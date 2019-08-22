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Милые поздравления с днем свадьбы на 22 августа

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Милые поздравления с днем свадьбы на 22 августа
16:25 Сегодня Телеграф

Если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.

  • 1

    Желаем вам создать семью такую,

    Чтоб нестрашны ей были злые бури,

    Чтоб в ней любовь была на первом месте,

    А вы всегда и всюду — только вместе!

     

  • 2

    С днем бракосочетания,

    Любви, добра, внимания,

    Романтики, влечений

    И ярких впечатлений.

     

  • 3

    Просыпаясь рано утром,

    Не жалейте добрых слов.

    И тогда не будет трудно

    Сохранять в семье любовь.

    Ваша пара — просто чудо!

    Славных, ярких вам деньков.

  • 4

    Желаю мудрости в семейных отношениях,

    Таланта, чтоб уметь конфликты погашать,

    Взаимодействия в принятии решения,

    Беречь друг друга и любовь не предавать!

     

  • 5

    Пусть тот амур, что вас сразил,

    Вас никогда не покидает!

    Любовных добавляет сил

    И счастье ваше охраняет!

     

  • 6

    Вы брак сегодня заключили,

    С чем поздравляю от души!

    Желаю, чтобы счастливы вы были,

    Желаю вам огромнейшей любви.

     

  • 7

    Будьте мудрыми и терпеливыми,

    И всегда к друг другу справедливыми.

    Пусть любовь ведет к благополучию,

    Ждет двоих вас в жизни только лучшее.

     

  • 8

    Свадьба, кольца и цветы,

    Так сбываются мечты,

    Так становятся семьей,

    И живут одной душой!

    Вам гармонии, добра,

    Будьте счастливы всегда.

    Желаю счастливо вам жить,

    Друг друга уважать, ценить.

    Любви, добра вам понимания

    И самых светлых пожеланий.

     

  • 9

    Лебединой верности,

    Теплоты и нежности,

    Каждый день — терпения,

    В браке — уважения.

    Сладости вам только!

    А в день свадьбы: «Горько!»

     

  • 10

    Молодые, поздравляю!

    Счастья искренне желаю!

    Пусть союз ваш будет крепок,

    А еще — здоровых деток.

     

  • 11

    Будет сладко, будет горько —

    Всё придется испытать.

    Но держитесь друг за друга,

    Коль семьей решили стать.

     

  • 12

    Два колечка, два сердечка,

    Две дороги, две судьбы —

    Стало всё теперь единым.

    Так живите же в любви!

     

  • 13

    С вашей свадьбой поздравляю,

    Счастья я семье желаю,

    Жить в гармонии всегда,

    Вам богатства и добра!

  • 14

    Живите и друг другу доверяйте,

    В тяжелые минуты — помогайте,

    Любовь свою в быту не растеряйте,

    А этот день почаще вспоминайте!

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