Милые поздравления с днем рождения на 8 сентября: стихи, проза и открытки

Вы родились 8 сентября, знак зодиака Дева. Наряду с оптимизмом и дружелюбием, вас также отличают и более серьезные черты.
Сильная потребность в самовыражении может проявляться социально или привести к занятиям литературным творчеством или искусством. Однако вы склонны к беспокойству или нерешительности, особенно в финансовых вопросах.
Отличаясь педантичностью и дотошностью в анализировании ситуаций, трудолюбием и ответственностью, вы стремитесь к аккуратности и точности в работе. Несмотря на острый интеллект, помогающий в решении проблем, вам необходимо избегать чрезмерной критичности.
Обладая интуитивной способностью проникать в сущность вещей вы способны оказывать большую помощь в принятии решений, хотя не следует проявлять излишней серьезности или угрюмости.
Желанием более глубокого познания жизни объясняются ваши психологические способности, одухотворенность и мрачноватый юмор.
С детства вы склонны к постоянному анализированию ситуаций. По достижении 14 лет наступает период, в течение которого особую важность приобретают взаимоотношения и партнерство. Раскрываются творческие способности, пробуждается интерес к развитию музыкального, артистического или литературного таланта.
В 44 года вы достигаете другого жизненного поворота, влияние которого приносит более глубокую потребность во власти, силе и преобразовании. В 74 года у вас появляется стремление расширять кругозор, особенно с помощью образования, путешествий или религии.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.
Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.
Мира в доме и семье
Пожелаю я тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.
Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровье, радости, добра,
Любви, душевного тепла.
Прекрасных жизненных мгновений,
К свершенья ярких вдохновений.
Побольше счастья и успехов,
Поменьше грусти и огрехов.
Чтоб жизнь несла лишь позитив,
Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает,
И в жизнь желания воплощает.
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!
Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.
С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!
Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всем! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным — дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными - дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!
Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха!
Во всем задуманном - удачи,
Плюс яхту, лимузин и дачу.
И денег полный котелок,
И даже личный островок!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья - крепкого, как камень;
Любви - прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.