Милые поздравления с днем рождения на 8 сентября: стихи, проза и открытки

Вы - творческий и практичный человек, с жизнерадостным, честолюбивым и предприимчивым характером, обладаете врожденным деловым чутьем и необычным, оригинальным мышлением.

Вы родились 8 сентября, знак зодиака Дева. Наряду с оптимизмом и дружелюбием, вас также отличают и более серьезные черты.

Сильная потребность в самовыражении может проявляться социально или привести к занятиям литературным творчеством или искусством. Однако вы склонны к беспокойству или нерешительности, особенно в финансовых вопросах.

Отличаясь педантичностью и дотошностью в анализировании ситуаций, трудолюбием и ответственностью, вы стремитесь к аккуратности и точности в работе. Несмотря на острый интеллект, помогающий в решении проблем, вам необходимо избегать чрезмерной критичности.

Обладая интуитивной способностью проникать в сущность вещей вы способны оказывать большую помощь в принятии решений, хотя не следует проявлять излишней серьезности или угрюмости.

Желанием более глубокого познания жизни объясняются ваши психологические способности, одухотворенность и мрачноватый юмор.

С детства вы склонны к постоянному анализированию ситуаций. По достижении 14 лет наступает период, в течение которого особую важность приобретают взаимоотношения и партнерство. Раскрываются творческие способности, пробуждается интерес к развитию музыкального, артистического или литературного таланта.

В 44 года вы достигаете другого жизненного поворота, влияние которого приносит более глубокую потребность во власти, силе и преобразовании. В 74 года у вас появляется стремление расширять кругозор, особенно с помощью образования, путешествий или религии.

Поздравления

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, радости, везенья,

Чтоб побольше ясных дней

В жизни встретилось твоей.

Чтоб друзья не оставляли,

Когда нужно выручали,

Чтоб на жизненном пути

Было с кем тебе идти.

Мира в доме и семье

Пожелаю я тебе,

Чтоб очаг горел всегда

У семейного гнезда.

Очень крепкого здоровья,

Это главное условие,

И в ближайший самый срок

Денег сказочный поток.

Пусть этот славный день рождения

Несет удачу и везение.

Здоровье, радости, добра,

Любви, душевного тепла.

Прекрасных жизненных мгновений,

К свершенья ярких вдохновений.

Побольше счастья и успехов,

Поменьше грусти и огрехов.

Чтоб жизнь несла лишь позитив,

Мобильность, бодрость, креатив.

Пусть солнце светит, согревает,

И в жизнь желания воплощает.

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всем! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным — дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными - дела.

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Во всем задуманном - удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья - крепкого, как камень;

Любви - прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.