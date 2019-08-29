Поздравления с днем рождения: красивые открытки на 29 августа

1 Тем не менее, следует избегать постоянного сравнения и взвешивания обстоятельств, которое может стать причиной тревоги и беспокойства. К счастью, жажда знаний и любовь к учению отвлекают ваш ум от мелочей и избавляют вас от чрезмерной чувствительности. Несмотря на энергичность и притягательную силу, иногда вы чувствуете неуверенность, замыкаетесь и уходите в себя. Сочетая интуицию и проницательность с идеалистическими взглядами, вы сможете вернуть энтузиазм и творческую энергию. С детства вы отличаетесь практичностью и привычкой анализировать ситуации. После 24 лет начинается период усиленного внимания к партнерству и взаимоотношениям с людьми. Раскрываются ваши творческие способности и развиваются скрытые музыкальные, артистические или литературные интересы. В возрасте около 54 лет вы достигаете другого этапа, в течение которого особое значение приобретают вопросы эмоционального преобразования, самопознания и внутренней силы. Поздравления С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

2 С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и"неубиваемости"!

3 Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

4 Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

5 Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

6 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

7 Поздравляю тебя от всего сердца с днем именин! Пусть всё задуманное обязательно сбывается! Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Пусть в жизни будут верные друзья. Пусть любовь будет чистой и обязательно взаимной. Здоровье пускай не подводит, а счастье окажется бесконечным! И главное, желаю большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего только самого доброго и прекрасного!

8 Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

9 С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

10 Спешу поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего! Будь всегда на высоте и стремись к лучшему, пусть близкие всегда будут рядом с тобой, пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а любовь пусть всегда хранится в твоем сердце!