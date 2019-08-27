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Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 27 августа

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Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 27 августа
09:00 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Усиливается чувство равновесия, гармонии и красоты, раскрываются литературные, артистические и творческие способности.

Обладая хорошими умственными способностями и чувством определенности, вы умеете быстро оценивать ситуации, замечать ошибки и понимать сложные вопросы. 

Несмотря на высокие стандарты и стремление к методичности и порядку, вы склонны к педантичности и излишней критичности. 

Сильные чувства, направленные в нужное русло, необыкновенное обаяние и очарование обеспечивают вам популярность. Но из-бегайте проявлять нетерпение по поводу медлительности других или недовольство собственной судьбой. 

Отличаясь интуитивностью и практичным, проницательным умом, вы ищете вдохновения и способны хорошо работать ради других.

До 25 лет ваше внимание сосредоточено на возможностях умственного потенциала. По достижении 26 лет возрастает потребность в партнерстве и взаимоотношениях с людьми.

В 56 лет для вас наступает переломный момент, побуждающий к эмоциональному и духовному обновлению, а также подчеркивающий интерес к объединению финансов.

Поздравления

С днем рождения поздравляю,

Много счастья Вам желаю,

И удача чтоб всегда

Вашей спутницей была! 

Легких, правильных путей,

Верных, преданных друзей,

Дом всегда чтоб полной чашей.

И здоровья — это важно!

На работе каждый день

Проходил чтоб без проблем.

И всегда ваш кошелек

Был набит деньгами впрок!

Желаем сказочного счастья,

Любви, как на страницах книг.

Эмоций радостных почаще,

Чтоб был прекрасен каждый миг.

 

Чтоб шла карьера только в гору,

Зарплаты — выше потолка,

Мечта чтоб исполнялась скоро,

А денег чтоб текла река. 

Мы вам желаем вдохновения,

Удачи и терпенья впрок.

Вас поздравляем с днем рождения

Вот этой парой добрых строк!

Не просто быть хорошим человеком,

Не просто всем свой позитив дарить,

Скажу я, прикрываясь этим веком,

Таких людей не может больше быть. 

Сегодня, с днем рожденья поздравляя,

Желаю не меняться никогда.

И на невзгоды жизни не взирая,

Идти походкой легкой сквозь года. 

И пусть дорога ляжет ковролином,

Любой забор не будет пусть высок.

И заплетется жизни паутина

Из счастья и удачи в узелок.

Пусть каждое мгновение

Подарит только радость.

Пусть будет вдохновение

И каждый день не в тягость. 

Рекордов! Пусть события,

Хорошие и славные,

Даруют смех, открытия.

Теперь — самое главное: 

Здоровья, что не купишь,

Добра и чуть терпения.

Чтоб было все, как любишь.

Поздравляю С Днем рождения!

С днем рождения поздравляем,

От души всех благ желаем,

Много радости, веселья

И во всех делах везенья. 

Много смеха и подарков,

Атмосферы в доме жаркой.

Любви море, неба чистого,

Человека рядом близкого. 

Бизнес-встреч, корпоративов,

Каждый отпуск — на Мальдивах.

Пусть будет жизнь разнообразной,

А настроение прекрасным!

Желаем счастья и удачи,

Здоровья, мира и добра.

Автомобиль хороший, дачу,

Стабильной прибыли всегда! 

В семье — любви и уважения.

С друзьями частых, теплых встреч.

В делах — фортуны, достижений.

И все, что в жизни есть, сберечь!

Желаю очень много счастья!

Красивой жизни — без ненастья.

Любви, внимания родных,

Друзей побольше заводных. 

В карьере роста Вам желаю,

В семье — надежного тепла.

Чтобы всегда светило солнце,

Улыбок море и добра! 

Счастливых дней воспоминания

Пусть согревают Вас всегда.

Прекрасной жизни Вам желаю

На долгие года!

Пусть радость бьет, как тысячи фонтанов,

Не будет в жизни места хмурым дням,

Хранит тебя удача постоянно,

А деньги так и тянутся к рукам! 

Пусть станут будни слаще шоколада,

Везением устелен будет путь,

И все, кто тебе дорог, будут рядом,

Чтоб в час тяжелый руку протянуть! 

Пусть счастье в твои двери постучится

И выход позабудет навсегда,

А в жизни только лучшее случится,

А беды растворятся без следа!

Желаю жизни как клубничный торт,

Такой же сладкой, яркой и красивой,

Пусть в каждом дне безудержно везет,

И станет настроенье позитивней! 

Пусть будет все — удача, счастье, смех,

Друзей тепло и нужные советы,

Сопровождает весь твой путь успех,

И добрые сбываются приметы! 

Пусть небо тебе дарит россыпь звезд,

Что, падая, исполнят все желанья,

Не будет места для обид и слез,

Ждет только радость и любовь большая!

Красивые поздравления в стихах на день рождения 25 августа, открытки

Пусть счастье как солнце тебя озарит,

Теплом и любовью родных наградит,

Подарит друзей и большую удачу,

Здоровья железного также в придачу. 

Пусть будут приятные в жизни сюрпризы,

Прекрасные страны, морские круизы,

Достаток стабильный без лишних хлопот,

И много-премного в кармане банкнот.

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