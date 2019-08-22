Милые поздравления с днем свадьбы на 22 августа

1 Желаем вам создать семью такую, Чтоб нестрашны ей были злые бури, Чтоб в ней любовь была на первом месте, А вы всегда и всюду — только вместе!

2 С днем бракосочетания, Любви, добра, внимания, Романтики, влечений И ярких впечатлений.

3 Просыпаясь рано утром, Не жалейте добрых слов. И тогда не будет трудно Сохранять в семье любовь. Ваша пара — просто чудо! Славных, ярких вам деньков.

4 Желаю мудрости в семейных отношениях, Таланта, чтоб уметь конфликты погашать, Взаимодействия в принятии решения, Беречь друг друга и любовь не предавать!

5 Пусть тот амур, что вас сразил, Вас никогда не покидает! Любовных добавляет сил И счастье ваше охраняет!

6 Вы брак сегодня заключили, С чем поздравляю от души! Желаю, чтобы счастливы вы были, Желаю вам огромнейшей любви.

7 Будьте мудрыми и терпеливыми, И всегда к друг другу справедливыми. Пусть любовь ведет к благополучию, Ждет двоих вас в жизни только лучшее.

8 Свадьба, кольца и цветы, Так сбываются мечты, Так становятся семьей, И живут одной душой! Вам гармонии, добра, Будьте счастливы всегда. Желаю счастливо вам жить, Друг друга уважать, ценить. Любви, добра вам понимания И самых светлых пожеланий.

9 Лебединой верности, Теплоты и нежности, Каждый день — терпения, В браке — уважения. Сладости вам только! А в день свадьбы: «Горько!»

10 Молодые, поздравляю! Счастья искренне желаю! Пусть союз ваш будет крепок, А еще — здоровых деток.

11 Будет сладко, будет горько — Всё придется испытать. Но держитесь друг за друга, Коль семьей решили стать.

12 Два колечка, два сердечка, Две дороги, две судьбы — Стало всё теперь единым. Так живите же в любви!

13 С вашей свадьбой поздравляю, Счастья я семье желаю, Жить в гармонии всегда, Вам богатства и добра!