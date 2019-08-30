Милые короткие поздравления с днем рождения на 30 августа

Обладая экспрессивностью, трудолюбием и заботливостью, а также искренним интересом к людям, вы — настойчивый и оригинальный человек, способный на проявление как нежности и ласки, так и упорства и дисциплины.

Вы родились 30 августа, знак зодиака Дева. Вы отличаетесь острым аналитическим умом, подмечающим любую незначительную деталь, а также жаждой знаний и потребностью в самосовершенствовании, практичностью, хорошей способностью концентрироваться и сосредоточиваться.

Вы можете быть старательным и усердным в работе. Но следует избегать чрезмерной критичности по отношению к себе и другим. Вам, с вашей общительностью и обаянием, нравится делать других счастливыми.

Вы реалистичны, несмотря на весь свой оптимизм. Иногда вы излишне серьезны или замкнуты, пытаетесь сдерживать свои чувства или проявляете беспокойство и отрицательные эмоции.

Также, вы можете испытывать противоречие между чувством долга и сокровенными желаниями.

Учитесь бесстрастию и выражению любви и состраданию, что поможет вам испытать полное эмоциональное удовлетворение.

С ранних лет вы проявляете интерес к анализированию ситуаций и к улучшению. В возрасте 23 лет начинается период повышенного внимания к партнерству, как личному, так и профессиональному.

В этот период усиливается чувство красоты и гармонии и появляется желание развивать заложенный в вас творческий потенциал. Другой поворотный момент наступает в 53 года: на первый план выходят преобразования поиск более глубокого смысла жизни.

Поздравления

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья.

Прекрасным, светлым, добрым днем

День твоего рожденья.

С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья.

Желаю здоровья, желаю успеха,

Чтобы слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья осуществились!

Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

Поздравляю с днем рождения. От чистого сердца желаю удачных дней, спокойных ночей, успешных дел, искренних отношений, исполнения желаний и доброго здоровья.

Желаю, чтоб в кармане было густо -

Цвели лимоны и капуста,

И улыбайся во весь рот,

Улыбка так тебе идет!

Пусть же будет радостно, светло,

Навсегда забыто слово больно ,

Словно птице в майское тепло,

Будет пусть душе светло и вольно!

От всей души желаю тебе приобрести безлимитное счастье, здоровье и энергию. А еще хотелось бы пожелать исполнения твоей мечты и достижения всех целей.