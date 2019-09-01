Поздравления с Днем Знаний 2019: стихи, проза и открытки

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
День знаний приглашает в школу нас,
Промчалось лето и пора учиться,
Веселой встречи нынче пробил час,
И радость, словно солнышко, лучится.
Мы поздравляем всех учителей,
Учеников, родителей и школу,
Зовут учиться классы нас скорей,
Год будет плодотворным и веселым!
С Днем знаний, с 1 Сентября!
Открыла дверь родная школа,
В мир увлекательный маня,
Где всё таинственно и ново.
Так пусть летит учебный год
Без неудач и преткновений,
Пусть каждый для себя найдет
Клад ценных знаний и умений!
С Днём знаний. Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год.
Учиться, учиться, еще раз учиться
Не поздно, не рано всегда и везде.
И к знаниям новым всем нужно стремиться,
Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!
И книга тебе будет пусть лучшим другом,
Ты к новому без нареканий стремись.
Пускай от удач голова идет кругом,
С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.
Закончились каникулы,
И лето позади,
Тетрадки и учебники
Скорей в портфель клади.
На путь познания становись,
Как юный следопыт,
Открытий жажда пусть в тебе
Безудержно горит.
Успехов пожелаю я
На будущем пути,
С хорошими оценками
Чтоб к финишу прийти.
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!
С днем знаний мы вас поздравляем, ребята,
И это чудесное время и дата,
У вас впереди все открыты дороги,
Лишь вам выбирать, по какой вы пойдете,
Вам столько открытий, побед предстоит,
В том ваше богатство, что все впереди.
Учитесь, ищите, творите, дерзайте,
И пусть с вами рядом шагает удача!
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!
Вот День знаний наступил!
В ход учебу запустил!
С чем тебя я поздравляю,
И, конечно же, желаю
Больше смелости, терпенья,
Счастья, школьного веселья.
Путь держи всегда вперед!
Побеждать пришел черед!
Поздравляем мы сегодня,
Всех кто ценит свет науки,
Знания — не только сила,
Избавление от скуки.
Пожелаем вам удачи,
Бесконечного терпенья,
Чтобы каждый день был полон,
Радостью, и вдохновеньем!
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!