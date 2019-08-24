День Независимости Украины 2019: красивые поздравления с 28 годовщиной

С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
Украина, Украина, Украина ты моя.
Всюду нивы золотые и бескрайние поля.
Долгим, долгим будет путь,
Но нам с него не повернуть.
Много бед ты пережила
И наконец свободу обрела.
В День независимости хотим мы пожелать.
Тебе великою державой стать.
Страна родная, наша Украина,
Сегодня, как и много лет назад
Свободна, независима, едина!
Собрала всех на праздничный парад.
Всем украинцам искренне желаем
Не забывать земли родной порог.
С днем независимости всех вас поздравляем!
Примите этот скромный поздравок.
Я Украину поздравляю,
С Днем независимости вас.
И процветания желаю,
Всех самых благ хочу для вас.
Ведь мы останемся семьею,
Хоть и границы есть у нас.
Но мы единые душою
И значит не разлучат нас.
Великая страна, великие свершенья!
Отныне принимает самостийные решенья.
Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,
Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!
С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
Украине трудно ныне —
Будет счастлива в грядущем.
Мы желаем Украине
Быть всегда землей цветущей!
С днем Независимости!
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
Август сочный, август спелый —
На пороге праздник смелый —
День независимой страны
Торжественно отметим мы!
Будет встреча на Майдане,
Собирайтесь вместе с нами.
Чтобы веселье разлилось,
Празднованье удалось,
Мы друг другу улыбнемся,
Крепко за руки возьмемся.
Прочитаем поздравок,
Чтоб поздравить всех помог!
В День Независимости я
Стране желаю возродиться,
И чтобы каждая семья
Имела шанс к мечте стремиться,
Хочу я счастья пожелать
Всем настоящим патриотам,
И никогда не унывать,
И справиться с любой заботой!
Независимость – сладкое слово,
Но за нее проливается кровь.
Это праздник единства народа,
Это к Родине милой любовь!
Украина нынче отмечает
Независимость свою!
Потому и поздравляю,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб страна лишь процветала,
Населенье чтоб росло.
Чтоб проблемок было мало,
Чтоб все было хорошо.
У нас сегодня праздник главный,
Независимости день,
Хотим отпраздновать его мы славно,
Поднялись на еще одну ступень.
Стране удачи, процветания,
Народу — радости, любви,
Чтоб исполнялись все желания,
Характер не был уязвим!
Главный праздник Украины наступил,
День Независимости празднуем мы дружно,
И пусть когда-то смысл иной в нем был,
Сегодня забывать о нем не нужно.
Друг другу в этот день мы пожелаем
Достойно испытания проходить,
Жить так, как все мы искренне мечтаем,
И искренне страну свою любить.