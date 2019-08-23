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Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки

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Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
08:06 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Динамичные Львы, отмечающие день рождения 23 августа, пришли в этот мир ради славы и стремятся всегда быть на виду.

Вы отличаетесь дружелюбием, общительностью, предприимчивостью и трудолюбием, обладаете острым интеллектом, а также способностью уверенно добиваться решения сложных задач.

Сочетание проницательности и потребности в самовыражении обеспечивает вам популярность, однако склонность к нетерпеливости, нерешительности и беспокойству может стать серьезным препятствием на пути к успеху. 

Несмотря на трезвую рассудительность и практичность, умение составлять планы, педантизм и пунктуальность, а также жажду знаний, вам следует избегать излишней придирчивости и критичности как к себе, так и другим.

Тем не менее, чтобы не поддаваться врожденной неугомонности, ведущей к растрате сил и энергии, а также к чувству разочарования или раздражительности, вам следует развивать самодисциплину и учиться доводить начатое до конца. 

После 30 лет особое значение для вас приобретают взаимоотношения. Также усиливается интерес к потребностям и нуждам других. Чувство гармонии и равновесия побуждает вас к развитию артистических или творческих способностей. 

Переломный момент наступает после 60 лет: на первый план выходит потребность углубиться в тайны своего сознания и познать себя, а также необходимость в более глубоких эмоциональных чувствах.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения. Пусть в этот тёплый, добрый августовский день исполнится мечта твоего сердца, пусть в день рожденья со всех сторон летят подарки, поздравления и добрые улыбки. А я желаю тебе яркого, сладкого, богатого, весёлого, красочного, как месяц август, счастья, большой и светлой любви, солнечного настроения и щедрой удачи.

Август — это месяц знойного солнца, теплого моря, спелых фруктов, а еще это месяц в котором родился замечательный, веселый, добрый человек. И я спешу сказать ему самые искренние пожелания с Днем рождения! Желаю, чтобы судьба была всегда благосклонна к тебе, удача никогда не покидала, а душу согревала любовь и забота. Будь счастлив, здоров и успешен.

В прекрасный августовский день я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть звездопады надежд исполняют заветные желания, пусть каждый день твоей жизни будет тёплым, солнечным и весёлым. Желаю почаще улыбаться, воодушевлённо мечтать и жить красиво.

Поздравляю с днем рождения! Пускай жизнь твоя будет полна благами, как жаркий август богат свежим урожаем. Пускай яркими радостными красками лета будут окрашены твои дни. Пускай тепло августовского солнца согревает тебя весь год. Счастья, свершения заветных мечт и здоровья тебе, на долгие года.

С днем рождения. В этот чудесный августовский день я искренне хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была богата на счастливые события и красивые истории, как богат этот месяц на урожаи ягод и фруктов. Желаю вечной юности безо всяких молодильных яблочек, желаю любви, слаще малины и удачи, липучей, чем мёд.

Август — это пора, когда наступает время радоваться плодам прошедшего лета и, конечно, пора, когда мы поздравляем тебя с Днем Рождения. Пусть вокруг тебя всегда будут хорошие люди, пусть жизнь складывается так, как хочется тебе, а путь впереди видится ясно и четко. С праздником и пусть желания сбываются!

В этот знаменательный августовский день спешу поздравить с днём рожденья и пожелать здоровья, красоты и вдохновенья. Пусть любая деятельность приносит сочные плоды, пусть успех будет стабильным, пусть в душе цветут сады, а характер остаётся сильным.

В самый жаркий, самый яркий летний месяц довелось тебе родиться и это без сомнения проявилось в характере! Ведь такой солнечный человек украшает своим присутствием любое место, радует глаз и поднимет настроение! Поздравляю и желаю только счастья!

Короткие поздравления с Днем рождения на 20 августа

Мой солнечный и тёплый друг! От всей души поздравляю тебя с днём Рождения! Август подарил нам такое прекрасное солнышко как ты, а само лето—пора веселья, тепла и отдыха. Так пусть дом твой будет полон веселья, с друзьями будут тёплые отношения, а каждый рабочий день будет для тебя лёгок, как отдых.

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