Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа

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Вы - дружелюбный, обаятельный и честолюбивый человек, обладающий гордым характером, врожденным чутьем на людей и события и способностью создавать гармонию и мир.

Вы родились 20 августа, знак зодиака Лев. Вы отличаетесь любовью к праздности и материальным удобствам и, несмотря на интуитивность, практичность и исключительно проницательный ум, нуждаетесь в стимулах.

К счастью, чувствуя заинтересованность, особенно когда дело касается поисков престижа и денег, а также достижения влияния и успеха, вы энергичны, напористы и готовы напряженно работать.

Хотя вы проницательны и ответственны, иногда вам кажется, что вы делаете меньше, чем от вас ожидают, и нуждаетесь в одобрении своих усилий.

Всему зная цену, вы преодолеваете трудности с помощью решительности и настойчивости.

В возрасте 32 лет наступает переломный момент, подчеркивающий важность личных отношений, творчества и равновесия. В 62 года усиливается внимание к более глубоким переменам, личной власти и преобразованиям в вашей жизни.

Поздравления

В твой день рождения желаю

Успехов множество во всем,

Пускай друзья не забывают,

Всегда уютным будет дом.

Чтоб каждый день был самым лучшим!

Деньжат - под самый потолок.

И просто так, на всякий случай,

Свой на Мальдивах островок.