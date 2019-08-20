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Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа

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Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа
07:35 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы можете испытывать потребность в постоянном анализировании и желании улучшить свою судьбу.

  • 1

    Вы - дружелюбный, обаятельный и честолюбивый человек, обладающий гордым характером, врожденным чутьем на людей и события и способностью создавать гармонию и мир. 

    Вы родились 20 августа, знак зодиака Лев. Вы отличаетесь любовью к праздности и материальным удобствам и, несмотря на интуитивность, практичность и исключительно проницательный ум, нуждаетесь в стимулах. 

    К счастью, чувствуя заинтересованность, особенно когда дело касается поисков престижа и денег, а также достижения влияния и успеха, вы энергичны, напористы и готовы напряженно работать. 

    Хотя вы проницательны и ответственны, иногда вам кажется, что вы делаете меньше, чем от вас ожидают, и нуждаетесь в одобрении своих усилий.

    Всему зная цену, вы преодолеваете трудности с помощью решительности и настойчивости. 

    В возрасте 32 лет наступает переломный момент, подчеркивающий важность личных отношений, творчества и равновесия. В 62 года усиливается внимание к более глубоким переменам, личной власти и преобразованиям в вашей жизни.

    Поздравления

    В твой день рождения желаю

    Успехов множество во всем,

    Пускай друзья не забывают,

    Всегда уютным будет дом. 

    Чтоб каждый день был самым лучшим!

    Деньжат - под самый потолок.

    И просто так, на всякий случай,

    Свой на Мальдивах островок.

  • 2

    Поздравляю с днем рождения

    И желаю долгих лет,

    Денег, счастья и везения,

    Чтобы жизнь была без бед! 

    Наслаждайся каждым мигом.

    Пусть хранят друзья и Бог.

    Радуй всех одним лишь ликом.

    А здоровья было впрок!

  • 3

    Удачи, счастья и любви,

    Добра, тепла и смеха,

    Здоровья, долгих жизни лет

    И крупного успеха. 

    И пусть семья, друзья, коллеги

    Лишь радуют и помогают,

    А беды и болезни все

    Пусть о тебе не знают. 

    И пусть все добрые слова

    И эти поздравления

    Исполнятся на сто процентов вдруг

    В твой праздник, в день рождения!

  • 4

    В волшебный этот день

    Прими ты поздравления.

    Пусть будет жизнь как яркий день,

    Без тени огорчения. 

    В твоей душе пускай царит,

    Волнует вдохновение.

    Мечтаний шар пускай парит

    Две тысячи мгновений.

     

  • 5

    Открой для радости себя,

    Пусть будет все в избытке.

    И пусть всегда вся жизнь твоя

    Сверкает от улыбки.

  • 6

    С днем рожденья! Счастья в доме

    И уютного тепла,

    Чтобы радостной и светлой

    Твоя жизнь всегда была. 

    Чтобы падали, как звезды,

    На счета и в кошельки

    евро, доллары и даже

    Наши добрые рубли.

  • 7

    Позволь поздравить с днем рождения,

    Сиять от счастья, пожелать

    Всех исполнения желаний

    И никогда не унывать, 

    Успехов, крепкого здоровья,

    Любви, удачи, быть сильней.

    В делах, работе, личной жизни -

    Чтоб было только все окей!

  • 8

    Поздравляю с днем рождения,

    Принимайте поздравления!

    Пусть сбываются мечты,

    В дом Вам мира, доброты. 

    Пусть болезни и беда

    Не приходят никогда.

    А удача и веселье

    Вам сопутствуют всегда. 

    Желаю на своем пути

    Встречать лишь множество улыбок!

    По жизни шествовать легко,

    Не совершать ошибок!

  • 9

    Бескрайней неба синевы,

    Красивой, сбывшейся мечты,

    Цветов, всех лучших на земле,

    Желаю сердцем, всем тебе! 

    Пусть лучик солнца за меня

    Подарит: ласку, нежность дня,

    Любовь, здоровье принесет

    Избавив жизнь от невзгод! 

    Удача, пусть, шагает рядом,

    Делясь с тобою: счастьем, взглядом,

    Улыбкой, нежным вдохновением

    И добрым, лучшим днем рождением!

  • 10

    Я в этот день тебе желаю

    Не знать печали и тревог.

    Пусть только счастье и удача

    Приходят дружно на порог. 

    Желаю я успехов,

    Пусть обойдут ненастья,

    И больше в жизни смеха,

    А слезы - лишь от счастья. 

    Пусть радость не иссякнет

    И путь твой будет гладок.

    Пусть в сердце живет счастье,

    А в доме - достаток!

    Пусть ладится вся жизнь твоя -

    Работа, дом, семья, друзья.

    Веселья, счастья и успеха,

    Побольше радостного смеха! 

    Пусть открываются все двери,

    Пускай сбываются мечты,

    Друзья поддержат и поверят,

    Что все на свете сможешь ты.

Оригинальные поздравления с днем рождения: стихи и открытки

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