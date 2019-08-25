Красивые поздравления в стихах на день рождения 25 августа, открытки

Девы, родившиеся 25 августа, представляют тайну не только для других, но и для себя.

Такие люди искренне желаете помочь тем, кто не может помочь себе сам, однако суждения о том, что хорошо, а что плохо, могут привести их к мысли, что все должно быть либо так, либо никак. Интеллект, рожденных 25 августа, требует постоянной работы, что делает их вечными учениками. Временами они участвуют в физически и интеллектуально сложных проектах, просто чтобы не заскучать.

Будучи весьма экстравертными натурами, рожденные 25 августа должны остерегаться насилия; кроме того, они могут заболеть из-за беспорядочных связей. Важно, чтобы рожденные в этот день взвешивали последствия своих действий не только по отношению к своему здоровью, но также и по отношению к благосостоянию своих семей. Те из них, кто может использовать свои умственные способности и силу воли для своей же пользы, увидят смысл в здоровом образе жизни; в противном случае они будут страдать как физически, так и психологически. В питании полезно ограничить животные жиры и масло, поскольку рожденные 25 августа часто имеют проблемы с избыточным весом. Настоятельно рекомендуются регулярные, но умеренные физические упражнения.

Рожденные 25 августа по природе своей являются неисправимыми эксгибиционистами всех видов, но, если того потребуют обстоятельства, для них не составит труда хотя бы ненадолго уединиться в собственном мире, доступ в который закрыт даже для самых близких друзей. Рожденные в этот день способны годами хранить секреты, не испытывая ни малейшего желания похвастаться ими публично.

Поздравления

День рождения - лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня - в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания - удачной,

Зарплата - семизначной,

Энергия - безмерной,

Любовь - большой и верной,

Фигура - атлетичной,

Погода - преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Желаем удачи во всем и всегда,

Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,

И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта

Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,

А счастье вас не забывает!

Печаль и тоску прогоните вы прочь,

Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день -

Прекраснейший ваш день рожденья!

Пусть все желанья сбудутся,

Пусть все мечты исполнятся,

Плохое пусть забудется,

Хорошее пусть вспомнится.

А жизнь пусть будет длинною,

Счастливою, беспечною.

Пусть воля будет сильною,

Любовь пусть будет вечною.

По жизни - лишь с улыбкою,

Делясь со всеми радостью.

А жизнь, хоть и «с перчинкою»,

Пусть будет лучшей сладостью.

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными - дела.

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

Желаю в жизни достигать

Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,

Жить с оптимизмом и подрывом!

Чтоб в день рождения всегда

С успехом подводить итоги.

Во всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги!

Пожелаю тебе в день рождения,

Брать от жизни все самое лучшее,

Чтобы пело всегда настроение,

И судьба была яркой, везучею.

Чтоб улыбками дни твои полнились,

Счастье в гости на чай заходило,

И мечты непременно исполнились,

И веселье твой дом захватило!

Чтоб в душе, как на поле ромашковом,

Было радостно, нежно, спокойно,

Каждый день стал бы лучше вчерашнего,

И успех накрывал, будто волны!

Летят часы, сменяются года,

Но в этот миг притормозит пусть время,

И пусть горит счастливая звезда,

Твой чудный освещая день рожденья.

Пусть все, что загадаешь ты сейчас,

Исполнится, препятствий не встречая,

И будет в сердце радости запас,

И дома ждут всегда с горячим чаем.

К успеху пусть протянутся мосты,

Не будет в жизни зла и огорчений,

Согреется душа от доброты,

От трогательных, радостных мгновений!