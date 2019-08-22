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Трогательные поздравления с Днем рождения на 22 августа

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Трогательные поздравления с Днем рождения на 22 августа
09:35 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы любите активную жизнь, отличаетесь смелостью и мужеством и часто проявляете решительность и настойчивость.

Вы наделены творческим мышлением и прагматическим подходом к жизни, невероятной решительностью и предприимчивостью.

Вы честолюбивы и горды, обладаете чувством собственного достоинства и способны умело применять приобретенные знания. 

Благодаря способности концентрироваться на определенной цели и действовать быстро и решительно, вы - талантливый и решительный организатор. 

Несмотря на удачливость в предприятиях и внешний консерватизм, вам следует избегать склонности к беспокойству или нетерпеливости, а также остерегаться упрямства, придерживаясь равновесия между потребностью в независимости и некоторой непокорностью, особенно в вопросах власти. 

Вы испытываете большее удовольствие от работы, чем от развлечений, и вам необходимы умственные занятия, чтобы не скучать.

Вы - гуманист, несмотря на материалистические наклонности, и способны с большим энтузиазмом бороться за дело или за идею. 

На протяжении первых тридцати лет своей жизни вы испытываете потребность в практичности и порядке. Переломный момент наступает по достижении вами 30-летнего возраста: на первый план выходят личные отношения, раскрываются творческие способности, пробуждается интерес к музыке и литературе, а также появляется потребность в расширении круга общения.

Другой переломный момент происходит в 60 лет. Особое значение вы начинаете придавать личной власти и эмоциональному преобразованию, а также самопознанию.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения!

Тебе здоровья и везения,

Радости вагон, всех благ!

В жизни ярких впечатлений,

И навстречу счастью шаг.

Пусть всегда звездою яркой

Светит путеводная звезда,

И легко даются все дела. 

Здоровья, радости, везенья

Тебе желаем в день рожденья!

Дарами жизни наслаждаться

И не грустить, а улыбаться. 

Бочонок денег, короб счастья.

Пусть стороной пройдут ненастья.

Машину, особняк и дачу.

И долголетия в придачу! 

Желаю в жизни ярких красок,

Мечтаний, фейерверков, встреч.

Сюрпризов и событий разных.

В судьбу удачу чтоб привлечь. 

И сложится пусть гармонично

Все в жизни будущей твоей.

А счастье станет пусть привычкой

В чреде лишь самых лучших дней! 

Пускай палитрой самых ярких красок

Раскрашен будет этот чудный миг,

Чтоб и через века порыв поведать

Про этот день рожденья не утих. 

Пускай глаза от радости сверкают,

От счастья на душе горят костры,

И каждый день искринку добавляет

Тепло огромной, искренней любви! 

Возникнув лишь, сбываются желанья,

А сердце ускоряет мерный шаг

Не от тоски и грусти - от веселья,

Пусть светится улыбка на устах! 

Желаю жить красиво словно в сказке,

В фантазиях, во снах или в мечтах,

И чтобы все на свете замечали

Блеск счастья в твоих радостных глазах!

Желаю в жизни много-много счастья,

Почаще поводы для смеха находить.

Уметь прогнать прочь беды и ненастья

И только весело и радостно чтоб жить. 

еще здоровья и любви желаю,

И знать, зачем на свете ты живешь.

Побольше дорогих воспоминаний,

Побольше встреч с людьми, которых любишь, ждешь!

В день рождения желаю

Мира, счастья и добра.

Жить, улыбкою сверкая,

Словно слиток серебра. 

Пусть друзья не забывают,

Пусть родные берегут,

"Половинки" - обожают,

В руки денежки бегут.

Пусть уходят все невзгоды,

А приходит лишь успех,

Пусть идут неспешно годы

И приносят радость, смех... 

Пусть от бед оберегает,

Защищает тебя Бог.

Пусть в поэме твоей жизни

Будет много ярких строк. 

В этот прекрасный день рожденья,

Мы пожелать хотим везенья,

Достатка крепкий урожай,

Здоровья так, чтоб через край. 

Удача пусть за плечи схватит,

Веселой кутерьмой окатит.

Чтоб в море счастья утопать

И неприятностей не знать.

И все дела решались быстро,

А совесть выглядела чисто.

В душе чтоб не было тревог,

А лишь побед сплошной поток. 

Я поздравляю тебя с днем рождения!

Желаю удачи, счастливых событий,

Любви, путешествий, улыбок, везения,

Друзей настоящих и ярких открытий. 

Любимой работы, зарплаты приличной,

Успехов огромных во всех начинаниях.

Прекрасно пусть все будет и в жизни личной,

Забудь о печали и переживаниях. 

Пускай пожеланья все эти исполнятся,

Пусть радостным будет любое мгновение.

А праздник тебе пускай этот запомнится

Весельем, подарками и восхищением!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот. 

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет все вам по плечу! 

Здоровья лет на сто вперед,

Удачи и больших высот,

Новых свершений и побед,

Живи, не зная зла и бед! 

Пусть счастье накрывает с головой,

Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

Заветные пусть сбудутся мечты,

И в жизни сложится все так, как хочешь ты! 

Тебя душевно поздравляю

И от души тебе желаю:

Здоровья, радости, тепла.

Пусть сердце светится всегда,

Ведь ты, как яркая Звезда.

Гори, гори и не сгорай.

Улыбкой светлой озаряй.

Пусть больше в жизни

Будет смеха,

Причин для радости всегда.

Ведь ты как муза для поэта,

Как море ты для корабля.

Тебе желаю в день рожденья

Большого счастья, от души

Как мимолетное мгновенье,

Пускай исполнятся мечты! 

Только хороших и радостных дней,

Счастливых улыбок, веселых затей.

Пусть ангел-хранитель укроет крылом,

Невзгоды и беды оставь за окном. 

Пусть верных людей приближает судьба,

Любви и достатка пусть будет сполна,

Здоровья родных, уваженья друзей!

Прими поздравленье от нас поскорей. 

Желаем радостных эмоций

И, без сомнений, торжества.

Чтоб впечатлений в день рождения

На год хватило... Или два.

От всей души желаем блага -

Вот что хотим сейчас сказать.

Чтобы всегда всего хватало

И силы были, чтоб мечтать.

С прекрасным праздником рождения -

В году бывает он у всех.

Весь день подарки, поздравления,

Звучит веселый звонкий смех! 

Пусть праздник Ваш откроет двери

В мир счастья, благ и красоты.

И пусть исполнит в одночасье

Все пожелания, мечты! 

Здоровье будет безграничным,

А настроение - отличным,

Поток финансов вновь и вновь

И правит балом всем любовь! 

В день рождения желаю

Счастья без конца и края,

Сердцу ласки и добра,

Дому света и тепла.

На работе лишь успеха,

На глазах слез лишь от смеха,

Продвижения в карьере,

И к зарплате больше премий. 

От любимых понимания,

А от деток послушания.

В небе солнечной погоды

И удачи год за годом.

Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа

Оригинальные поздравления с днем рождения на 8 августа

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