Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 26 августа

Избегайте постоянно останавливаться на одних и тех же вопросах, не проявляйте беспокойства и чрезмерной критичности.

Вы отличаетесь практическим мышлением и любите принимать собственные решения только после тщательного анализирования всех возможных последствий.

Вы — хороший организатор с огромным стремлением к порядку и чистоте и чувствуете себя гораздо счастливее, если в жизни все идет по определенному разумному плану.

Вы располагаете немалой притягательной силой, отзывчивы, великодушны и любите людей. Наряду с гордостью вам свойственны чувствительность и сильная привязанность к дому и семье.

Вы любите роскошь и красивое окружение и, благодаря врожденному деловому чутью, способны поддерживать желаемый стиль жизни.

В раннем возрасте вы находитесь под сильным влиянием мужчины (возможно, отца или деда). В 27 лет начинается период повышенного внимания к дипломатичности, партнерству и взаимоотношениям с людьми.

Усиливается чувство равновесия и гармонии, помогающее развивать артистические или творческие способности. Другой поворотный момент наступает в возрасте 57 лет, побуждая вас к поискам перемен и преобразований в жизни.

Поздравления

С днем рождения поздравляю,

Много счастья Вам желаю,

И удача чтоб всегда

Вашей спутницей была!

Легких, правильных путей,

Верных, преданных друзей,

Дом всегда чтоб полной чашей.

И здоровья — это важно!

На работе каждый день

Проходил чтоб без проблем.

И всегда ваш кошелек

Был набит деньгами впрок!

Желаем сказочного счастья,

Любви, как на страницах книг.

Эмоций радостных почаще,

Чтоб был прекрасен каждый миг.

Чтоб шла карьера только в гору,

Зарплаты — выше потолка,

Мечта чтоб исполнялась скоро,

А денег чтоб текла река.

Мы вам желаем вдохновения,

Удачи и терпенья впрок.

Вас поздравляем с днем рождения

Вот этой парой добрых строк!

Не просто быть хорошим человеком,

Не просто всем свой позитив дарить,

Скажу я, прикрываясь этим веком,

Таких людей не может больше быть.

Сегодня, с днем рожденья поздравляя,

Желаю не меняться никогда.

И на невзгоды жизни не взирая,

Идти походкой легкой сквозь года.

И пусть дорога ляжет ковролином,

Любой забор не будет пусть высок.

И заплетется жизни паутина

Из счастья и удачи в узелок.

Пусть каждое мгновение

Подарит только радость.

Пусть будет вдохновение

И каждый день не в тягость.

Рекордов! Пусть события,

Хорошие и славные,

Даруют смех, открытия.

Теперь — самое главное:

Здоровья, что не купишь,

Добра и чуть терпения.

Чтоб было все, как любишь.

Поздравляю С Днем рождения!

С днем рождения поздравляем,

От души всех благ желаем,

Много радости, веселья

И во всех делах везенья.

Много смеха и подарков,

Атмосферы в доме жаркой.

Любви море, неба чистого,

Человека рядом близкого.

Бизнес-встреч, корпоративов,

Каждый отпуск — на Мальдивах.

Пусть будет жизнь разнообразной,

А настроение прекрасным!

Желаем счастья и удачи,

Здоровья, мира и добра.

Автомобиль хороший, дачу,

Стабильной прибыли всегда!

В семье — любви и уважения.

С друзьями частых, теплых встреч.

В делах — фортуны, достижений.

И всё, что в жизни есть, сберечь!

Желаю очень много счастья!

Красивой жизни — без ненастья.

Любви, внимания родных,

Друзей побольше заводных.

В карьере роста Вам желаю,

В семье — надежного тепла.

Чтобы всегда светило солнце,

Улыбок море и добра!

Счастливых дней воспоминания

Пусть согревают Вас всегда.

Прекрасной жизни Вам желаю

На долгие года!

Пусть радость бьёт, как тысячи фонтанов,

Не будет в жизни места хмурым дням,

Хранит тебя удача постоянно,

А деньги так и тянутся к рукам!

Пусть станут будни слаще шоколада,

Везением устелен будет путь,

И все, кто тебе дорог, будут рядом,

Чтоб в час тяжёлый руку протянуть!

Пусть счастье в твои двери постучится

И выход позабудет навсегда,

А в жизни только лучшее случится,

А беды растворятся без следа!

Желаю жизни как клубничный торт,

Такой же сладкой, яркой и красивой,

Пусть в каждом дне безудержно везёт,

И станет настроенье позитивней!

Пусть будет всё — удача, счастье, смех,

Друзей тепло и нужные советы,

Сопровождает весь твой путь успех,

И добрые сбываются приметы!

Пусть небо тебе дарит россыпь звёзд,

Что, падая, исполнят все желанья,

Не будет места для обид и слёз,

Ждёт только радость и любовь большая!

Пусть счастье как солнце тебя озарит,

Теплом и любовью родных наградит,

Подарит друзей и большую удачу,

Здоровья железного также в придачу.

Пусть будут приятные в жизни сюрпризы,

Прекрасные страны, морские круизы,

Достаток стабильный без лишних хлопот,

И много-премного в кармане банкнот.