Красивые поздравление с днем рождением на 28 августа

Вас отличают ум, практический подход к жизни и врожденное деловое чутье. Несмотря на склонность тщательно анализировать ситуации, вам следует избегать скептицизма.
Вы цените знания и компетентность и обладаете ясной и простой речью. Вы игривы и романтичны, но одновременно идеалистичны и прагматичны.
Поскольку вам нравится внешний блеск, роскошь и хорошая жизнь, вы нуждаетесь в активной светской деятельности и слывете занимательным и интересным собеседником. Отличаясь участливостью и способностью к сотрудничеству, вы готовы оказывать людям эмоциональную поддержку.
По достижению вами 25 лет начинается период повышенного внимания к партнерству, как личному, так и профессиональному.
Другой поворотный момент наступает в возрасте 55 лет, побуждая вас к поиску более глубокого смысла жизни и усиливая интерес к преобразованиям.
Поздравления
Мгновений - восхитительных,
Эмоций - положительных,
Настроения - чудесного,
Жизни - не скучной, интересной!
Вдохновения - постоянного,
Везения - невероятного,
Счастья тебе, с днем рожденья,
Желаю желаний исполненья!
От всей души, от всего сердца
С днем рождения тебя поздравляю.
Пусть к счастью светлому дверца
Всегда с тобой пребывает.
Желаю здоровья, и радости,
И много-много любви.
И пусть никакие гадости
Не помешают осуществленью мечты!
Поздравляю тебя с днем рожденья
И желаю от сердца всего
Чтобы лучшие в мире мгновенья
Повторялись ещё и ещё.
Чтобы жизнь озаряла удача
И Фортуна вела лишь вперёд.
Становиться солидней, богаче
И в делах пусть, конечно, везёт.
Пусть здоровье становится лучше,
Оставалась чтоб юной душа.
Ухватить за хвост случай везучий
И по жизни шагать не спеша.
Наслаждаться, чтоб каждым мгновеньем,
Чтобы не было серого цвета.
Удивляться, ещё вдохновенья.
А ещё...ещё вечного лета!
С днем рождения, желаю много солнца!
Пусть в душе цветет душистый май,
Будь счастливым, больше улыбайся,
Много радости от жизни получай!
Не грусти, надейся, верь в удачу,
Пусть судьба всегда подарки шлет!
В доме теплом ждут родные люди,
Каждый день, как праздник, настает!
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости, везения!
Легкой жизни и хорошего настроения,
Чтоб для печали не было причин,
Чтоб никогда не грустить.
Пусть солнце светит тебе ярче
И чтоб душа не знала ненастья,
Чтоб счастья была полная чаша.
Побольше денег и удачи,
Чтоб все задачи решались на раз
И от жизни получать, лишь, кайф!
Пусть у тебя всё будет круто,
Здоровья и любви вагон,
И чтобы твоё настроенье
Хорошим было день за днём.
Удачи и терпенья в жизни,
Всегда пускай тебе везёт,
И неземного вдохновенья,
Поменьше чтоб было забот!
Жизненных сил, терпенья, добра,
Хороших друзей всегда на пороге,
Успехов в делах, доброты и тепла,
Побольше любви и поменьше мороки!
Пусть счастье поселится в доме твоем,
Не стихнет огонь души закалённой,
Живи, наслаждайся, люби и твори,
И чувствуй себя всегда окрылённо!
День рожденья твой! Ура!
Поздравлять тебя пора!
У меня уже с утра
Пожеланий есть гора:
Счастья - море, денег - кучу,
Перспектив - лишь самых лучших,
Приключений - самых ярких,
Поцелуев - самых жарких!
Желаю в праздник день рождения,
Удачи, счастья и любви!
Идти по жизни лишь с везением,
Не спотыкаясь по пути!
Желаю, чтобы ангел с неба,
Укрыл тебя своим крылом...
И чтобы близкие, родные,
Теплом наполнили твой дом!
Пусть с вами будут счастье и удача,
Любовь, достаток и тепло друзей.
Пускай всегда лишь мирным будет небо,
И распевает звонко соловей.
Здоровья вам, добра, любви огромной,
Дорог прямых и сбывшейся мечты.
Слезинок счастья ручеек нескромный,
Гармонии во всем и красоты.