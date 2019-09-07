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Поздравления с днем рождения на 7 сентября: стихи, проза и открытки

Поздравления с днем рождения на 7 сентября: стихи, проза и открытки
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы — практичный, умный и чувствительный человек, стремящийся как следует упорядочить свою жизнь.

Работа для вас имеет очень важное значение, поскольку помогает достичь финансовой безопасности.

Вы родились 7 сентября, знак зодиака Дева. Опираясь на богатое воображение и правильные жизненные ориентиры, а также приложив необходимые усилия, вы сможете превратить мечты в реальность.

Ваш методичный характер, усердие и врожденный здравый смысл просто поражают. Гордость, с которой вы относитесь к работе, говорит о стремлении к совершенству.

Чувство долга и контроля способствуют развитию ответственности и мастерства, но чрезмерная эмоциональная сдержанность ведет к излишней серьезности, угрюмости или упрямству.

Вы идеалистичны, чувствительны и стремитесь быть полезным, а также весьма деловиты, что позволяет считать вас сострадательным реалистом.

Чтобы не поддаваться умственным перегрузкам, с которыми иногда приходится сталкиваться, вам следует находить время для размышлений, отдыха или медитации. Практические навыки, сильная интуиция и способность сосредоточиваться на текущей работе — таковы лишь некоторые из ваших многочисленных талантов.

В возрасте около 15 лет начинается период повышенного внимания к общественной жизни и взаимоотношениям, как личным, так и профессиональным. Усиливается чувство равновесия и гармонии, может появиться желание развить присущие вам творческие таланты.

Другой поворотный момент происходит в возрасте 45 лет, побуждая вас к поискам смысла жизни и придавая особую важность силе преобразования. Достигнув 75 лет, вы почувствуете стремление к правде и позитивным ориентирам.

Поздравления

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

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