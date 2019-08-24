Лучшие короткие поздравления с днем рождения 24 августа в стихах

Обаятельные и общительные личности, рожденные 24 августа, одарены безупречными манерами, большим тактом и дипломатичностью.

Они кажутся самодостаточным, но при этом испытывают потребность в общении, хотя предпочитают мир и покой, делая все возможное для избежания споров. Образованные, культурные и утонченные, они очень восприимчивы и любят все прекрасное, артистичное и гармоничное. Рожденные 24 августа обладают практичностью и серьезностью, реагируя на любые негативные ситуации в типичной манере Дев. Сперва они беспокоятся, а затем пытаются что-то исправить.

Рожденные 24 августа имеют склонность к умеренной или ярко выраженной ипохондрии, которая проистекает из вредной привычки излишне внимательно изучать каждую деталь своего организма. Поскольку наблюдение над самим собой поглощает их полностью, они могут огорчаться или даже паниковать из-за малейших замеченных ими изменений. Иногда такое же количество агрессивного беспокойства обрушивается на голову их спутника жизни. Перенести подобный натиск бывает довольно трудно. Рожденным в этот день важно научиться расслабляться и стоит полегче относиться к вопросам здоровья. 24 августа - один из немногих дней в году, когда не только не возбраняется, но даже рекомендуется настоящее гурманство. Это, конечно, гораздо лучше, чем бесконечные длинные рассуждения о том, что лучше есть, так как рожденным 24 августа гораздо важнее позволить себе просто оценить и насладиться тем, что они едят. Рожденные 24 августа должны хорошо высыпаться и даже периодически спать днем, чтобы достаточно отдохнуть. Рекомендуются только легкие физические упражнения.

Рожденные 24 августа стремятся разгадать тайны, интересующие их. Этих людей привлекают все темные, непознанные или неисследованные отрасли человеческого знания. Они могут заниматься бизнесом, мыть полы, воспитывать детей, но главное для них - пополнение собственного научного багажа, которому только остается позавидовать. Их полностью поглощает бесконечный поток информации и деталей, позволяющий им найти смысл жизни и обогатить свой мир.

Поздравления

С днем рождения, удачи!

Счастья личного в придачу.

Море смеха и веселья!

И во всех делах везения.

* * *

С днем рождения! Удачи!

Пусть решатся все задачи!

Счастья - бурный водопад,

Дней счастливых яркий ряд!

Поздравляю с днем рождения!

Пусть придет к тебе везение,

Все мечты сбываются,

Желания исполняются.

* * *

С днем рожденья поздравляю,

Счастья, радости желаю.

И здоровья, и успеха,

Много денег, много смеха!

Вас с днем рожденья поздравляю,

Всех благ земных я Вам желаю,

Здоровья, счастья и везения,

Благополучия и вдохновения.

* * *

Пусть сегодня, и всегда

Радостью горят глаза,

С днем рождения - сил, достатка,

В любом деле лишь порядка.

С днем рождения, удачи,

А еще добра в придачу,

Чтобы в гору шли дела,

И цвела твоя душа!

* * *

Солнца яркого с утра,

Каждый день желаю я.

Никогда не унывать,

День с улыбки начинать.

Всех желаний исполнения,

Поздравляю с днем рождения!

Пусть подарит день рождения

Счастье, радость, красоту,

Много радостных мгновений

И прекрасную мечту.

* * *

С днем рожденья поздравляю,

Счастья, прибыли желаю.

Дом прекрасный и уют,

Где родные всегда ждут.

Живи весело всегда,

Счастья - чтоб на все года,

Любви, радости, везенья

И здоровья. С днем рожденья!

* * *

С днем рождения! Ура!

Счастья, радости, добра

Искренне тебе желаю.

От души я поздравляю.

Пусть здоровье навсегда

Будет крепким у тебя.

С днем рожденья поздравляю!

От души тебе желаю:

Красоты и доброты,

Пусть исполнятся мечты,

В доме будет пусть уют

И друзья не подведут.

* * *

Уюта, достатка, комфорта, добра,

Жить без бед, горя и зла,

Улыбок, открытий, счастья сполна,

Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Пусть в жизни будут: радость, счастье, сила,

Здоровье, теплота, добро, уют.

Родные чтобы рядом всегда были,

А неприятности пусть навсегда уйдут.

* * *

Пускай заветные мечты

Твои всегда сбываются,

Лишь только счастьем и добром

Твой дом пусть наполняется.

Позитива, вдохновения,

Много счастья и везения.

Пусть все будет у тебя,

А жизнь пусть радует всегда.

* * *

С днем рождения тебя,

Пожелаю я добра,

Чтоб здоровье крепким было,

И тебя не подводило!

С днем рожденья! Пусть ждет успех,

Добро, веселье, счастье, смех.

Здоровье было чтоб в порядке

И жить всегда тебе в достатке.

* * *

Пусть будет праздник обалденный

В очередной твой день рожденья,

Пусть все исполнятся мечты,

Здоровья, счастья и любви.