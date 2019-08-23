Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки

1 В независимости день Счастья вам желаю. Процветания, богатства Я стране желаю. Чтобы в милой Украине Мирно, хорошо жилось. Чтобы всегда нам всем хотелось, Получалось и моглось. Чтоб свободны были мы, Как страна родная. Независимости в сердце Нынче вам желаю.

2 Поздравляю с днем свободным, С тем, что празднует страна. Ощутите же сегодня Независимость сполна: От жены и от работы, Пива, сала и колбас, Пусть сказать не смеет кто-то, Что зависимость у вас!

3 Поздравляю с Днём независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надёжных партнёров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.

4 Поздравляю с днём независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.

5 Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы.Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

6 Крепни Украина, процветай, Пусть счастливым будет твой народ, Независимая ты - не забывай, Развивайся, крепни и иди вперед! Пусть развеет ветер над тобой, Тучи грозные и черные, как ночь, Мир пусть будет, радость и покой, Беды и печали пусть уходят прочь!

7 Главный праздник Украины наступил, День Независимости празднуем мы дружно, И пусть когда-то смысл иной в нем был, Сегодня забывать о нем не нужно. Друг другу в этот день мы пожелаем Достойно испытания проходить, Жить так, как все мы искренне мечтаем, И искренне страну свою любить.

8 У нас сегодня праздник главный, Независимости день, Хотим отпраздновать его мы славно, Поднялись на еще одну ступень. Стране удачи, процветания, Народу — радости, любви, Чтоб исполнялись все желания, Характер не был уязвим!

9 Сегодня огромная наша страна Дружно кричит Ура и Ура, Сегодня народ не уснет до утра, Друг другу сегодня желаем добра!

10 Поздравляю с общенациональным праздником – Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

11 По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины.

12 Украина нынче отмечает Независимость свою! Потому и поздравляю, Пожелать тебе хочу, Чтоб страна лишь процветала, Населенье чтоб росло. Чтоб проблемок было мало, Чтоб все было хорошо.

13 В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, — Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.

14 С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!