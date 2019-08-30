Трогательные поздравления в стихах с днем свадьбы 30 августа

1 Поздравляем вас с прекрасным этим днем! С вашим праздником, с созданием семьи! Каждый день пускай проходит с огоньком, Но в гармонии, уюте и любви. Пусть ваш дом скорей наполнил детский смех, Пусть сбываются совместные мечты. И пусть вам во всём сопутствует успех. Будьте счастливы! Добра и теплоты!

2 Пусть блеск в глазах не угасает, Сердца пусть бьются в такт. Любовь и страсть не утихают, Лишь крепнет, пусть, с годами брак. И пройдите всю жизнь, держась за руки, Принимая друг друга во всем. Чтоб как в сказке: долго и счастливо Проживали вы день за днем.

3 Красивей пары не найти. Ура молодожёнам! Желаем рядышком идти По жизни двум влюблённым. Пусть будет счастье вам двоим, Достаток и не только, Пусть сладкой будет ваша жизнь, А мы вам крикнем: "Горько!" Пусть никогда вам не грозит Ни боль, ни расставание, И пусть всегда в семье царит Взаимопонимание!

4 Желаю сегодняшний день навсегда Запомнить как самый счастливый. И вместе идите вы через года, И будьте всегда так красивы. Желаю я вам навсегда сохранить Любовь вашу, нежность и ласку. Желаю друг друга всегда вам ценить, Жизнь делать похожей на сказку. Сегодня взаимно ведь вы поклялись В супружеской верности вечной. Раз судьбы теперь ваши переплелись, Любовь будет пусть бесконечной!

5 С Днем свадьбы! Милые друзья, Сегодня Вас мы поздравляем! Богатства, мира и тепла, Здоровья пожелаем! Пусть солнце светит Вам всегда, Пусть чувства не угаснут. Не расставайтесь никогда! Любви, добра и счастья!

6 В светлый день семьи рожденья Мы поздравить вас спешим. Пожелать хотим терпенья И спокойствия души, Много радостных моментов, Море счастья и любви. Не стесняйтесь в комплиментах Искупать друг друга вы. Берегите свою нежность, Не разрушьте этот храм, А наградою за верность Пусть детишки будут вам!

7 Поздравляем новобрачных, И желаем всей душой, Путь семейный, вам, удачный, Стаж семейный, вам, большой! Живите дружно, бед не зная, Любовью грейте свой очаг, Глаза от счастья пусть сияют, Мира вам и всех вам благ! В семье успеха и задора, Храните верность и тепло, И чтоб ни капельки раздора, И на душе всегда светло!

8 Долгожданный день настал, Ждет вас ресторан и бал. Поздравлений пруд пруди. Все желают вам любви. Ну а я хочу немного Пожелать чуть-чуть другого: Судьбу свою творить самим, Не завидовать другим, Уважать мечты друг друга. Счастье - общая заслуга. Верными супругам быть - Выбор свою прошу ценить! Посоветую невесте Не ходить по дому в тесте. Мужа ты встречай с работы, Как добытчика с охоты. Ну а ты, супруг любезный, Будь жене свей полезный. Ведь любовь съедает быт, Коль женой не дорожить. А родителям супругов Пожелать хочу я внуков. Пусть аист в дом ваш прилетит И рода два объединит.

9 У Вас сегодня важный день, И небеса Вам улыбнулись. Рука в руке, как свет и тень Сердца любя соприкоснулись. Я пожелаю много лет Жить в любви и пониманьи, Пусть не гаснет тёплый свет В вашем доме и в сознаньи. Вы вместе славная семья, Берегите ваши чувства И не ссорьтесь никогда. Жить любя и есть искусство. Я пожелаю Вам добра, Благополучия и веры, Карапуза, крошку-малыша, Уютной доброй атмосферы!

10 Сегодня принято считать: "Штамп в паспорте не нужен". Но это самый верный шаг Связать родные души. Как счастливы сегодня Вы, Как любите друг друга! Желаем навсегда остаться В звании "Супруги". Пусть в доме мир и лад царят. Не ссорьтесь понапрасну. Друг другу будет каждый рад. И станет жизнь прекрасной. А главное, желаем мы Прожить Вам вместе столько, Чтобы на Свадьбу Золотую Кричали внуки: "Горько"!

11 Вы в этот день решили вместе По жизни странствовать вдвоем... Сюда шли женихом с невестой, Но муж с женою - за столом. Друг к другу проявляйте вы внимание, Терпение, согласие, любовь, Вы каждый день учитесь пониманию, Не причиняйте "половинке" боль. Пусть вас не покидает вдохновение, Пусть чаще исполняются мечты. Цените в жизни каждое мгновение, Достойное любви и красоты. Пусть не иссякнет глубина души, Жизнь будет очень долгой и красивой. Вы восхитительно сегодня хороши... И в ваших силах сделать жизнь счастливой!

12 В этот праздник счастья и любви Пожелать хочу совсем немного: Чтобы, всем преградам вопреки, Радость к вам всегда нашла дорогу. Чтобы полной чашей был ваш дом, Чтоб жилось уютно и комфортно, Чтоб удача поселилась в нём, Чтобы детский смех звучал задорно. Вам желаю чувства сохранить, Только приумножить их с годами, Счастливо и долго вместе жить, Заряжаясь общими мечтами.

13 Теперь вы зоветесь гордо - семьей, С чем вас поспешу от души я поздравить, Пусть счастье к вам льется бурной рекой, А слезы и горечь навеки оставят! Живите счастливо, живите богато, В сердцах пусть любовь ваша бьется всегда, И пусть все мечты, все, что в жизни вам надо Исполнится просто, легко, без труда!

14 Слезы счастья и волнения, Стали биться в такт сердца - Наконец-то вы надели Обручальных два кольца! Друг для друга оставайтесь Вы поддержкой и плечом. Будьте счастливы, красивы И любите горячо!