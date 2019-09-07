Поздравления с днем рождения на 7 сентября: стихи, проза и открытки

Работа для вас имеет очень важное значение, поскольку помогает достичь финансовой безопасности.
Вы родились 7 сентября, знак зодиака Дева. Опираясь на богатое воображение и правильные жизненные ориентиры, а также приложив необходимые усилия, вы сможете превратить мечты в реальность.
Ваш методичный характер, усердие и врожденный здравый смысл просто поражают. Гордость, с которой вы относитесь к работе, говорит о стремлении к совершенству.
Чувство долга и контроля способствуют развитию ответственности и мастерства, но чрезмерная эмоциональная сдержанность ведет к излишней серьезности, угрюмости или упрямству.
Вы идеалистичны, чувствительны и стремитесь быть полезным, а также весьма деловиты, что позволяет считать вас сострадательным реалистом.
Чтобы не поддаваться умственным перегрузкам, с которыми иногда приходится сталкиваться, вам следует находить время для размышлений, отдыха или медитации. Практические навыки, сильная интуиция и способность сосредоточиваться на текущей работе — таковы лишь некоторые из ваших многочисленных талантов.
В возрасте около 15 лет начинается период повышенного внимания к общественной жизни и взаимоотношениям, как личным, так и профессиональным. Усиливается чувство равновесия и гармонии, может появиться желание развить присущие вам творческие таланты.
Другой поворотный момент происходит в возрасте 45 лет, побуждая вас к поискам смысла жизни и придавая особую важность силе преобразования. Достигнув 75 лет, вы почувствуете стремление к правде и позитивным ориентирам.
Поздравления
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!
Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаю света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!
Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.