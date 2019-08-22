Милые поздравления с днем свадьбы на 22 августа

Желаем вам создать семью такую,
Чтоб нестрашны ей были злые бури,
Чтоб в ней любовь была на первом месте,
А вы всегда и всюду — только вместе!
С днем бракосочетания,
Любви, добра, внимания,
Романтики, влечений
И ярких впечатлений.
Просыпаясь рано утром,
Не жалейте добрых слов.
И тогда не будет трудно
Сохранять в семье любовь.
Ваша пара — просто чудо!
Славных, ярких вам деньков.
Желаю мудрости в семейных отношениях,
Таланта, чтоб уметь конфликты погашать,
Взаимодействия в принятии решения,
Беречь друг друга и любовь не предавать!
Пусть тот амур, что вас сразил,
Вас никогда не покидает!
Любовных добавляет сил
И счастье ваше охраняет!
Вы брак сегодня заключили,
С чем поздравляю от души!
Желаю, чтобы счастливы вы были,
Желаю вам огромнейшей любви.
Будьте мудрыми и терпеливыми,
И всегда к друг другу справедливыми.
Пусть любовь ведет к благополучию,
Ждет двоих вас в жизни только лучшее.
Свадьба, кольца и цветы,
Так сбываются мечты,
Так становятся семьей,
И живут одной душой!
Вам гармонии, добра,
Будьте счастливы всегда.
Желаю счастливо вам жить,
Друг друга уважать, ценить.
Любви, добра вам понимания
И самых светлых пожеланий.
Лебединой верности,
Теплоты и нежности,
Каждый день — терпения,
В браке — уважения.
Сладости вам только!
А в день свадьбы: «Горько!»
Молодые, поздравляю!
Счастья искренне желаю!
Пусть союз ваш будет крепок,
А еще — здоровых деток.
Будет сладко, будет горько —
Всё придется испытать.
Но держитесь друг за друга,
Коль семьей решили стать.
Два колечка, два сердечка,
Две дороги, две судьбы —
Стало всё теперь единым.
Так живите же в любви!
С вашей свадьбой поздравляю,
Счастья я семье желаю,
Жить в гармонии всегда,
Вам богатства и добра!
Живите и друг другу доверяйте,
В тяжелые минуты — помогайте,
Любовь свою в быту не растеряйте,
А этот день почаще вспоминайте!