Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 26 августа

Вы отличаетесь практическим мышлением и любите принимать собственные решения только после тщательного анализирования всех возможных последствий.
Вы — хороший организатор с огромным стремлением к порядку и чистоте и чувствуете себя гораздо счастливее, если в жизни все идет по определенному разумному плану.
Вы располагаете немалой притягательной силой, отзывчивы, великодушны и любите людей. Наряду с гордостью вам свойственны чувствительность и сильная привязанность к дому и семье.
Вы любите роскошь и красивое окружение и, благодаря врожденному деловому чутью, способны поддерживать желаемый стиль жизни.
В раннем возрасте вы находитесь под сильным влиянием мужчины (возможно, отца или деда). В 27 лет начинается период повышенного внимания к дипломатичности, партнерству и взаимоотношениям с людьми.
Усиливается чувство равновесия и гармонии, помогающее развивать артистические или творческие способности. Другой поворотный момент наступает в возрасте 57 лет, побуждая вас к поискам перемен и преобразований в жизни.
Поздравления
С днем рождения поздравляю,
Много счастья Вам желаю,
И удача чтоб всегда
Вашей спутницей была!
Легких, правильных путей,
Верных, преданных друзей,
Дом всегда чтоб полной чашей.
И здоровья — это важно!
На работе каждый день
Проходил чтоб без проблем.
И всегда ваш кошелек
Был набит деньгами впрок!
Желаем сказочного счастья,
Любви, как на страницах книг.
Эмоций радостных почаще,
Чтоб был прекрасен каждый миг.
Чтоб шла карьера только в гору,
Зарплаты — выше потолка,
Мечта чтоб исполнялась скоро,
А денег чтоб текла река.
Мы вам желаем вдохновения,
Удачи и терпенья впрок.
Вас поздравляем с днем рождения
Вот этой парой добрых строк!
Не просто быть хорошим человеком,
Не просто всем свой позитив дарить,
Скажу я, прикрываясь этим веком,
Таких людей не может больше быть.
Сегодня, с днем рожденья поздравляя,
Желаю не меняться никогда.
И на невзгоды жизни не взирая,
Идти походкой легкой сквозь года.
И пусть дорога ляжет ковролином,
Любой забор не будет пусть высок.
И заплетется жизни паутина
Из счастья и удачи в узелок.
Пусть каждое мгновение
Подарит только радость.
Пусть будет вдохновение
И каждый день не в тягость.
Рекордов! Пусть события,
Хорошие и славные,
Даруют смех, открытия.
Теперь — самое главное:
Здоровья, что не купишь,
Добра и чуть терпения.
Чтоб было все, как любишь.
Поздравляю С Днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
От души всех благ желаем,
Много радости, веселья
И во всех делах везенья.
Много смеха и подарков,
Атмосферы в доме жаркой.
Любви море, неба чистого,
Человека рядом близкого.
Бизнес-встреч, корпоративов,
Каждый отпуск — на Мальдивах.
Пусть будет жизнь разнообразной,
А настроение прекрасным!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, мира и добра.
Автомобиль хороший, дачу,
Стабильной прибыли всегда!
В семье — любви и уважения.
С друзьями частых, теплых встреч.
В делах — фортуны, достижений.
И всё, что в жизни есть, сберечь!
Желаю очень много счастья!
Красивой жизни — без ненастья.
Любви, внимания родных,
Друзей побольше заводных.
В карьере роста Вам желаю,
В семье — надежного тепла.
Чтобы всегда светило солнце,
Улыбок море и добра!
Счастливых дней воспоминания
Пусть согревают Вас всегда.
Прекрасной жизни Вам желаю
На долгие года!
Пусть радость бьёт, как тысячи фонтанов,
Не будет в жизни места хмурым дням,
Хранит тебя удача постоянно,
А деньги так и тянутся к рукам!
Пусть станут будни слаще шоколада,
Везением устелен будет путь,
И все, кто тебе дорог, будут рядом,
Чтоб в час тяжёлый руку протянуть!
Пусть счастье в твои двери постучится
И выход позабудет навсегда,
А в жизни только лучшее случится,
А беды растворятся без следа!
Желаю жизни как клубничный торт,
Такой же сладкой, яркой и красивой,
Пусть в каждом дне безудержно везёт,
И станет настроенье позитивней!
Пусть будет всё — удача, счастье, смех,
Друзей тепло и нужные советы,
Сопровождает весь твой путь успех,
И добрые сбываются приметы!
Пусть небо тебе дарит россыпь звёзд,
Что, падая, исполнят все желанья,
Не будет места для обид и слёз,
Ждёт только радость и любовь большая!
Пусть счастье как солнце тебя озарит,
Теплом и любовью родных наградит,
Подарит друзей и большую удачу,
Здоровья железного также в придачу.
Пусть будут приятные в жизни сюрпризы,
Прекрасные страны, морские круизы,
Достаток стабильный без лишних хлопот,
И много-премного в кармане банкнот.