Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

Самые лучшие поздравления с днем рождения на 9 сентября

Смотрите фото (7)
Самые лучшие поздравления с днем рождения на 9 сентября
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 9 сентября, знак зодиака Дева. Вы — хороший стратег, целеустремленный и сосредоточенный.

Отличаясь дружелюбием и осведомленностью, практичностью и проницательностью, вы представляете собой образец конструктивного идеалиста. Общение с людьми заряжает вас энергией и энтузиазмом. 

Общительность и доброта, человеколюбие, многообразие чувств, а также решительность, активность и трудолюбие помогают в осуществлении ваших грандиозных планов.

Реалистичность, меткое и точное суждение, самодисциплина, хорошие навыки общения, а также жажда знаний, способность анализировать и склонность к тщательности и дотошности помогают вам стать хорошим исследователем или испытателем.

Однако необходимо уравновесить два противоречия вашего характера: с одной стороны, непреклонность, упрямство и требовательность, с другой — чувствительность и необыкновенное великодушие, особенно к тем, кого вы любите.

Обладая живым и богатым воображением, в идеалистических поисках правды вы можете увлечься метафизическими или религиозными вопросами.

По достижении 13 лет у вас появляется повышенная потребность в общении, партнерстве и личных отношениях. Усиливается чувство гармонии и равновесия, раскрываются литературные, артистические или иные творческие способности.

В 43 года наступает поворотный момент, и особое значение приобретают эмоциональное и духовное обновление, а также совместные финансовые дела.

В возрасте 73 лет наступает другой переломный момент, усиливающий вашу потребность расширять кругозор — как с помощью путешествий, так и душевных поисков.

 

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

 

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

 

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

 

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

С днем рождения тебя поздравляю!

Счастья большого сердечно желаю,

Гармонии в доме, в душе — целый рай,

Расслабляйся почаще и больше мечтай.

 

Иди напролом с удачей на «ты»,

Пусть серые будни не омрачат красоты.

Твоя жизнь от добра расцветает цветами,

Богатство сияет золотыми огнями.

 

Желаю чудес, чтоб случались они.

С улыбкой лучистой начинались все дни,

Глаза не встречали ни беды, ни печали,

И пусть здоровье твое крепчает с годами.

Поздравления с днем рождения: стихи, проза и открытки

Что пожелать — здоровья, счастья?

Ведь каждый хочет своего.

Поменьше ссор, побольше страсти

И чтоб всегда во всем везло.

 

Квартиру или дом уютный,

Чтоб был в семье всегда покой,

Ждал на диване плед лоскутный,

Чтоб с радостью идти домой.

 

Приятных встреч, друзей надежных,

По выходным — на шашлычок,

Заданий и работ несложных,

Чтоб наполнялся кошелек.

 

Чтоб времени на все хватало —

И отдохнуть, и погулять.

Походкой твердой без препятствий

По жизни весело шагать!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб все лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвется,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадется!

 

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И все сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

Милые поздравления с днем рождения

Я искренне желаю в день рождения

Большой любви до умопомрачения,

Здоровья, счастья и благополучия,

Достатка, нескончаемо растущего,

Друзей надежных, жизни увлекательной,

И целей достигать всех обязательно,

В душе чтобы всегда играло лето

И радость от рассвета до рассвета.

И пусть тебе Фортуна улыбается,

Желания заветные сбываются,

И каждый день, как будто добрый праздник,

Несет сюрпризов много самых разных!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 9 сентября, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Японии бушует тайфун &quot;Факсай&quot;: более 20 пострадавших
В Японии бушует тайфун "Факсай": более 20 пострадавших
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром
Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь