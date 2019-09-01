Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Главные события 31 августа: Зеленский в Польше, газовое соглашение и победа Ломаченко
Главные события 31 августа: Зеленский в Польше, газовое соглашение и победа Ломаченко
Китай обвиняет страны ЕС и США за вмешательство в протесты
Китай обвиняет страны ЕС и США за вмешательство в протесты
Голевая перестрелка Ювентус - Наполи 4:3 (Видео голов)
Голевая перестрелка Ювентус - Наполи 4:3 (Видео голов)
Приметы и обряды на 1 сентября - День Андрея Стратилата-Тепляка
Приметы и обряды на 1 сентября - День Андрея Стратилата-Тепляка

Поздравления с Днем Знаний 2019: стихи, проза и открытки

Смотрите фото (16)
Поздравления с Днем Знаний 2019: стихи, проза и открытки
09:04 Сегодня Телеграф

Лучшие поздравления с новым учебным годом в стихах, прозе и открытках.

  • 1

    Вот и лето пролетело,

    Вновь сентябрь наступил.

    И торжественно День знаний

    Отмечает целый мир.

    Пожелаем вам, ребята,

    Лишь пятерок в дневнике,

    Сил, здоровья и удачи,

    Нужных знаний в голове!

  • 2

    Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

  • 3

    Вот и осени дыхание,

    Новый лист календаря.

    Снова наступил День знаний —

    Главный праздник сентября!

    Ты с хорошим настроением

    В школу каждый день иди.

    На любой вопрос решение

    Сможешь ты тогда найти!

    И с любой задачей школьной,

    Знаем, справишься шутя.

    Радуйся годам веселым,

    Они быстро пролетят!

  • 4

    День знаний приглашает в школу нас,

    Промчалось лето и пора учиться,

    Веселой встречи нынче пробил час,

    И радость, словно солнышко, лучится.

    Мы поздравляем всех учителей,

    Учеников, родителей и школу,

    Зовут учиться классы нас скорей,

    Год будет плодотворным и веселым!

  • 5

    С Днем знаний, с 1 Сентября!

    Открыла дверь родная школа,

    В мир увлекательный маня,

    Где всё таинственно и ново.

    Так пусть летит учебный год

    Без неудач и преткновений,

    Пусть каждый для себя найдет

    Клад ценных знаний и умений!

  • 6

    С Днём знаний. Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год.

  • 7

    Учиться, учиться, еще раз учиться

    Не поздно, не рано всегда и везде.

    И к знаниям новым всем нужно стремиться,

    Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!

    И книга тебе будет пусть лучшим другом,

    Ты к новому без нареканий стремись.

    Пускай от удач голова идет кругом,

    С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.

  • 8

    Закончились каникулы,

    И лето позади,

    Тетрадки и учебники

    Скорей в портфель клади.

    На путь познания становись,

    Как юный следопыт,

    Открытий жажда пусть в тебе

    Безудержно горит.

    Успехов пожелаю я

    На будущем пути,

    С хорошими оценками

    Чтоб к финишу прийти.

  • 9

    Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

  • 10

    С днем знаний мы вас поздравляем, ребята,

    И это чудесное время и дата,

    У вас впереди все открыты дороги,

    Лишь вам выбирать, по какой вы пойдете,

    Вам столько открытий, побед предстоит,

    В том ваше богатство, что все впереди.

    Учитесь, ищите, творите, дерзайте,

    И пусть с вами рядом шагает удача!

  • 11

    Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

  • 12

    Вот День знаний наступил!

    В ход учебу запустил!

    С чем тебя я поздравляю,

    И, конечно же, желаю

    Больше смелости, терпенья,

    Счастья, школьного веселья.

    Путь держи всегда вперед!

    Побеждать пришел черед!

  • 13

    Поздравляем мы сегодня,

    Всех кто ценит свет науки,

    Знания — не только сила,

    Избавление от скуки.

    Пожелаем вам удачи,

    Бесконечного терпенья,

    Чтобы каждый день был полон,

    Радостью, и вдохновеньем!

  • 14

    Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

День знаний 2019: поздравления на украинском языке в стихах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

День знаний, Поздравление, Открытки, 1 сентября, Поздравления с 1 сентября, 1 вересня, День знань, Поздравления с Днем Знаний, Поздравления с Днем Знаний в стихах, Поздравления с Днем Знаний в открытках, Поздравления с Днем Знаний в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
03 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
04 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский поздравил Ломаченко с победой
Зеленский поздравил Ломаченко с победой
Лето, прощай: прогноз погоды на первый день осени
Лето, прощай: прогноз погоды на 1 сентября
Последний бой Ломаченко: завоеван пояс WBC (Видео)
Ломаченко победил Кэмпбелла: Видео яркого боя
Google посвятил дудл ко Дню знаний 2019
Google посвятил дудл ко Дню знаний 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь