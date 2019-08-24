Трогательные поздравления с днем свадьбы на 24 августа

1 Поздравляю вас, вы не только замечательная пара, а теперь уже и счастливая семья. От души желаю неугасаемых и нежных чувств, постоянного блага и радости в вашем доме, взаимной поддержки и понимания во всем! Совет да любовь.

2 У вас теперь семья, дорогие мои, и совершенно другая жизнь - счастливая, красивая, но и с большой ответственностью! Поздравляю вас и желаю, чтобы вы были счастливы от того, что вы вместе, что вы нужны друг другу! Пусть в вашей семье главным правилом на все годы станут правила любви, терпения и уступчивости, а также понимания и поддержки! Пусть не увянет чувство, которое сегодня буйно цветет, а со временем вырастет в большое дерево, приносящее хорошие и добрые плоды! Не уставайте говорить друг другу о любви и делами подтверждайте свои слова!

3 Как известно, любовь творит чудеса, а семья - самое прекрасное из ее чудес. Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательнейшим днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваша совместная жизнь напоминала никогда не заканчивающийся праздник. Чтобы счастье, любовь и взаимопонимание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Поздравляю!

4 Поздравляем с самым счастливым днем в вашей жизни. Сегодня день рождения новой семьи. Желаем, чтобы она с каждым днем становилась только крепче и росла с годами. Пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, поддержке, нежности и безграничной любви. А все преграды, которые неизбежны на жизненном пути, сделают вас только мудрее и сплоченней.

5 Поздравляю с днем рождения вашего брака, вашей прекрасной семьи. Желаю лебединой верности, юных мечтаний, нежных чувств, вечной влюбленности и светлого счастья. Пусть для вашей семьи не будет трудных времен, пусть для вашей любви не будет ничего невозможного, пусть для вас всегда горит звезда доброй удачи. Желаю слышать друг друга и понимать, уважать личные интересы и быть надежной опорой в стремлениях.

6 Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

7 Всегда друг друга берегите, Цените, радуйте, любите. Во всём друг другу доверяйте, От всех невзгод оберегайте. Сплели вы судьбы воедино, Теперь навеки вы едины. Пусть жизнь вас осыпает счастьем, С пути исчезнут все ненастья. От всей души вас поздравляем, Достатка прочного желаем. Ну и, конечно, шалунишек - Здоровых, крепких ребятишек.

8 Для вас сегодня день особый. Сегодня стали вы семьей. Желаю быть прекрасным мужем И потрясающей женой. Друг друга, что бы ни случилось, Любить ценить и уважать. То чувство, что в вас зародилось, Любой ценою сохранять. Ведь вы - единое отныне, Ничто пусть вас не разлучит. И будьте вечно молодыми, В сердцах пусть свет всегда горит.

9 День свадьбы - красивая, важная дата, И память ее сохранит навсегда. Пусть жизнь Ваша будет легка и богата, Любовь бесконечна, сильна и чиста. Храните в душе уважение друг к другу, Умейте понять, промолчать и стерпеть. Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке, Не дайте огню в Вашем сердце сгореть. Конечно же, счастья Вам, мира, достатка, Хорошего сына, чудесную дочь. Пусть в доме все будет и гладко, и славно, И вместе гоните все горести прочь.

10 Сегодня у вашей семьи день рождения, И прежде всего я хочу пожелать Любви бесконечной, стального терпения И так же друг друга всегда обожать. Пускай ваш союз только крепнет с годами, Совет и достаток наполнят ваш дом. И помните, счастье вы строите сами - Не важно, какая пора за окном. Взаимной поддержки, детишек прекрасных, Романтики, будням сухим вопреки. Ночей - только жарких, а дней - только ясных. Пусть будут невзгоды от вас далеки.

11 Много счастья, много денег И, конечно же, любви. Чтоб до старости хотели И, само собой, могли! Чтоб не спорили вы часто, Чтобы слезы не лились. Чтобы не было скандалов, Находите компромисс. Пусть дорога будет гладкой, Без колючек и преград. Чтобы жизнь - как сахар сладкий, Чтобы дом - как райский сад!

12 В день свадьбы пожеланий много: Любви, здоровья и добра, Чтоб вашей жизненной дороге Светила верности звезда. Чтоб берегли сердца друг друга В тоске и в радости - всегда. И никакие пусть невзгоды Вас не разлучат никогда!

13 Мы вас со свадьбой поздравляем! Любви взаимной вам желаем, Жить долго, счастливо всегда, Чтоб не касалась вас беда! Храните чувства свои долго, Ликуйте вместе от восторга, Старайтесь жить в любви и ласке В семейной, райской, чудной сказке. Не ссорьтесь и друг другу не грубите, Любовь свою вы берегите. Живите вместе много лет, Не зная слез и горьких бед!

14 Поздравляю вас, мои дорогие! Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы — молодая семья. Желаю вам гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. Балуйте, заботьтесь, уважайте, цените и не переставайте удивлять друг друга. С днем вашей свадьбы!

15 От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.