Трогательные поздравления с Днем рождения на 22 августа

Вы наделены творческим мышлением и прагматическим подходом к жизни, невероятной решительностью и предприимчивостью.
Вы честолюбивы и горды, обладаете чувством собственного достоинства и способны умело применять приобретенные знания.
Благодаря способности концентрироваться на определенной цели и действовать быстро и решительно, вы - талантливый и решительный организатор.
Несмотря на удачливость в предприятиях и внешний консерватизм, вам следует избегать склонности к беспокойству или нетерпеливости, а также остерегаться упрямства, придерживаясь равновесия между потребностью в независимости и некоторой непокорностью, особенно в вопросах власти.
Вы испытываете большее удовольствие от работы, чем от развлечений, и вам необходимы умственные занятия, чтобы не скучать.
Вы - гуманист, несмотря на материалистические наклонности, и способны с большим энтузиазмом бороться за дело или за идею.
На протяжении первых тридцати лет своей жизни вы испытываете потребность в практичности и порядке. Переломный момент наступает по достижении вами 30-летнего возраста: на первый план выходят личные отношения, раскрываются творческие способности, пробуждается интерес к музыке и литературе, а также появляется потребность в расширении круга общения.
Другой переломный момент происходит в 60 лет. Особое значение вы начинаете придавать личной власти и эмоциональному преобразованию, а также самопознанию.
Поздравления
Поздравляю с днем рождения!
Тебе здоровья и везения,
Радости вагон, всех благ!
В жизни ярких впечатлений,
И навстречу счастью шаг.
Пусть всегда звездою яркой
Светит путеводная звезда,
И легко даются все дела.
Здоровья, радости, везенья
Тебе желаем в день рожденья!
Дарами жизни наслаждаться
И не грустить, а улыбаться.
Бочонок денег, короб счастья.
Пусть стороной пройдут ненастья.
Машину, особняк и дачу.
И долголетия в придачу!
Желаю в жизни ярких красок,
Мечтаний, фейерверков, встреч.
Сюрпризов и событий разных.
В судьбу удачу чтоб привлечь.
И сложится пусть гармонично
Все в жизни будущей твоей.
А счастье станет пусть привычкой
В чреде лишь самых лучших дней!
Пускай палитрой самых ярких красок
Раскрашен будет этот чудный миг,
Чтоб и через века порыв поведать
Про этот день рожденья не утих.
Пускай глаза от радости сверкают,
От счастья на душе горят костры,
И каждый день искринку добавляет
Тепло огромной, искренней любви!
Возникнув лишь, сбываются желанья,
А сердце ускоряет мерный шаг
Не от тоски и грусти - от веселья,
Пусть светится улыбка на устах!
Желаю жить красиво словно в сказке,
В фантазиях, во снах или в мечтах,
И чтобы все на свете замечали
Блеск счастья в твоих радостных глазах!
Желаю в жизни много-много счастья,
Почаще поводы для смеха находить.
Уметь прогнать прочь беды и ненастья
И только весело и радостно чтоб жить.
еще здоровья и любви желаю,
И знать, зачем на свете ты живешь.
Побольше дорогих воспоминаний,
Побольше встреч с людьми, которых любишь, ждешь!
В день рождения желаю
Мира, счастья и добра.
Жить, улыбкою сверкая,
Словно слиток серебра.
Пусть друзья не забывают,
Пусть родные берегут,
"Половинки" - обожают,
В руки денежки бегут.
Пусть уходят все невзгоды,
А приходит лишь успех,
Пусть идут неспешно годы
И приносят радость, смех...
Пусть от бед оберегает,
Защищает тебя Бог.
Пусть в поэме твоей жизни
Будет много ярких строк.
В этот прекрасный день рожденья,
Мы пожелать хотим везенья,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит.
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.
И все дела решались быстро,
А совесть выглядела чисто.
В душе чтоб не было тревог,
А лишь побед сплошной поток.
Я поздравляю тебя с днем рождения!
Желаю удачи, счастливых событий,
Любви, путешествий, улыбок, везения,
Друзей настоящих и ярких открытий.
Любимой работы, зарплаты приличной,
Успехов огромных во всех начинаниях.
Прекрасно пусть все будет и в жизни личной,
Забудь о печали и переживаниях.
Пускай пожеланья все эти исполнятся,
Пусть радостным будет любое мгновение.
А праздник тебе пускай этот запомнится
Весельем, подарками и восхищением!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет все вам по плечу!
Здоровья лет на сто вперед,
Удачи и больших высот,
Новых свершений и побед,
Живи, не зная зла и бед!
Пусть счастье накрывает с головой,
Пусть ангел твой всегда будет с тобой!
Заветные пусть сбудутся мечты,
И в жизни сложится все так, как хочешь ты!
Тебя душевно поздравляю
И от души тебе желаю:
Здоровья, радости, тепла.
Пусть сердце светится всегда,
Ведь ты, как яркая Звезда.
Гори, гори и не сгорай.
Улыбкой светлой озаряй.
Пусть больше в жизни
Будет смеха,
Причин для радости всегда.
Ведь ты как муза для поэта,
Как море ты для корабля.
Тебе желаю в день рожденья
Большого счастья, от души
Как мимолетное мгновенье,
Пускай исполнятся мечты!
Только хороших и радостных дней,
Счастливых улыбок, веселых затей.
Пусть ангел-хранитель укроет крылом,
Невзгоды и беды оставь за окном.
Пусть верных людей приближает судьба,
Любви и достатка пусть будет сполна,
Здоровья родных, уваженья друзей!
Прими поздравленье от нас поскорей.
Желаем радостных эмоций
И, без сомнений, торжества.
Чтоб впечатлений в день рождения
На год хватило... Или два.
От всей души желаем блага -
Вот что хотим сейчас сказать.
Чтобы всегда всего хватало
И силы были, чтоб мечтать.
С прекрасным праздником рождения -
В году бывает он у всех.
Весь день подарки, поздравления,
Звучит веселый звонкий смех!
Пусть праздник Ваш откроет двери
В мир счастья, благ и красоты.
И пусть исполнит в одночасье
Все пожелания, мечты!
Здоровье будет безграничным,
А настроение - отличным,
Поток финансов вновь и вновь
И правит балом всем любовь!
В день рождения желаю
Счастья без конца и края,
Сердцу ласки и добра,
Дому света и тепла.
На работе лишь успеха,
На глазах слез лишь от смеха,
Продвижения в карьере,
И к зарплате больше премий.
От любимых понимания,
А от деток послушания.
В небе солнечной погоды
И удачи год за годом.