Красивые поздравления со свадьбой в стихах и открытках 1 сентября

Поздравьте своих родных и друзей с замечательным днем свадьбы!

Пусть будет ваш союз счастливым,

Живет пусть долгие года.

Не ссорьтесь, будьте терпеливы

И не ревнуйте никогда.

Вы на доверии постройте

Всю жизнь совместную свою.

А эту истину усвойте,

Чтоб сохранить навек семью.

Поздравляю с самым важным

И прекрасным в жизни днем.

Пусть отныне и навеки

Счастье освещает дом.

Пусть на сердце — только радость,

Пусть любовь горит огнем,

Каждый день — в душе лишь сладость

От того, что вы вдвоем!

Сегодня чудесная дата:

Рождение новой семьи.

Пускай жизнь вся будет богата

Теплом вашей крепкой любви.

Пусть кольца сияют на пальцах,

Скрепляя навеки сердца.

Теперь и в жару, и в ненастье

Вам вместе идти до конца.

Пусть ваша любовь не погаснет,

Сверкая вам, словно звезда,

И слово заветное «счастье»

В ваш дом прилетит навсегда.

На небесах давно уже решили,

Что лучшей пары им не подобрать.

И ангелы-хранители спешили

Вас узами семейными связать.

Поэтому так радостно сегодня

Всем тем, кто вами очень дорожит.

Дай Бог вам много лет счастливой жизни!

Пусть ваш союз он бережно хранит!

Семье вашей новой желаем терпения,

Во всём процветанья, успехов, везения.

Чтоб все — с пониманьем, любовь чтоб крепчала.

Проблемы решая, чтоб вы не кричали.

Чтоб в доме у вас было мирно и чисто,

Уж если ругаться — мириться чтоб быстро.

С достоинством, гордо чтоб вы пережили

Ремонты, поездки, покупку машины.

Чтоб было бы много того, чего нужно.

Чтоб жили вы долго, красиво и дружно!

В глаза друг другу посмотрите

И, крепко за руки держась,

По жизненной тропе идите,

Храня в сердцах живую страсть.

Пусть в доме правят поцелуи

И часто слышится «Люблю»,

Пусть стороной обходят бури

Вашу счастливую семью.

Живите долго и красиво,

Не зная горестей и бед.

Тепла вам, словно на Мальдивах,

Чтоб позавидовал сосед.

И чтобы ссоры и напасти

Смогли вы вместе одолеть,

Ведь не в деньгах таится счастье,

А в том, чтоб крепкий брак иметь.

Любить друг друга ровно столько,

Сколько лет жить вам суждено.

И пусть сегодня будет «горько»,

А после — сладко, как вино!

Навек связала вас судьба,

Зажглась семейная звезда

И создала из прочных уз

Хранимый Богом ваш союз!

Пусть не кончается любовь,

Сердца волнует ваши вновь,

Пусть раздается деток смех,

И будьте вы счастливей всех!

Поздравляю с рождением Вашей семьи,

С чудесною датой взаимной любви,

С желанием отныне лишь вместе идти,

С решением сквозь годы друг друга вести,

С дрожью в сердцах и с биением в груди,

С удачей такую мечту обрести,

С началом прекрасной, совместной судьбы,

Со сказанным «Да» поздравления мои.

Цветы и море поздравлений

Для вас сегодня, для двоих!

Пускай вам с этого мгновения

Приносит радость каждый миг!

Любовь — великое искусство:

Она поддержит, защитит,

Наполнит лаской ваши чувства

И на успехи вдохновит.

Живите в чуткости, согласии.

Создайте дом уютный свой,

Где будут с вами лад да счастье

До самой свадьбы золотой!

Два кольца как символ счастья

Семью пусть вашу берегут.

Глаза полны пусть будут страстью,

И в доме пусть царит уют.

Семья пусть будет полной чашей,

Любовь согреет вам сердца.

Пусть сказка будет жизнью вашей,

Но только сказкой без конца.

Молодоженов поздравляем!

Любви, согласия желаем.

Насыщенной, прекрасной жизни,

Уметь читать друг друга мысли.

Чтоб не прошла любовь с годами,

Чтоб нежность оставалась с вами,

Чтоб было счастье, да и только.

Ну а сейчас, ребята, «горько»!

Мои примите поздравления:

Так я хочу вам пожелать

Радости, счастья, уважения,

А бед и горя не встречать.

Любви взаимной и терпения,

Добра и нежности, тепла.

И только лучшие мгновения

Чтобы жизнь эта принесла.

В прекрасный день, счастливый час

Душевно поздравляем Вас!

Пусть будет много впереди,

Но лишь вперед всегда идти,

Пусть счастье льётся полной чашей,

И жизнь чудесной будет Ваша,

В достатке, мире, пониманьи,

В труде, успехе и стараньи,

В любви и страсти и веселье,

Но только в счастье, без сомненья!

С днем свадьбы поздравляем вас!

Примите пожелания от нас:

Желаем вам любви большой,

Чтоб в ней купались с головой.

Друг друга искренне любите,

Родителям внучат дарите.

Пусть зло обходит стороной,

Чтоб в доме были мир, покой.