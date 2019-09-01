Красивые поздравления с днем рождения 1 сентября в стихах и открытках

Настоящий профессионал, они сочетают тонкое видение деталей с искренним энтузиазмом, который вкладывают во все свои проекты. Значительно менее терпеливый, чем большинство Дев, они сперва действуете и только потом думают. Их достоинством являются новаторские идеи и способность к их коммерческому воплощению. На первый взгляд уверенный и целеустремленный, рожденные 1 сентября, однако, полны сомнений в своих талантах и способностях.
Здоровье рожденных 1 сентября находится в порядке, когда им удается структурировать свою жизнь вокруг рационального графика. Регулярное питание, расписание труда и отдыха, физические упражнения, безусловно, благотворно влияют на их самочувствие. Физические потребности рожденных 1 сентября должны быть удовлетворены как в постели, так и вне ее. В том, что касается спорта, в первую очередь следует учесть, что эти люди отличаются азартом, в них живет дух соперничества, вот почему такие виды спорта, как теннис, сквош, гандбол, являются для них наиболее привлекательными. Рожденные 1 сентября, как правило, очень разборчивы в еде, поэтому им следует либо развивать свои кулинарные способности, либо стараться обедать в обществе себе подобных.
Рожденные 1 сентября умеют справляться с трудностями, которые уготовила им судьба. Они стремятся быть практичными людьми, но при этом сохранить прямой и честный подход к жизни. У родившихся в этот день часто бывают захватывающие фантазии, но они обладают умением перевести их в практическую плоскость, что всегда приносит хорошую прибыль. Родившиеся 1 сентября никогда не тратят времени зря, когда дело касается их работы. Они негодуют при любой попытке не придавать значения тому, что они делают, и ни на дух не переносят тех, кто старается принизить их усилия. Тем не менее они способны выслушать конструктивную критику. Будучи заинтересованными в том, чтобы неуклонно подниматься к вершинам профессионального мастерства, они всегда открыты для творческих предложений. Хотя рожденные 1 сентября в большинстве своем ориентированы на умственную деятельность, они сильны и в физическом плане. Эти люди будут испытывать душевный дискомфорт, если их физические потребности не найдут удовлетворения или не получат должной оценки и поощрения.
Поздравления
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья - крепкого, как камень;
Любви - прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья - это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч - желанных, рядом - милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
С днем рождения тебя поздравляю!
Счастья большого сердечно желаю,
Гармонии в доме, в душе - целый рай,
Расслабляйся почаще и больше мечтай.
Иди напролом с удачей на "ты",
Пусть серые будни не омрачат красоты.
Твоя жизнь от добра расцветает цветами,
Богатство сияет золотыми огнями.
Желаю чудес, чтоб случались они.
С улыбкой лучистой начинались все дни,
Глаза не встречали ни беды, ни печали,
И пусть здоровье твое крепчает с годами.
Пусть будет в жизни все, как в сказке,
И каждый день Вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!
Что пожелать - здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти
И чтоб всегда во всем везло.
Квартиру или дом уютный,
Чтоб был в семье всегда покой,
Ждал на диване плед лоскутный,
Чтоб с радостью идти домой.
Приятных встреч, друзей надежных,
По выходным - на шашлычок,
Заданий и работ несложных,
Чтоб наполнялся кошелек.
Чтоб времени на все хватало -
И отдохнуть, и погулять.
Походкой твердой без препятствий
По жизни весело шагать!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всем!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб все лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!
Я искренне желаю в день рождения
Большой любви до умопомрачения,
Здоровья, счастья и благополучия,
Достатка, нескончаемо растущего,
Друзей надежных, жизни увлекательной,
И целей достигать всех обязательно,
В душе чтобы всегда играло лето
И радость от рассвета до рассвета.
И пусть тебе Фортуна улыбается,
Желания заветные сбываются,
И каждый день, как будто добрый праздник,
Несет сюрпризов много самых разных!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвется,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадется!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И все сложится прекрасно -
Поздравляю с днем рождения!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь - как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья и добра тебе, бесконечного везения,
Лишь хороших дней в судьбе.
Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,
Навсегда с бедой расстанься,
Радость каждый день встречай.
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Много сил, эмоций, смеха
И во всех делах - успеха!
Наилучших впечатлений
Вам всегда от Дней Рождений,
Лучших, преданных друзей,
Чтоб жилось Вам веселей!
Очи Ваши, чтоб сияли,
Свет лазурный излучали,
Жизнь, чтоб долгою была,
А в душе - "весна" была!
В лучах улыбок, смеха, торжества
Тебя я поздравляю с днем рожденья!
Пусть будет больше в жизни волшебства,
Любви, удачи... счастья, без сомненья.
Пусть окружают только верные друзья,
Пускай все будет лишь прекрасно,
Заботой греет пусть семья,
Да и вообще во всем все будет классно.
Поздравляем с днем рожденья!
Мы желаем настроенья,
Много радости и света,
Самых дружеских приветов,
Самых радостных известий,
Бесконечной звонкой песней
Льется пусть веселый смех,
Голову кружит успех,
Пусть в кармане будет тесно,
На работе - интересно,
В доме пусть царит покой,
Счастье пусть бурлит рекой!
Пусть здоровье будет крепким,
Купидон пусть будет метким,
Каждый жизненный виток
Непременно будет впрок!