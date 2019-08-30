Милые короткие поздравления с днем рождения на 30 августа

Вы родились 30 августа, знак зодиака Дева. Вы отличаетесь острым аналитическим умом, подмечающим любую незначительную деталь, а также жаждой знаний и потребностью в самосовершенствовании, практичностью, хорошей способностью концентрироваться и сосредоточиваться.
Вы можете быть старательным и усердным в работе. Но следует избегать чрезмерной критичности по отношению к себе и другим. Вам, с вашей общительностью и обаянием, нравится делать других счастливыми.
Вы реалистичны, несмотря на весь свой оптимизм. Иногда вы излишне серьезны или замкнуты, пытаетесь сдерживать свои чувства или проявляете беспокойство и отрицательные эмоции.
Также, вы можете испытывать противоречие между чувством долга и сокровенными желаниями.
Учитесь бесстрастию и выражению любви и состраданию, что поможет вам испытать полное эмоциональное удовлетворение.
С ранних лет вы проявляете интерес к анализированию ситуаций и к улучшению. В возрасте 23 лет начинается период повышенного внимания к партнерству, как личному, так и профессиональному.
В этот период усиливается чувство красоты и гармонии и появляется желание развивать заложенный в вас творческий потенциал. Другой поворотный момент наступает в 53 года: на первый план выходят преобразования поиск более глубокого смысла жизни.
Поздравления
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья.
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья.
Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!
Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!
Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.
В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!
Поздравляю с днем рождения. От чистого сердца желаю удачных дней, спокойных ночей, успешных дел, искренних отношений, исполнения желаний и доброго здоровья.
Желаю, чтоб в кармане было густо -
Цвели лимоны и капуста,
И улыбайся во весь рот,
Улыбка так тебе идет!
Пусть же будет радостно, светло,
Навсегда забыто слово больно ,
Словно птице в майское тепло,
Будет пусть душе светло и вольно!
От всей души желаю тебе приобрести безлимитное счастье, здоровье и энергию. А еще хотелось бы пожелать исполнения твоей мечты и достижения всех целей.