Трогательные поздравления в стихах с днем свадьбы 30 августа

Поздравляем вас с прекрасным этим днем!
С вашим праздником, с созданием семьи!
Каждый день пускай проходит с огоньком,
Но в гармонии, уюте и любви.
Пусть ваш дом скорей наполнил детский смех,
Пусть сбываются совместные мечты.
И пусть вам во всём сопутствует успех.
Будьте счастливы! Добра и теплоты!
Пусть блеск в глазах не угасает,
Сердца пусть бьются в такт.
Любовь и страсть не утихают,
Лишь крепнет, пусть, с годами брак.
И пройдите всю жизнь, держась за руки,
Принимая друг друга во всем.
Чтоб как в сказке: долго и счастливо
Проживали вы день за днем.
Красивей пары не найти.
Ура молодожёнам!
Желаем рядышком идти
По жизни двум влюблённым.
Пусть будет счастье вам двоим,
Достаток и не только,
Пусть сладкой будет ваша жизнь,
А мы вам крикнем: "Горько!"
Пусть никогда вам не грозит
Ни боль, ни расставание,
И пусть всегда в семье царит
Взаимопонимание!
Желаю сегодняшний день навсегда
Запомнить как самый счастливый.
И вместе идите вы через года,
И будьте всегда так красивы.
Желаю я вам навсегда сохранить
Любовь вашу, нежность и ласку.
Желаю друг друга всегда вам ценить,
Жизнь делать похожей на сказку.
Сегодня взаимно ведь вы поклялись
В супружеской верности вечной.
Раз судьбы теперь ваши переплелись,
Любовь будет пусть бесконечной!
С Днем свадьбы! Милые друзья,
Сегодня Вас мы поздравляем!
Богатства, мира и тепла,
Здоровья пожелаем!
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть чувства не угаснут.
Не расставайтесь никогда!
Любви, добра и счастья!
В светлый день семьи рожденья
Мы поздравить вас спешим.
Пожелать хотим терпенья
И спокойствия души,
Много радостных моментов,
Море счастья и любви.
Не стесняйтесь в комплиментах
Искупать друг друга вы.
Берегите свою нежность,
Не разрушьте этот храм,
А наградою за верность
Пусть детишки будут вам!
Поздравляем новобрачных,
И желаем всей душой,
Путь семейный, вам, удачный,
Стаж семейный, вам, большой!
Живите дружно, бед не зная,
Любовью грейте свой очаг,
Глаза от счастья пусть сияют,
Мира вам и всех вам благ!
В семье успеха и задора,
Храните верность и тепло,
И чтоб ни капельки раздора,
И на душе всегда светло!
Долгожданный день настал,
Ждет вас ресторан и бал.
Поздравлений пруд пруди.
Все желают вам любви.
Ну а я хочу немного
Пожелать чуть-чуть другого:
Судьбу свою творить самим,
Не завидовать другим,
Уважать мечты друг друга.
Счастье - общая заслуга.
Верными супругам быть -
Выбор свою прошу ценить!
Посоветую невесте
Не ходить по дому в тесте.
Мужа ты встречай с работы,
Как добытчика с охоты.
Ну а ты, супруг любезный,
Будь жене свей полезный.
Ведь любовь съедает быт,
Коль женой не дорожить.
А родителям супругов
Пожелать хочу я внуков.
Пусть аист в дом ваш прилетит
И рода два объединит.
У Вас сегодня важный день,
И небеса Вам улыбнулись.
Рука в руке, как свет и тень
Сердца любя соприкоснулись.
Я пожелаю много лет
Жить в любви и пониманьи,
Пусть не гаснет тёплый свет
В вашем доме и в сознаньи.
Вы вместе славная семья,
Берегите ваши чувства
И не ссорьтесь никогда.
Жить любя и есть искусство.
Я пожелаю Вам добра,
Благополучия и веры,
Карапуза, крошку-малыша,
Уютной доброй атмосферы!
Сегодня принято считать:
"Штамп в паспорте не нужен".
Но это самый верный шаг
Связать родные души.
Как счастливы сегодня Вы,
Как любите друг друга!
Желаем навсегда остаться
В звании "Супруги".
Пусть в доме мир и лад царят.
Не ссорьтесь понапрасну.
Друг другу будет каждый рад.
И станет жизнь прекрасной.
А главное, желаем мы
Прожить Вам вместе столько,
Чтобы на Свадьбу Золотую
Кричали внуки: "Горько"!
Вы в этот день решили вместе
По жизни странствовать вдвоем...
Сюда шли женихом с невестой,
Но муж с женою - за столом.
Друг к другу проявляйте вы внимание,
Терпение, согласие, любовь,
Вы каждый день учитесь пониманию,
Не причиняйте "половинке" боль.
Пусть вас не покидает вдохновение,
Пусть чаще исполняются мечты.
Цените в жизни каждое мгновение,
Достойное любви и красоты.
Пусть не иссякнет глубина души,
Жизнь будет очень долгой и красивой.
Вы восхитительно сегодня хороши...
И в ваших силах сделать жизнь счастливой!
В этот праздник счастья и любви
Пожелать хочу совсем немного:
Чтобы, всем преградам вопреки,
Радость к вам всегда нашла дорогу.
Чтобы полной чашей был ваш дом,
Чтоб жилось уютно и комфортно,
Чтоб удача поселилась в нём,
Чтобы детский смех звучал задорно.
Вам желаю чувства сохранить,
Только приумножить их с годами,
Счастливо и долго вместе жить,
Заряжаясь общими мечтами.
Теперь вы зоветесь гордо - семьей,
С чем вас поспешу от души я поздравить,
Пусть счастье к вам льется бурной рекой,
А слезы и горечь навеки оставят!
Живите счастливо, живите богато,
В сердцах пусть любовь ваша бьется всегда,
И пусть все мечты, все, что в жизни вам надо
Исполнится просто, легко, без труда!
Слезы счастья и волнения,
Стали биться в такт сердца -
Наконец-то вы надели
Обручальных два кольца!
Друг для друга оставайтесь
Вы поддержкой и плечом.
Будьте счастливы, красивы
И любите горячо!
Два кольца, как символ счастья,
Мира, верности, любви.
Оградят вас от ненастья,
Оградят вас от беды.
Вы семьей сегодня стали,
Пожелать хотим мы вам,
Чтоб не знали вы печали,
Все делили пополам!
Счастье, радости, удачи
И здоровеньких детей,
Чтобы были вы богаче,
А жизнь ваша веселей!