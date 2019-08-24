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Суббота, 24.08.2019
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День Независимости Украины 2019: лучшие поздравления в стихах, в прозе и картинках

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День Независимости Украины 2019: лучшие поздравления в стихах, в прозе и картинках
13:32 Сегодня Телеграф

Красивые поздравления на украинском и русском языках с Днем Независимости Украины.

  • 1

    Поздравления с Днем Независимости Украины на украинском языке

    Моя ненька-Україна,

    Я тебе кохаю,

    В світі кращої країни

    Я не знаю.

    Чорне море, степ широкий,

    Зеленi Карпати,

    I пiд небом синьооким

    Стежина до хати.

     

    Ой ти, сонечко ласкаве,

    Свiти Українi,

    Бiльше щастя, бiльше слави

    Для дочки i сина.

    Вони вчора, позавчора

    На Днiпрi i в полi

    Через працю, через горе

    Добувались волi.

     

    Ой тому сьогоднi треба

    Нам i нашим дiтям

    Пiд широким синім небом

    За неньку радiти.

    Прикрашати, пестувати

    I мiста i села,

    Гарну пiсню заспiвати

    Для друзiв веселих.

     

    Моя ненька-Україна,

    Я тебе кохаю,

    В свiтi кращої країни

    Навіть не шукаю.

    Чорне море, жовте поле,

    Зеленi Карпати,

    I не зможу я нiколи

    Iншу покохати.

  • 2

    З національним святом українського народу –

    Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

    Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

    Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

    Нехай це свято Вам наснаги додає,

    В майбутнє краще доля стежку прокладе.

  • 3

    Це моя Україна!

    Квітне в полі калина,

    Зеленіє ліщина,

    Степом котиться пісні моєї луна…

    Це моя Україна,

    Це моя Батьківщина,

    Що, як тато і мама, у мене навіки одна.

  • 4

    Наша славна Україна,

    Наше щастя і наш рай,

    Чи на світі є країна

    Ще миліша за наш край?

    І в щасливі й злі години

    Ми для неї живемо.

    На Вкраїні й для Вкраїни

    Будем жити й помремо.

  • 5

    Святковий день - двадцять четверте серпня,

    Так хочеться усмішок і пісень.

    Віднині Україна незалежна.

    Запам’ятайте, люди, світлий день!

    Здійснилась давня заповітна мрія,

    Бажання і надія поколінь.

    Це почуття свободи серце гріє

    І піднімає думи височінь.

    Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,

    Щоб славу України відродить.

    Щоб дружно жити, в радості і згоді,

    Ми України сестри і брати.

  • 6

    Україно моя співуча,

    Ніжна нене, колиска добра!

    Я люблю твої древнії кручі,

    Буйну зелень на схилах Дніпра.

    Ти одвічна - у пісні, у слові,

    Ти у думах співця-кобзаря,

    Україно моя казкова,

    Наше серце для тебе співа.

    Живи, Україно! Живи для краси,

    Для сили, для правди, для волі!

    Співай, Україно, як рідні ліси,

    Як вітер в широкому полі.

  • 7

    Наша країна – це широкі простори, золоті поля, калина, вишні в саду, тополі, берези в степу, родючий чорнозем, гори в хмарах, красиві швидкі ріки. Наша історія – це скрегіт козацьких шабель, стогони невільних людей на панських дворах, заграва помаранчевої революції, герої небесної сотні...З нагоди такого важливого свята хочеться побажати сил у боротьбі та досягнень поставленої мети. Любові до рідної землі! Нехай не згасає оптимізм у душах українського народу! Сьогодні важливо одне: наша перемога, наше майбутнє! Давайте змінимо нашу Батьківщину! Нехай вона стане кращою, чистішою! І в наших душах горить невичерпний шевченківський вогонь любові до рідної землі! Слава Україні!

  • 8

    Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

  • 9

    З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

  • 10

    Від щірого сердця вітаємо вас зі знаменним днем – Днем Незалежності України! В цій даті втілено доже багато різноманітних прагнень нашого народу стососвно свободи і самовизначення. Здобуття Незалежність стало новою точкою відліку в житті кожного жителя нашое величезної країни. Тому саме в цей день прагнемо побажати, щоб кожен українець, перш за все починав з власної незалежності! А саме здобуваючи незалежність від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємних ситуацій. Бажаємо, щоб не дивлячись ні на що кожен знас прагнув у будь якій ситуаціі, яка його спідкала, розшукати який приємний момент и не забувати насолоджуватись життям і радіти кожному моменту, так як віни неповторні і безцінні.

  • 11

    Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке

    С национальным праздником украинского народа -

    Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!

    Благополучие, счастья, радости, вдохновения,

    Добра, здоровья и согласия желаем.

    Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,

    В будущее лучше судьба тропу проложит.

  • 12

    Украина, Украина, Украина ты моя.

    Всюду нивы золотые и бескрайние поля.

    Долгим, долгим будет путь,

    Но нам с него не повернуть.

    Много бед ты пережила

    И наконец свободу обрела.

    В День независимости хотим мы пожелать.

    Тебе великою державой стать.

  • 13

    Сегодня, как и много лет назад

    Свободна, независима, едина!

    Собрала всех на праздничный парад.

    Всем украинцам искренне желаем

    Не забывать земли родной порог.

    С днем независимости всех вас поздравляем!

    Примите этот скромный поздравок.

  • 14

    Я Украину поздравляю,

    С Днем независимости вас.

    И процветания желаю,

    Всех самых благ хочу для вас.

    Ведь мы останемся семьею,

    Хоть и границы есть у нас.

    Но мы единые душою

    И значит не разлучат нас.

  • 15

    Великая страна, великие свершенья!

    Отныне принимает самостийные решенья.

    Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,

    Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!

  • 16

    С национальным праздником украинского народа -

    Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!

    Благополучие, счастья, радости, вдохновения,

    Добра, здоровья и согласия желаем.

    Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,

    В будущее лучше судьба тропу проложит.

  • 17

    Украине трудно ныне -

    Будет счастлива в грядущем.

    Мы желаем Украине

    Быть всегда землей цветущей!

    С днем Независимости!

    Поздравляем Украину,

    И желаем в именины:

    Независимости больше,

    В мирном мире жить подольше!

    Власти грамотной и мудрой,

    Демократии не скудной,

    Чтоб народ не голодал,

    Не скулил и не роптал!

     

    Чтоб работы было много,

    Чтобы ровные дороги,

    Чтобы люди богатели,

    В Украине жить хотели!

  • 18

    С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!

  • 19

    С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!

  • 20

    В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, - Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи и проза

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки

День Независимости Украины 2019: красивые поздравления с 28 годовщиной

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 в прозе, стихах, открытках

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