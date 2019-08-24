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Суббота, 24.08.2019
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День Независимости Украины 2019: красивые поздравления с 28 годовщиной

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День Независимости Украины 2019: красивые поздравления с 28 годовщиной
09:07 Сегодня Телеграф

Сегодня, 24 августа, украинцы празднуют День независимости.

  • 1

    С национальным праздником украинского народа -

    Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!

    Благополучие, счастья, радости, вдохновения,

    Добра, здоровья и согласия желаем.

    Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,

    В будущее лучше судьба тропу проложит.

  • 2

    Украина, Украина, Украина ты моя.

    Всюду нивы золотые и бескрайние поля.

    Долгим, долгим будет путь,

    Но нам с него не повернуть.

    Много бед ты пережила

    И наконец свободу обрела.

    В День независимости хотим мы пожелать.

    Тебе великою державой стать.

  • 3

    Страна родная, наша Украина,

    Сегодня, как и много лет назад

    Свободна, независима, едина!

    Собрала всех на праздничный парад.

    Всем украинцам искренне желаем

    Не забывать земли родной порог.

    С днем независимости всех вас поздравляем!

    Примите этот скромный поздравок.

  • 4

    Я Украину поздравляю,

    С Днем независимости вас.

    И процветания желаю,

    Всех самых благ хочу для вас.

    Ведь мы останемся семьею,

    Хоть и границы есть у нас.

    Но мы единые душою

    И значит не разлучат нас.

  • 5

    Великая страна, великие свершенья!

    Отныне принимает самостийные решенья.

    Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,

    Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!

  • 6

    С национальным праздником украинского народа -

    Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!

    Благополучие, счастья, радости, вдохновения,

    Добра, здоровья и согласия желаем.

    Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,

    В будущее лучше судьба тропу проложит.

  • 7

    Украине трудно ныне —

    Будет счастлива в грядущем.

    Мы желаем Украине

    Быть всегда землей цветущей!

    С днем Независимости!

    Поздравляем Украину,

    И желаем в именины:

    Независимости больше,

    В мирном мире жить подольше!

    Власти грамотной и мудрой,

    Демократии не скудной,

    Чтоб народ не голодал,

    Не скулил и не роптал!

     

    Чтоб работы было много,

    Чтобы ровные дороги,

    Чтобы люди богатели,

    В Украине жить хотели!

  • 8

    Август сочный, август спелый —

    На пороге праздник смелый —

    День независимой страны

    Торжественно отметим мы!

    Будет встреча на Майдане,

    Собирайтесь вместе с нами.

    Чтобы веселье разлилось,

    Празднованье удалось,

    Мы друг другу улыбнемся,

    Крепко за руки возьмемся.

    Прочитаем поздравок,

    Чтоб поздравить всех помог!

  • 9

    В День Независимости я

    Стране желаю возродиться,

    И чтобы каждая семья

    Имела шанс к мечте стремиться,

    Хочу я счастья пожелать

    Всем настоящим патриотам,

    И никогда не унывать,

    И справиться с любой заботой!

     

    Независимость – сладкое слово,

    Но за нее проливается кровь.

    Это праздник единства народа,

    Это к Родине милой любовь!

  • 10

    Украина нынче отмечает

    Независимость свою!

    Потому и поздравляю,

    Пожелать тебе хочу,

    Чтоб страна лишь процветала,

    Населенье чтоб росло.

    Чтоб проблемок было мало,

    Чтоб все было хорошо.

  • 11

    У нас сегодня праздник главный,

    Независимости день,

    Хотим отпраздновать его мы славно,

    Поднялись на еще одну ступень.

    Стране удачи, процветания,

    Народу — радости, любви,

    Чтоб исполнялись все желания,

    Характер не был уязвим!

  • 12

    Главный праздник Украины наступил,

    День Независимости празднуем мы дружно,

    И пусть когда-то смысл иной в нем был,

    Сегодня забывать о нем не нужно.

    Друг другу в этот день мы пожелаем

    Достойно испытания проходить,

    Жить так, как все мы искренне мечтаем,

    И искренне страну свою любить.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи и проза

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