лев. Вы отличаетесь любовью к праздности и материальным удобствам и, несмотря на интуитивность, практичность и исключительно проницательный ум, нуждаетесь в стимулах.
К счастью, чувствуя заинтересованность, особенно когда дело касается поисков престижа и денег, а также достижения влияния и успеха, вы энергичны, напористы и готовы напряженно работать.
Хотя вы проницательны и ответственны, иногда вам кажется, что вы делаете меньше, чем от вас ожидают, и нуждаетесь в одобрении своих усилий.
Всему зная цену, вы преодолеваете трудности с помощью решительности и настойчивости.
В возрасте 32 лет наступает переломный момент, подчеркивающий важность личных отношений, творчества и равновесия. В 62 года усиливается внимание к более глубоким переменам, личной власти и преобразованиям в вашей жизни.
Поздравления
В твой день рождения желаю
Успехов множество во всем,
Пускай друзья не забывают,
Всегда уютным будет дом.
Чтоб каждый день был самым лучшим!
Деньжат - под самый потолок.
И просто так, на всякий случай,
Свой на Мальдивах островок.
Поздравляю с днем рождения
И желаю долгих лет,
Денег, счастья и везения,
Чтобы жизнь была без бед!
Наслаждайся каждым мигом.
Пусть хранят друзья и Бог.
Радуй всех одним лишь ликом.
А здоровья было впрок!
Удачи, счастья и любви,
Добра, тепла и смеха,
Здоровья, долгих жизни лет
И крупного успеха.
И пусть семья, друзья, коллеги
Лишь радуют и помогают,
А беды и болезни все
Пусть о тебе не знают.
И пусть все добрые слова
И эти поздравления
Исполнятся на сто процентов вдруг
В твой праздник, в день рождения!
В волшебный этот день
Прими ты поздравления.
Пусть будет жизнь как яркий день,
Без тени огорчения.
В твоей душе пускай царит,
Волнует вдохновение.
Мечтаний шар пускай парит
Две тысячи мгновений.
Открой для радости себя,
Пусть будет все в избытке.
И пусть всегда вся жизнь твоя
Сверкает от улыбки.
С днем рожденья! Счастья в доме
И уютного тепла,
Чтобы радостной и светлой
Твоя жизнь всегда была.
Чтобы падали, как звезды,
На счета и в кошельки
евро, доллары и даже
Наши добрые рубли.
Позволь поздравить с днем рождения,
Сиять от счастья, пожелать
Всех исполнения желаний
И никогда не унывать,
Успехов, крепкого здоровья,
Любви, удачи, быть сильней.
В делах, работе, личной жизни -
Чтоб было только все окей!
Поздравляю с днем рождения,
Принимайте поздравления!
Пусть сбываются мечты,
В дом Вам мира, доброты.
Пусть болезни и беда
Не приходят никогда.
А удача и веселье
Вам сопутствуют всегда.
Желаю на своем пути
Встречать лишь множество улыбок!
По жизни шествовать легко,
Не совершать ошибок!
Бескрайней неба синевы,
Красивой, сбывшейся мечты,
Цветов, всех лучших на земле,
Желаю сердцем, всем тебе!
Пусть лучик солнца за меня
Подарит: ласку, нежность дня,
Любовь, здоровье принесет
Избавив жизнь от невзгод!
Удача, пусть, шагает рядом,
Делясь с тобою: счастьем, взглядом,
Улыбкой, нежным вдохновением
И добрым, лучшим днем рождением!
Я в этот день тебе желаю
Не знать печали и тревог.
Пусть только счастье и удача
Приходят дружно на порог.
Желаю я успехов,
Пусть обойдут ненастья,
И больше в жизни смеха,
А слезы - лишь от счастья.
Пусть радость не иссякнет
И путь твой будет гладок.
Пусть в сердце живет счастье,
А в доме - достаток!
Пусть ладится вся жизнь твоя -
Работа, дом, семья, друзья.
Веселья, счастья и успеха,
Побольше радостного смеха!
Пусть открываются все двери,
Пускай сбываются мечты,
Друзья поддержат и поверят,
Что все на свете сможешь ты.