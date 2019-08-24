Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 в прозе, стихах, открытках

С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!
С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!
В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, - Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.
По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины.
Поздравляю с общенациональным праздником – Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы.Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!
Поздравляю с днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.
Поздравляю с Днем независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надежных партнеров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.
В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.
Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.
Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.
Поздравляю с днем свободным,
С тем, что празднует страна.
Ощутите же сегодня
Независимость сполна:
От жены и от работы,
Пива, сала и колбас,
Пусть сказать не смеет кто-то,
Что зависимость у вас!
Украина нынче отмечает
Независимость свою!
Потому и поздравляю,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб страна лишь процветала,
Населенье чтоб росло.
Чтоб проблемок было мало,
Чтоб все было хорошо.
Сегодня огромная наша страна
Дружно кричит Ура и Ура,
Сегодня народ не уснет до утра,
Друг другу сегодня желаем добра!
У нас сегодня праздник главный,
Независимости день,
Хотим отпраздновать его мы славно,
Поднялись на еще одну ступень.
Стране удачи, процветания,
Народу - радости, любви,
Чтоб исполнялись все желания,
Характер не был уязвим!
Главный праздник Украины наступил,
День Независимости празднуем мы дружно,
И пусть когда-то смысл иной в нем был,
Сегодня забывать о нем не нужно.
Друг другу в этот день мы пожелаем
Достойно испытания проходить,
Жить так, как все мы искренне мечтаем,
И искренне страну свою любить.
Крепни Украина, процветай,
Пусть счастливым будет твой народ,
Независимая ты - не забывай,
Развивайся, крепни и иди вперед!
Пусть развеет ветер над тобой,
Тучи грозные и черные, как ночь,
Мир пусть будет, радость и покой,
Беды и печали пусть уходят прочь!
С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
Украина, Украина, Украина ты моя.
Всюду нивы золотые и бескрайние поля.
Долгим, долгим будет путь,
Но нам с него не повернуть.
Много бед ты пережила
И наконец свободу обрела.
В День независимости хотим мы пожелать.
Тебе великою державой стать.
Страна родная, наша Украина,
Сегодня, как и много лет назад
Свободна, независима, едина!
Собрала всех на праздничный парад.
Всем украинцам искренне желаем
Не забывать земли родной порог.
С днем независимости всех вас поздравляем!
Примите этот скромный поздравок.
Я Украину поздравляю,
С Днем независимости вас.
И процветания желаю,
Всех самых благ хочу для вас.
Ведь мы останемся семьею,
Хоть и границы есть у нас.
Но мы единые душою
И значит не разлучат нас.
С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.