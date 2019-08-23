Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
CRISPR: очередное доказательство универсальности редактора генома
CRISPR: очередное доказательство универсальности редактора генома

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки

Смотрите фото (16)
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
19:32 Сегодня Телеграф

Приближается один из главных праздников страны – День независимости Украины, мы собрали идеи, как поздравить с праздником на словах и в картинках.

  • 1

    В независимости день

    Счастья вам желаю.

    Процветания, богатства

    Я стране желаю.

    Чтобы в милой Украине

    Мирно, хорошо жилось.

    Чтобы всегда нам всем хотелось,

    Получалось и моглось.

    Чтоб свободны были мы,

    Как страна родная.

    Независимости в сердце

    Нынче вам желаю.

  • 2

    Поздравляю с днем свободным,

    С тем, что празднует страна.

    Ощутите же сегодня

    Независимость сполна:

    От жены и от работы,

    Пива, сала и колбас,

    Пусть сказать не смеет кто-то,

    Что зависимость у вас!

  • 3

    Поздравляю с Днём независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надёжных партнёров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.

  • 4

    Поздравляю с днём независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.

  • 5

    Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы.Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

  • 6

    Крепни Украина, процветай,

    Пусть счастливым будет твой народ,

    Независимая ты - не забывай,

    Развивайся, крепни и иди вперед!

    Пусть развеет ветер над тобой,

    Тучи грозные и черные, как ночь,

    Мир пусть будет, радость и покой,

    Беды и печали пусть уходят прочь!

  • 7

    Главный праздник Украины наступил,

    День Независимости празднуем мы дружно,

    И пусть когда-то смысл иной в нем был,

    Сегодня забывать о нем не нужно.

    Друг другу в этот день мы пожелаем

    Достойно испытания проходить,

    Жить так, как все мы искренне мечтаем,

    И искренне страну свою любить.

  • 8

    У нас сегодня праздник главный,

    Независимости день,

    Хотим отпраздновать его мы славно,

    Поднялись на еще одну ступень.

    Стране удачи, процветания,

    Народу — радости, любви,

    Чтоб исполнялись все желания,

    Характер не был уязвим!

  • 9

    Сегодня огромная наша страна

    Дружно кричит Ура и Ура,

    Сегодня народ не уснет до утра,

    Друг другу сегодня желаем добра!

  • 10

    Поздравляю с общенациональным праздником – Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

  • 11

    По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины.

  • 12

    Украина нынче отмечает

    Независимость свою!

    Потому и поздравляю,

    Пожелать тебе хочу,

    Чтоб страна лишь процветала,

    Населенье чтоб росло.

    Чтоб проблемок было мало,

    Чтоб все было хорошо.

  • 13

    В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, — Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.

  • 14

    С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!

  • 15

    С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине — стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы — украинцы!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, С Днем Независимости Украины, Поздравления в открытках, Поздравления с Днем Независимости Украины, День независимости Украины-2019, Поздравления с Днем Независимости, Поздравления с Днем Независимости Украины 2019, Поздравления с Днем Независимости в стихах, Поздравления с Днем Независимости в прозе, Поздравления с Днем Независимости в открытках.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали
Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали
Трюдо и Помпео встретились: о чем говорили
Трюдо и Помпео встретились: о чем говорили
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь