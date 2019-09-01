Поздравления с Днем Знаний 2019: стихи, проза и открытки

1 Вот и лето пролетело, Вновь сентябрь наступил. И торжественно День знаний Отмечает целый мир. Пожелаем вам, ребята, Лишь пятерок в дневнике, Сил, здоровья и удачи, Нужных знаний в голове!

2 Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

3 Вот и осени дыхание, Новый лист календаря. Снова наступил День знаний — Главный праздник сентября! Ты с хорошим настроением В школу каждый день иди. На любой вопрос решение Сможешь ты тогда найти! И с любой задачей школьной, Знаем, справишься шутя. Радуйся годам веселым, Они быстро пролетят!

4 День знаний приглашает в школу нас, Промчалось лето и пора учиться, Веселой встречи нынче пробил час, И радость, словно солнышко, лучится. Мы поздравляем всех учителей, Учеников, родителей и школу, Зовут учиться классы нас скорей, Год будет плодотворным и веселым!

5 С Днем знаний, с 1 Сентября! Открыла дверь родная школа, В мир увлекательный маня, Где всё таинственно и ново. Так пусть летит учебный год Без неудач и преткновений, Пусть каждый для себя найдет Клад ценных знаний и умений!

6 С Днём знаний. Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год.

7 Учиться, учиться, еще раз учиться Не поздно, не рано всегда и везде. И к знаниям новым всем нужно стремиться, Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде! И книга тебе будет пусть лучшим другом, Ты к новому без нареканий стремись. Пускай от удач голова идет кругом, С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.

8 Закончились каникулы, И лето позади, Тетрадки и учебники Скорей в портфель клади. На путь познания становись, Как юный следопыт, Открытий жажда пусть в тебе Безудержно горит. Успехов пожелаю я На будущем пути, С хорошими оценками Чтоб к финишу прийти.

9 Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

10 С днем знаний мы вас поздравляем, ребята, И это чудесное время и дата, У вас впереди все открыты дороги, Лишь вам выбирать, по какой вы пойдете, Вам столько открытий, побед предстоит, В том ваше богатство, что все впереди. Учитесь, ищите, творите, дерзайте, И пусть с вами рядом шагает удача!

11 Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

12 Вот День знаний наступил! В ход учебу запустил! С чем тебя я поздравляю, И, конечно же, желаю Больше смелости, терпенья, Счастья, школьного веселья. Путь держи всегда вперед! Побеждать пришел черед!

13 Поздравляем мы сегодня, Всех кто ценит свет науки, Знания — не только сила, Избавление от скуки. Пожелаем вам удачи, Бесконечного терпенья, Чтобы каждый день был полон, Радостью, и вдохновеньем!