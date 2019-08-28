Красивые поздравление с днем рождением на 28 августа

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Вас отличают ум, практический подход к жизни и врожденное деловое чутье. Несмотря на склонность тщательно анализировать ситуации, вам следует избегать скептицизма.

Вы цените знания и компетентность и обладаете ясной и простой речью. Вы игривы и романтичны, но одновременно идеалистичны и прагматичны.

Поскольку вам нравится внешний блеск, роскошь и хорошая жизнь, вы нуждаетесь в активной светской деятельности и слывете занимательным и интересным собеседником. Отличаясь участливостью и способностью к сотрудничеству, вы готовы оказывать людям эмоциональную поддержку.

По достижению вами 25 лет начинается период повышенного внимания к партнерству, как личному, так и профессиональному.

Другой поворотный момент наступает в возрасте 55 лет, побуждая вас к поиску более глубокого смысла жизни и усиливая интерес к преобразованиям.

Поздравления

Мгновений - восхитительных,

Эмоций - положительных,

Настроения - чудесного,

Жизни - не скучной, интересной!

Вдохновения - постоянного,

Везения - невероятного,

Счастья тебе, с днем рожденья,

Желаю желаний исполненья!