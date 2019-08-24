Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 в прозе, стихах, открытках

1 С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!

2 С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!

3 В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, - Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.

4 По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины.

5 Поздравляю с общенациональным праздником – Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

6 Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы.Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

7 Поздравляю с днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.

8 Поздравляю с Днем независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надежных партнеров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.

9 В независимости день Счастья вам желаю. Процветания, богатства Я стране желаю. Чтобы в милой Украине Мирно, хорошо жилось. Чтобы всегда нам всем хотелось, Получалось и моглось. Чтоб свободны были мы, Как страна родная. Независимости в сердце Нынче вам желаю.

10 Поздравляю с днем свободным, С тем, что празднует страна. Ощутите же сегодня Независимость сполна: От жены и от работы, Пива, сала и колбас, Пусть сказать не смеет кто-то, Что зависимость у вас!

11 Украина нынче отмечает Независимость свою! Потому и поздравляю, Пожелать тебе хочу, Чтоб страна лишь процветала, Населенье чтоб росло. Чтоб проблемок было мало, Чтоб все было хорошо.

12 Сегодня огромная наша страна Дружно кричит Ура и Ура, Сегодня народ не уснет до утра, Друг другу сегодня желаем добра!

13 У нас сегодня праздник главный, Независимости день, Хотим отпраздновать его мы славно, Поднялись на еще одну ступень. Стране удачи, процветания, Народу - радости, любви, Чтоб исполнялись все желания, Характер не был уязвим!

14 Главный праздник Украины наступил, День Независимости празднуем мы дружно, И пусть когда-то смысл иной в нем был, Сегодня забывать о нем не нужно. Друг другу в этот день мы пожелаем Достойно испытания проходить, Жить так, как все мы искренне мечтаем, И искренне страну свою любить.

15 Крепни Украина, процветай, Пусть счастливым будет твой народ, Независимая ты - не забывай, Развивайся, крепни и иди вперед! Пусть развеет ветер над тобой, Тучи грозные и черные, как ночь, Мир пусть будет, радость и покой, Беды и печали пусть уходят прочь!

16 С национальным праздником украинского народа - Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем! Благополучие, счастья, радости, вдохновения, Добра, здоровья и согласия желаем. Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет, В будущее лучше судьба тропу проложит.

17 Украина, Украина, Украина ты моя. Всюду нивы золотые и бескрайние поля. Долгим, долгим будет путь, Но нам с него не повернуть. Много бед ты пережила И наконец свободу обрела. В День независимости хотим мы пожелать. Тебе великою державой стать.

18 Страна родная, наша Украина, Сегодня, как и много лет назад Свободна, независима, едина! Собрала всех на праздничный парад. Всем украинцам искренне желаем Не забывать земли родной порог. С днем независимости всех вас поздравляем! Примите этот скромный поздравок.

19 Я Украину поздравляю, С Днем независимости вас. И процветания желаю, Всех самых благ хочу для вас. Ведь мы останемся семьею, Хоть и границы есть у нас. Но мы единые душою И значит не разлучат нас.