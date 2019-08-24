День Независимости Украины 2019: красивые поздравления с 28 годовщиной

1 С национальным праздником украинского народа - Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем! Благополучие, счастья, радости, вдохновения, Добра, здоровья и согласия желаем. Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет, В будущее лучше судьба тропу проложит.

2 Украина, Украина, Украина ты моя. Всюду нивы золотые и бескрайние поля. Долгим, долгим будет путь, Но нам с него не повернуть. Много бед ты пережила И наконец свободу обрела. В День независимости хотим мы пожелать. Тебе великою державой стать.

3 Страна родная, наша Украина, Сегодня, как и много лет назад Свободна, независима, едина! Собрала всех на праздничный парад. Всем украинцам искренне желаем Не забывать земли родной порог. С днем независимости всех вас поздравляем! Примите этот скромный поздравок.

4 Я Украину поздравляю, С Днем независимости вас. И процветания желаю, Всех самых благ хочу для вас. Ведь мы останемся семьею, Хоть и границы есть у нас. Но мы единые душою И значит не разлучат нас.

5 Великая страна, великие свершенья! Отныне принимает самостийные решенья. Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе, Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!

6 С национальным праздником украинского народа - Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем! Благополучие, счастья, радости, вдохновения, Добра, здоровья и согласия желаем. Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет, В будущее лучше судьба тропу проложит.

7 Украине трудно ныне — Будет счастлива в грядущем. Мы желаем Украине Быть всегда землей цветущей! С днем Независимости! Поздравляем Украину, И желаем в именины: Независимости больше, В мирном мире жить подольше! Власти грамотной и мудрой, Демократии не скудной, Чтоб народ не голодал, Не скулил и не роптал! Чтоб работы было много, Чтобы ровные дороги, Чтобы люди богатели, В Украине жить хотели!

8 Август сочный, август спелый — На пороге праздник смелый — День независимой страны Торжественно отметим мы! Будет встреча на Майдане, Собирайтесь вместе с нами. Чтобы веселье разлилось, Празднованье удалось, Мы друг другу улыбнемся, Крепко за руки возьмемся. Прочитаем поздравок, Чтоб поздравить всех помог!

9 В День Независимости я Стране желаю возродиться, И чтобы каждая семья Имела шанс к мечте стремиться, Хочу я счастья пожелать Всем настоящим патриотам, И никогда не унывать, И справиться с любой заботой! Независимость – сладкое слово, Но за нее проливается кровь. Это праздник единства народа, Это к Родине милой любовь!

10 Украина нынче отмечает Независимость свою! Потому и поздравляю, Пожелать тебе хочу, Чтоб страна лишь процветала, Населенье чтоб росло. Чтоб проблемок было мало, Чтоб все было хорошо.

11 У нас сегодня праздник главный, Независимости день, Хотим отпраздновать его мы славно, Поднялись на еще одну ступень. Стране удачи, процветания, Народу — радости, любви, Чтоб исполнялись все желания, Характер не был уязвим!