День Независимости Украины 2019: лучшие поздравления в стихах, в прозе и картинках

Поздравления с Днем Независимости Украины на украинском языке
Моя ненька-Україна,
Я тебе кохаю,
В світі кращої країни
Я не знаю.
Чорне море, степ широкий,
Зеленi Карпати,
I пiд небом синьооким
Стежина до хати.
Ой ти, сонечко ласкаве,
Свiти Українi,
Бiльше щастя, бiльше слави
Для дочки i сина.
Вони вчора, позавчора
На Днiпрi i в полi
Через працю, через горе
Добувались волi.
Ой тому сьогоднi треба
Нам i нашим дiтям
Пiд широким синім небом
За неньку радiти.
Прикрашати, пестувати
I мiста i села,
Гарну пiсню заспiвати
Для друзiв веселих.
Моя ненька-Україна,
Я тебе кохаю,
В свiтi кращої країни
Навіть не шукаю.
Чорне море, жовте поле,
Зеленi Карпати,
I не зможу я нiколи
Iншу покохати.
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
Це моя Україна!
Квітне в полі калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться пісні моєї луна…
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, у мене навіки одна.
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
Святковий день - двадцять четверте серпня,
Так хочеться усмішок і пісень.
Віднині Україна незалежна.
Запам’ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,
Щоб славу України відродить.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна - у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні!
Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.
З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
Від щірого сердця вітаємо вас зі знаменним днем – Днем Незалежності України! В цій даті втілено доже багато різноманітних прагнень нашого народу стососвно свободи і самовизначення. Здобуття Незалежність стало новою точкою відліку в житті кожного жителя нашое величезної країни. Тому саме в цей день прагнемо побажати, щоб кожен українець, перш за все починав з власної незалежності! А саме здобуваючи незалежність від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємних ситуацій. Бажаємо, щоб не дивлячись ні на що кожен знас прагнув у будь якій ситуаціі, яка його спідкала, розшукати який приємний момент и не забувати насолоджуватись життям і радіти кожному моменту, так як віни неповторні і безцінні.
Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке
С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
Украина, Украина, Украина ты моя.
Всюду нивы золотые и бескрайние поля.
Долгим, долгим будет путь,
Но нам с него не повернуть.
Много бед ты пережила
И наконец свободу обрела.
В День независимости хотим мы пожелать.
Тебе великою державой стать.
Сегодня, как и много лет назад
Свободна, независима, едина!
Собрала всех на праздничный парад.
Всем украинцам искренне желаем
Не забывать земли родной порог.
С днем независимости всех вас поздравляем!
Примите этот скромный поздравок.
Я Украину поздравляю,
С Днем независимости вас.
И процветания желаю,
Всех самых благ хочу для вас.
Ведь мы останемся семьею,
Хоть и границы есть у нас.
Но мы единые душою
И значит не разлучат нас.
Великая страна, великие свершенья!
Отныне принимает самостийные решенья.
Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,
Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!
С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
Украине трудно ныне -
Будет счастлива в грядущем.
Мы желаем Украине
Быть всегда землей цветущей!
С днем Независимости!
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!
С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!
В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, - Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.