Скачать
Четверг, 29.08.2019
Главные события 28 августа: Зеленский и Болтон, обвал дома в Дрогобыче, подготовка к первому дню новой Рады
Главные события 28 августа: Зеленский и Болтон, обвал дома в Дрогобыче, подготовка к первому дню новой Рады
Дрогобич: под завалами дома обнаружены тела 8 погибших, из них один ребенок
Дрогобич: спасать больше некого - найдены все погибшие
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас

Поздравления с днем рождения: красивые открытки на 29 августа

Смотрите фото (12)
Поздравления с днем рождения: красивые открытки на 29 августа
08:22 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы обязательны и великодушны, прекрасно ладите с людьми и, благодаря организаторским способностям и наклонности к авантюризму, умеете делать деньги.

  • 1

    Тем не менее, следует избегать постоянного сравнения и взвешивания обстоятельств, которое может стать причиной тревоги и беспокойства. К счастью, жажда знаний и любовь к учению отвлекают ваш ум от мелочей и избавляют вас от чрезмерной чувствительности. 

    Несмотря на энергичность и притягательную силу, иногда вы чувствуете неуверенность, замыкаетесь и уходите в себя. 

    Сочетая интуицию и проницательность с идеалистическими взглядами, вы сможете вернуть энтузиазм и творческую энергию. 

    С детства вы отличаетесь практичностью и привычкой анализировать ситуации. После 24 лет начинается период усиленного внимания к партнерству и взаимоотношениям с людьми. Раскрываются ваши творческие способности и развиваются скрытые музыкальные, артистические или литературные интересы.

    В возрасте около 54 лет вы достигаете другого этапа, в течение которого особое значение приобретают вопросы эмоционального преобразования, самопознания и внутренней силы.

    Поздравления

    С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

  • 2

    С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и"неубиваемости"!

  • 3

    Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

  • 4

    Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

  • 5

    Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

  • 6

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 7

    Поздравляю тебя от всего сердца с днем именин! Пусть всё задуманное обязательно сбывается! Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Пусть в жизни будут верные друзья. Пусть любовь будет чистой и обязательно взаимной. Здоровье пускай не подводит, а счастье окажется бесконечным! И главное, желаю большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего только самого доброго и прекрасного!

  • 8

    Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

  • 9

    С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

  • 10

    Спешу поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего! Будь всегда на высоте и стремись к лучшему, пусть близкие всегда будут рядом с тобой, пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а любовь пусть всегда хранится в твоем сердце!

  • 11

    С днем рождения! Желаю, чтоб грусть была только светлой, удача сопутствовала на протяжении жизненного пути, здоровье никогда не подводило, кошелек никогда не был пуст, любовь всегда воодушевляла на подвиги, а родные и близкие согревали в нелегкий час и не теряли доверия. А также желаю всего того, чего не хватает для ощущения счастья каждый день. Так что наполни грудь свежим воздухом и принимай всё хорошее, что летит в твой огород.

    В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

Лучшие поздравления с днем рождения в стихах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления с Днем рождения, 29 августа, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, Прикольные поздравления с Днем рождения, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Гройсман обратился к своему преемнику
03 Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
04 В Нацполиции принято решение об увольнении руководителей четырех главков
05 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова и Сущенко
ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова и Сущенко
Официальный курс валют от НБУ на 29 августа
Официальный курс валют от НБУ на 29 августа
Запрещенные минометы и БМП: оккупанты на Донбассе продолжают обстрелы
Запрещенные минометы и БМП: 14 обстрелов
Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами
Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь