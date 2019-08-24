День Независимости Украины 2019: лучшие поздравления в стихах, в прозе и картинках

1 Поздравления с Днем Независимости Украины на украинском языке Моя ненька-Україна, Я тебе кохаю, В світі кращої країни Я не знаю. Чорне море, степ широкий, Зеленi Карпати, I пiд небом синьооким Стежина до хати. Ой ти, сонечко ласкаве, Свiти Українi, Бiльше щастя, бiльше слави Для дочки i сина. Вони вчора, позавчора На Днiпрi i в полi Через працю, через горе Добувались волi. Ой тому сьогоднi треба Нам i нашим дiтям Пiд широким синім небом За неньку радiти. Прикрашати, пестувати I мiста i села, Гарну пiсню заспiвати Для друзiв веселих. Моя ненька-Україна, Я тебе кохаю, В свiтi кращої країни Навіть не шукаю. Чорне море, жовте поле, Зеленi Карпати, I не зможу я нiколи Iншу покохати.

2 З національним святом українського народу – Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо. Нехай це свято Вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе.

3 Це моя Україна! Квітне в полі калина, Зеленіє ліщина, Степом котиться пісні моєї луна… Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, у мене навіки одна.

4 Наша славна Україна, Наше щастя і наш рай, Чи на світі є країна Ще миліша за наш край? І в щасливі й злі години Ми для неї живемо. На Вкраїні й для Вкраїни Будем жити й помремо.

5 Святковий день - двадцять четверте серпня, Так хочеться усмішок і пісень. Віднині Україна незалежна. Запам’ятайте, люди, світлий день! Здійснилась давня заповітна мрія, Бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серце гріє І піднімає думи височінь. Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи, Щоб славу України відродить. Щоб дружно жити, в радості і згоді, Ми України сестри і брати.

6 Україно моя співуча, Ніжна нене, колиска добра! Я люблю твої древнії кручі, Буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна - у пісні, у слові, Ти у думах співця-кобзаря, Україно моя казкова, Наше серце для тебе співа. Живи, Україно! Живи для краси, Для сили, для правди, для волі! Співай, Україно, як рідні ліси, Як вітер в широкому полі.

7 Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні!

8 Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

9 З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

10 Від щірого сердця вітаємо вас зі знаменним днем – Днем Незалежності України! В цій даті втілено доже багато різноманітних прагнень нашого народу стососвно свободи і самовизначення. Здобуття Незалежність стало новою точкою відліку в житті кожного жителя нашое величезної країни. Тому саме в цей день прагнемо побажати, щоб кожен українець, перш за все починав з власної незалежності! А саме здобуваючи незалежність від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємних ситуацій. Бажаємо, щоб не дивлячись ні на що кожен знас прагнув у будь якій ситуаціі, яка його спідкала, розшукати який приємний момент и не забувати насолоджуватись життям і радіти кожному моменту, так як віни неповторні і безцінні.

11 Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке С национальным праздником украинского народа - Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем! Благополучие, счастья, радости, вдохновения, Добра, здоровья и согласия желаем. Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет, В будущее лучше судьба тропу проложит.

12 Украина, Украина, Украина ты моя. Всюду нивы золотые и бескрайние поля. Долгим, долгим будет путь, Но нам с него не повернуть. Много бед ты пережила И наконец свободу обрела. В День независимости хотим мы пожелать. Тебе великою державой стать.

13 Сегодня, как и много лет назад Свободна, независима, едина! Собрала всех на праздничный парад. Всем украинцам искренне желаем Не забывать земли родной порог. С днем независимости всех вас поздравляем! Примите этот скромный поздравок.

14 Я Украину поздравляю, С Днем независимости вас. И процветания желаю, Всех самых благ хочу для вас. Ведь мы останемся семьею, Хоть и границы есть у нас. Но мы единые душою И значит не разлучат нас.

15 Великая страна, великие свершенья! Отныне принимает самостийные решенья. Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе, Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!

16 С национальным праздником украинского народа - Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем! Благополучие, счастья, радости, вдохновения, Добра, здоровья и согласия желаем. Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет, В будущее лучше судьба тропу проложит.

17 Украине трудно ныне - Будет счастлива в грядущем. Мы желаем Украине Быть всегда землей цветущей! С днем Независимости! Поздравляем Украину, И желаем в именины: Независимости больше, В мирном мире жить подольше! Власти грамотной и мудрой, Демократии не скудной, Чтоб народ не голодал, Не скулил и не роптал! Чтоб работы было много, Чтобы ровные дороги, Чтобы люди богатели, В Украине жить хотели!

18 С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!

19 С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!