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Красивые поздравления с днем рождения 1 сентября в стихах и открытках

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Красивые поздравления с днем рождения 1 сентября в стихах и открытках
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Девы, родившиеся 1 сентября, - амбициозны, нацелены на успешную карьеру и хотят завоевать признание.

Настоящий профессионал, они сочетают тонкое видение деталей с искренним энтузиазмом, который вкладывают во все свои проекты. Значительно менее терпеливый, чем большинство Дев, они сперва действуете и только потом думают. Их достоинством являются новаторские идеи и способность к их коммерческому воплощению. На первый взгляд уверенный и целеустремленный, рожденные 1 сентября, однако, полны сомнений в своих талантах и способностях.

Здоровье рожденных 1 сентября находится в порядке, когда им удается структурировать свою жизнь вокруг рационального графика. Регулярное питание, расписание труда и отдыха, физические упражнения, безусловно, благотворно влияют на их самочувствие. Физические потребности рожденных 1 сентября должны быть удовлетворены как в постели, так и вне ее. В том, что касается спорта, в первую очередь следует учесть, что эти люди отличаются азартом, в них живет дух соперничества, вот почему такие виды спорта, как теннис, сквош, гандбол, являются для них наиболее привлекательными. Рожденные 1 сентября, как правило, очень разборчивы в еде, поэтому им следует либо развивать свои кулинарные способности, либо стараться обедать в обществе себе подобных.

Рожденные 1 сентября умеют справляться с трудностями, которые уготовила им судьба. Они стремятся быть практичными людьми, но при этом сохранить прямой и честный подход к жизни. У родившихся в этот день часто бывают захватывающие фантазии, но они обладают умением перевести их в практическую плоскость, что всегда приносит хорошую прибыль. Родившиеся 1 сентября никогда не тратят времени зря, когда дело касается их работы. Они негодуют при любой попытке не придавать значения тому, что они делают, и ни на дух не переносят тех, кто старается принизить их усилия. Тем не менее они способны выслушать конструктивную критику. Будучи заинтересованными в том, чтобы неуклонно подниматься к вершинам профессионального мастерства, они всегда открыты для творческих предложений. Хотя рожденные 1 сентября в большинстве своем ориентированы на умственную деятельность, они сильны и в физическом плане. Эти люди будут испытывать душевный дискомфорт, если их физические потребности не найдут удовлетворения или не получат должной оценки и поощрения.

Поздравления

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

 

Здоровья - крепкого, как камень;

Любви - прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Поздравления с днем рождения: красивые открытки

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

 

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

 

Твой день рожденья - это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

 

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч - желанных, рядом - милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

С днем рождения тебя поздравляю!

Счастья большого сердечно желаю,

Гармонии в доме, в душе - целый рай,

Расслабляйся почаще и больше мечтай.

 

Иди напролом с удачей на "ты",

Пусть серые будни не омрачат красоты.

Твоя жизнь от добра расцветает цветами,

Богатство сияет золотыми огнями.

 

Желаю чудес, чтоб случались они.

С улыбкой лучистой начинались все дни,

Глаза не встречали ни беды, ни печали,

И пусть здоровье твое крепчает с годами.

Пусть будет в жизни все, как в сказке,

И каждый день Вам только радость принесет!

Любви, успеха, мудрости и ласки,

Здоровья, счастья, смеха без забот!

 

И исполнения всех до одного желаний,

И мира, радости, покоя и тепла.

Желаю жить с улыбкой, без разочарований,

Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!

Что пожелать - здоровья, счастья?

Ведь каждый хочет своего.

Поменьше ссор, побольше страсти

И чтоб всегда во всем везло.

 

Квартиру или дом уютный,

Чтоб был в семье всегда покой,

Ждал на диване плед лоскутный,

Чтоб с радостью идти домой.

 

Приятных встреч, друзей надежных,

По выходным - на шашлычок,

Заданий и работ несложных,

Чтоб наполнялся кошелек.

 

Чтоб времени на все хватало -

И отдохнуть, и погулять.

Походкой твердой без препятствий

По жизни весело шагать!

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всем!

 

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб все лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Я искренне желаю в день рождения

Большой любви до умопомрачения,

Здоровья, счастья и благополучия,

Достатка, нескончаемо растущего,

Друзей надежных, жизни увлекательной,

И целей достигать всех обязательно,

В душе чтобы всегда играло лето

И радость от рассвета до рассвета.

И пусть тебе Фортуна улыбается,

Желания заветные сбываются,

И каждый день, как будто добрый праздник,

Несет сюрпризов много самых разных!

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвется,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадется!

 

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И все сложится прекрасно -

Поздравляю с днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

 

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь - как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

 

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья и добра тебе, бесконечного везения,

Лишь хороших дней в судьбе.

Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,

Навсегда с бедой расстанься,

Радость каждый день встречай.

С днем рождения поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Много сил, эмоций, смеха

И во всех делах - успеха!

 

Наилучших впечатлений

Вам всегда от Дней Рождений,

Лучших, преданных друзей,

Чтоб жилось Вам веселей!

 

Очи Ваши, чтоб сияли,

Свет лазурный излучали,

Жизнь, чтоб долгою была,

А в душе - "весна" была!

В лучах улыбок, смеха, торжества

Тебя я поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет больше в жизни волшебства,

Любви, удачи... счастья, без сомненья.

 

Пусть окружают только верные друзья,

Пускай все будет лишь прекрасно,

Заботой греет пусть семья,

Да и вообще во всем все будет классно.

Милые короткие поздравления с днем рождения

Поздравляем с днем рожденья!

Мы желаем настроенья,

Много радости и света,

Самых дружеских приветов,

Самых радостных известий,

Бесконечной звонкой песней

Льется пусть веселый смех,

Голову кружит успех,

Пусть в кармане будет тесно,

На работе - интересно,

В доме пусть царит покой,

Счастье пусть бурлит рекой!

Пусть здоровье будет крепким,

Купидон пусть будет метким,

Каждый жизненный виток

Непременно будет впрок!

Красивые поздравления с днем рождения

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