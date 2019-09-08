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Трогательные поздравления с днем свадьбы на 8 сентября

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Трогательные поздравления с днем свадьбы на 8 сентября
16:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Поздравьте своих родных и друзей с замечательным днем свадьбы!

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    От всей души поздравляю вас с этим чудесным днем! Желаю вам любви, взаимопонимания, счастья. Чтобы в вашем доме царила гармония, а жизненный путь был усеян лепестками роз! А больше всего желаю вам терпения по отношению друг к другу, так как оно вам очень понадобится!

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    Дорогие молодожёны, поздравляем Вас с самым светлым и торжественным днем Вашей жизни днем рождения Вашей семьи. Пусть Ваш брак будет крепким, стабильным союзом двух любящих сердец, живите в согласии и достатке, желаем Вам здоровых детишек, много радости и уверенного преодоления любых жизненных сложностей.

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    Милые молодожены, пускай ваш супружеский путь всегда будет счастливым! Желаю вам взаимопонимания, нежности, ласки, много искренних улыбок и положительных эмоций в каждом совместно прожитом дне! Живите в гармонии, достатке и дарите друг другу искреннюю любовь!

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    Поздравляю вас с самым главным праздником в жизни каждого человека — с днем свадьбы! Желаю вам на протяжении всей жизни соблюдать основные правила супружеского долголетия: верность, терпимость, взаимоуважение. Женщине — быть мудрой, а мужчине — чувствовать ответственность за семью, и тогда ваше счастье будет бесконечным!

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    В день сочетания сердец хочу от всей души пожелать Вам непрекращающегося счастья, тепла и уюта в семье, трепетного и заботливого отношения друг к другу, мира в доме, звонкого смеха и топота маленьких ножек. Оберегайте свое счастье и дорожите им!

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    Желаю вам через всю вашу жизнь пронести этот светлый момент соединения ваших любящих сердец и сохранить ту страсть друг к другу, которая пылает в ваших сердцах в этот момент. Желаю что бы в вашем доме всегда звучало много радости и смеха. Что бы ваша семья была крепче гранита а отношения в ней были близкими как дыхание любимого человека. Будьте счастливы и пусть никакая беда не сможет потушить ваш семейный очаг.

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    Желаю вам, дорогие молодожены, чтобы ваш совместный путь был счастливым, долгим и гладким! Пускай ваши сердца переполняются любовью и самыми нежными чувствами по отношению друг к другу! Желаю всяческих благ, исполнения всех желаний и достатка вашей молодой семье!

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    С чудесным праздником вас поздравляем! Пусть впереди вас ждет сказочная жизнь с незабываемыми событиями, хорошими людьми, перспективными идеями и позитивными мыслями. Наслаждайтесь друг дружкой, не поддавайтесь никаким провокациям, храните свою любовь и преданность. Радуйтесь, путешествуйте, не замечайте обид и огорчений.

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    Друзья мои, поздравляем Вас с этим великим событием, днем вашего бракосочетания. Желаем вам всегда уважать друг друга, ценить и поддерживать. И пусть любовь ваша на всю жизнь будет такой же искренней, чистой и светлой, как в этот прекрасный день.

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    Вы сумели стать не просто двумя половинками, вы и есть то самое целое, которое нерушимое и неделимое. Вы прекрасная пара, и для меня огромная честь присутствовать на столь трогательном, романтичном и наполненном чувствами празднике вашей любви. Вы сегодня создаете свою семью, и вам я хочу пожелать гармонии, понимания, обоюдной поддержки и неугасающей любви. Станьте друг для друга опорой, защитой и счастьем. Пусть у вас будет одна душа на двоих.

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