Скачать
Четверг, 05.09.2019
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
СБУ расследует возможную государственную измену на предприятии "Мотор Сич"
СБУ расследует возможную госизмену на предприятии "Мотор Сич"
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник

Поздравление с днем рождения в стихах на 5 сентября

Смотрите фото (10)
Поздравление с днем рождения в стихах на 5 сентября
07:54 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Присущая вам неугомонность может либо побуждать вас к выполнению намеченных планов, либо, напротив, ослаблять чувство цели.

Стремясь к совершенству, старайтесь не переживать по поводу незначительных проблем и избегайте чрезмерной критичности. В противном случае может появиться раздражительность, нарушающая гармонию, которую вы ищите.

Полагаясь на волю случая, вы можете слишком запутаться в чужих проблемах. Как правило, настойчивость и упорство помогают вам достичь успеха и добиться выполнения планов. 

С раннего возраста вас отличает практичность и склонность анализировать ситуации. После 17 лет усиливается интерес к социальной деятельности, появляется потребность в популярности и признании. Партнерство играет все большую роль в вашей профессиональной и личной жизни. 

По достижении 47 лет ваша власть усиливается, вы становитесь увереннее и все больше полагаетесь только на свои силы. В возрасте 77 лет наступает поворотный момент, обогащающий вашу жизнь новыми, более позитивными и открытыми чувствами и энергией.

Поздравление

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела! 

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной! 

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном. 

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра! 

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех. 

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха! 

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды! 

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Оригинальные поздравления с днем рождения 3 сентября в прозе, открытки

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей. 

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой! 

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом. 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота! 

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым! 

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

Самые лучшие поздравления с днем рождения своими словами на 4 сентября

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 5 сентября, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
04 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
05 Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти &quot;ядерную сделку&quot;
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти СВПД
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
На Багамах ураган &quot;Дориан&quot; унес жизни 20 человек
На Багамах ураган "Дориан" унес жизни 20 человек
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь