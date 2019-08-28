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Среда, 28.08.2019
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Красивые поздравление с днем рождением на 28 августа

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Красивые поздравление с днем рождением на 28 августа
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В этот период усиливается чувство красоты и гармонии и может появиться желание развивать заложенные в вас творческие таланты.

  • 1

    Вас отличают ум, практический подход к жизни и врожденное деловое чутье. Несмотря на склонность тщательно анализировать ситуации, вам следует избегать скептицизма. 

    Вы цените знания и компетентность и обладаете ясной и простой речью. Вы игривы и романтичны, но одновременно идеалистичны и прагматичны. 

    Поскольку вам нравится внешний блеск, роскошь и хорошая жизнь, вы нуждаетесь в активной светской деятельности и слывете занимательным и интересным собеседником. Отличаясь участливостью и способностью к сотрудничеству, вы готовы оказывать людям эмоциональную поддержку.

    По достижению вами 25 лет начинается период повышенного внимания к партнерству, как личному, так и профессиональному.

    Другой поворотный момент наступает в возрасте 55 лет, побуждая вас к поиску более глубокого смысла жизни и усиливая интерес к преобразованиям.

    Поздравления

    Мгновений - восхитительных,

    Эмоций - положительных,

    Настроения - чудесного,

    Жизни - не скучной, интересной!

     

    Вдохновения - постоянного,

    Везения - невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 2

    От всей души, от всего сердца

    С днем рождения тебя поздравляю.

    Пусть к счастью светлому дверца

    Всегда с тобой пребывает.

     

    Желаю здоровья, и радости,

    И много-много любви.

    И пусть никакие гадости

    Не помешают осуществленью мечты!

  • 3

    Поздравляю тебя с днем рожденья

    И желаю от сердца всего

    Чтобы лучшие в мире мгновенья

    Повторялись ещё и ещё.

     

    Чтобы жизнь озаряла удача

    И Фортуна вела лишь вперёд.

    Становиться солидней, богаче

    И в делах пусть, конечно, везёт.

     

    Пусть здоровье становится лучше,

    Оставалась чтоб юной душа.

    Ухватить за хвост случай везучий

    И по жизни шагать не спеша.

     

    Наслаждаться, чтоб каждым мгновеньем,

    Чтобы не было серого цвета.

    Удивляться, ещё вдохновенья.

    А ещё...ещё вечного лета!

  • 4

    С днем рождения, желаю много солнца!

    Пусть в душе цветет душистый май,

    Будь счастливым, больше улыбайся,

    Много радости от жизни получай!

     

    Не грусти, надейся, верь в удачу,

    Пусть судьба всегда подарки шлет!

    В доме теплом ждут родные люди,

    Каждый день, как праздник, настает!

  • 5

    С днем рожденья поздравляю!

    Счастья, радости, везения!

    Легкой жизни и хорошего настроения,

    Чтоб для печали не было причин,

    Чтоб никогда не грустить.

    Пусть солнце светит тебе ярче

    И чтоб душа не знала ненастья,

    Чтоб счастья была полная чаша.

    Побольше денег и удачи,

    Чтоб все задачи решались на раз

    И от жизни получать, лишь, кайф!

  • 6

    Пусть у тебя всё будет круто,

    Здоровья и любви вагон,

    И чтобы твоё настроенье

    Хорошим было день за днём.

     

    Удачи и терпенья в жизни,

    Всегда пускай тебе везёт,

    И неземного вдохновенья,

    Поменьше чтоб было забот!

  • 7

    Жизненных сил, терпенья, добра,

    Хороших друзей всегда на пороге,

    Успехов в делах, доброты и тепла,

    Побольше любви и поменьше мороки!

     

    Пусть счастье поселится в доме твоем,

    Не стихнет огонь души закалённой,

    Живи, наслаждайся, люби и твори,

    И чувствуй себя всегда окрылённо!

  • 8

    День рожденья твой! Ура!

    Поздравлять тебя пора!

    У меня уже с утра

    Пожеланий есть гора:

     

    Счастья - море, денег - кучу,

    Перспектив - лишь самых лучших,

    Приключений - самых ярких,

    Поцелуев - самых жарких!

    Желаю в праздник день рождения,

    Удачи, счастья и любви!

    Идти по жизни лишь с везением,

    Не спотыкаясь по пути!

     

    Желаю, чтобы ангел с неба,

    Укрыл тебя своим крылом...

    И чтобы близкие, родные,

    Теплом наполнили твой дом!

    Пусть с вами будут счастье и удача,

    Любовь, достаток и тепло друзей.

    Пускай всегда лишь мирным будет небо,

    И распевает звонко соловей.

     

    Здоровья вам, добра, любви огромной,

    Дорог прямых и сбывшейся мечты.

    Слезинок счастья ручеек нескромный,

    Гармонии во всем и красоты.

Лучшие поздравления с днем рождения в стихах

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