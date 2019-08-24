Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

1 З національним святом українського народу – Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо. Нехай це свято Вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе.

2 З національним святом українського народу – Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо! Нехай це свято Вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе!

3 Святковий день - двадцять четверте серпня, Так хочеться усмішок та пісень! Віднині Україна незалежна, Запам’ятайте, люди, цей світлий день! Здійснилась давня заповітна мрія, Бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серце гріє І піднімає думи в височінь! Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи, Щоб славу України відродить! Щоб дружно жити, в радості та згоді, Ми України сестри і брати!

4 Україно моя співуча, Ніжна нене, колиска добра! Я люблю твої древнії кручі, Буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна — у пісні, у слові, Ти у думах співця-кобзаря, Україно моя казкова, Наше серце для тебе співа. Живи, Україно! Живи для краси, Для сили, для правди, для волі! Співай, Україно, як рідні ліси, Як вітер в широкому полі.

5 Святковий день — двадцять четверте серпня, Так хочеться усмішок і пісень. Віднині Україна незалежна. Запам’ятайте, люди, світлий день! Здійснилась давня заповітна мрія, Бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серце гріє І піднімає думи височінь. Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи, Щоб славу України відродить. Щоб дружно жити, в радості і згоді, Ми України сестри і брати.

6 Наша славна Україна, Наше щастя і наш рай, Чи на світі є країна Ще миліша за наш край? І в щасливі й злі години Ми для неї живемо. На Вкраїні й для Вкраїни Будем жити й помремо.

7 Це моя Україна! Квітне в полі калина, Зеленіє ліщина, Степом котиться пісні моєї луна… Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, у мене навіки одна.

8 З національним святом українського народу – Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо. Нехай це свято Вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе.

9 Моя ненька-Україна, Я тебе кохаю, В світі кращої країни Я не знаю. Чорне море, степ широкий, Зеленi Карпати, I пiд небом синьооким Стежина до хати. Ой ти, сонечко ласкаве, Свiти Українi, Бiльше щастя, бiльше слави Для дочки i сина. Вони вчора, позавчора На Днiпрi i в полi Через працю, через горе Добувались волi. Ой тому сьогоднi треба Нам i нашим дiтям Пiд широким синім небом За неньку радiти. Прикрашати, пестувати I мiста i села, Гарну пiсню заспiвати Для друзiв веселих. Моя ненька-Україна, Я тебе кохаю, В свiтi кращої країни Навіть не шукаю. Чорне море, жовте поле, Зеленi Карпати, I не зможу я нiколи Iншу покохати.

10 Від душі вітаємо вас зі знаменною днем - Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому, хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

11 Щиро вітаю Вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

12 З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

13 Щиросердно вітаю вас із найбільшим національним святом українського народу — Днем незалежності України! У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного з нас, усього народу. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.

14 Від щірого сердця вітаємо усіх жителів нашої країни з великим, національним святом – Днем незалежності! Бажаємо, щоб в сімї кожного з вас було багато щастя, радості, натхнення до нових звершень, добра до когного хто йде з вами пліч о пліч, та злагоди між членами сімї. Також бажаємо, щоб це свято додало вам наснаги та допомогло прокласти свою стежку в краще майбутнє. Бажаємо, щоб потужне джерело вашого таланту і натхнення та незламного оптимізму стали великим прикладом віри в Україну, примножуючи її славу, наповнючи її криницю добробутом та благополуччям!

15 Блакить неба в серпні і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності являючи собою символ свободи та праці. Так давайте разом творити історію під знаменням рідного прапору своєї країні!

16 Безумовно, після настання незалежності кожен рік був дуже складний для кожного з нас, українці здолали велику кількість різноманітних випробувань, здобули терпимість до багатех ситуацій, стали більш толерантними. Тому не має жодного сумніву в тому, що український працелюбний народ за дуже короткий час, зможе поліпшити життя у своїй власній державі. Бо наша держава занадто довго терпіла всялякі страждання, цілі покоління проливали свою кров відстоюючи права своєї держави. На сегоднішній день кожен українець впевнений у безхмарному мойбутньому України. Цей час обов'язково настане і тим швидше, якщо кожен українець візьме собі за обовьязок працювати на благо Батьківщини.

17 Від щірого сердця вітаємо вас зі знаменним днем – Днем Незалежності України! В цій даті втілено доже багато різноманітних прагнень нашого народу стососвно свободи і самовизначення. Здобуття Незалежність стало новою точкою відліку в житті кожного жителя нашое величезної країни. Тому саме в цей день прагнемо побажати, щоб кожен українець, перш за все починав з власної незалежності! А саме здобуваючи незалежність від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємних ситуацій. Бажаємо, щоб не дивлячись ні на що кожен знас прагнув у будь якій ситуаціі, яка його спідкала, розшукати який приємний момент и не забувати насолоджуватись життям і радіти кожному моменту, так як віни неповторні і безцінні.

18 З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

19 Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.