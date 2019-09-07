Лучшие поздравления с днем свадьбы 7 сентября в стихах и открытках

1 С днем свадьбы мы вас поздравляем! Любви и радости желаем, Чтоб жили в мире и достатке, Чтоб отношенья были гладки. Чтоб вечерами не скучали, В кроватке деток вы качали, Щедры чтоб были и богаты, Вдвоем встречали все закаты. Чтоб не встречаться вам с разлукой, Детей растить, дождаться внуков. До свадьбы вашей золотой Дойдите оба с теплотой!

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3 Спешу с днем свадьбы я поздравить, Желаю крепкой Вам семьи. Столетья жизни вместе справить И каждый день прожить в любви. Чтоб в Вашем доме жило счастье, Всегда был слышен детский смех. Ведь чувства выдержат ненастье, И так чтоб длилось много лет.

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5 У вас сегодня свадьба - день особый, Так пусть особым будет каждый год! Живите в мире, счастье и без злобы. И пусть в веках продолжится ваш род. Пусть с каждым годом чувства будут ярче, Их не потушат быт и суета, Огонь в сердцах горит как можно жарче, А рядом будет только доброта. Достатка и здоровья вам желаю, Пусть рядом будут верные друзья, Пускай друг друга каждый уважает, Ведь вы теперь вдвоем, ведь вы - семья!

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7 Сама любовь устроила вам праздник, Мир стал богаче на одну семью. Пусть принесет вам жизнь успехов разных, А в доме будет мир, покой, уют. Всегда держитесь крепко друг за дружку, Вы - половинки, вас сам Бог соединил. А детский смех и звон веселой погремушки В моменты трудные пускай прибавят сил. И пусть, прожив всю жизнь в огромном счастье, Свой вальс как будто в первый раз танцуя, В день свадьбы золотой с такой же страстью Сольются молодые в поцелуе.

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9 Счастливым будет пусть ваш брак! Живите в дружбе и без драк, Живет пусть счастье с вами долго, Любви ярчайшей будет много. Наполнится пусть светом дом. Уют, тепло пусть будут в нем. Пусть раздается детский смех, Не будет жизненных помех. Надежда, вера и любовь Пускай приходят вновь и вновь, Пускай вас за руки берут И в жизнь красивую ведут!

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11 Вы теперь семья, ребята. Будьте вместе навсегда, Оба счастливы, богаты, Пусть не знает вас беда, А взаимопониманье Забредет украдкой в дом! Пусть не будет окончанья Смеха и веселья в нем. Мы хотим, чтоб вы всечасно По любви - не напоказ Целовались также страстно, Как сегодня и сейчас!

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13 В этот день, а он самый прекрасный, Пожелать много хочется счастья, Ясных дней, любви и достатка, И пускай в жизни все будет гладко. Благополучия, ярких успехов, Дочек, сыночков, веселого смеха. Будьте веселыми, дружно живите. Светлое чувство навек сохраните!

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15 Пусть этот день вам принесет большое счастье, Любовь, которая продлится на всю жизнь. И не коснутся вас проблемы и ненастье, А путь совместный ваш не будет пусть тернист. Желаем сохранить вам уважение И понимание на долгие года, Пусть будет только радость и везение, Достаток в доме, мудрость, доброта. Пусть будет море радостных эмоций, И необъятный океан любви. И каждый год пускай вам доведется Отметить свадьбы годовщину на Бали.

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17 В этот день неповторимый От души желаю я, Быть любимым и любимой, Пока крутится земля! Чтоб глаза всегда светились, И достаток тек рекой, Ну а в доме поселились Счастье, вера и покой!

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