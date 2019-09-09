Самые лучшие поздравления с днем рождения на 9 сентября

Отличаясь дружелюбием и осведомленностью, практичностью и проницательностью, вы представляете собой образец конструктивного идеалиста. Общение с людьми заряжает вас энергией и энтузиазмом.
Общительность и доброта, человеколюбие, многообразие чувств, а также решительность, активность и трудолюбие помогают в осуществлении ваших грандиозных планов.
Реалистичность, меткое и точное суждение, самодисциплина, хорошие навыки общения, а также жажда знаний, способность анализировать и склонность к тщательности и дотошности помогают вам стать хорошим исследователем или испытателем.
Однако необходимо уравновесить два противоречия вашего характера: с одной стороны, непреклонность, упрямство и требовательность, с другой — чувствительность и необыкновенное великодушие, особенно к тем, кого вы любите.
Обладая живым и богатым воображением, в идеалистических поисках правды вы можете увлечься метафизическими или религиозными вопросами.
По достижении 13 лет у вас появляется повышенная потребность в общении, партнерстве и личных отношениях. Усиливается чувство гармонии и равновесия, раскрываются литературные, артистические или иные творческие способности.
В 43 года наступает поворотный момент, и особое значение приобретают эмоциональное и духовное обновление, а также совместные финансовые дела.
В возрасте 73 лет наступает другой переломный момент, усиливающий вашу потребность расширять кругозор — как с помощью путешествий, так и душевных поисков.
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
С днем рождения тебя поздравляю!
Счастья большого сердечно желаю,
Гармонии в доме, в душе — целый рай,
Расслабляйся почаще и больше мечтай.
Иди напролом с удачей на «ты»,
Пусть серые будни не омрачат красоты.
Твоя жизнь от добра расцветает цветами,
Богатство сияет золотыми огнями.
Желаю чудес, чтоб случались они.
С улыбкой лучистой начинались все дни,
Глаза не встречали ни беды, ни печали,
И пусть здоровье твое крепчает с годами.
Что пожелать — здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти
И чтоб всегда во всем везло.
Квартиру или дом уютный,
Чтоб был в семье всегда покой,
Ждал на диване плед лоскутный,
Чтоб с радостью идти домой.
Приятных встреч, друзей надежных,
По выходным — на шашлычок,
Заданий и работ несложных,
Чтоб наполнялся кошелек.
Чтоб времени на все хватало —
И отдохнуть, и погулять.
Походкой твердой без препятствий
По жизни весело шагать!
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб все лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвется,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадется!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И все сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
Я искренне желаю в день рождения
Большой любви до умопомрачения,
Здоровья, счастья и благополучия,
Достатка, нескончаемо растущего,
Друзей надежных, жизни увлекательной,
И целей достигать всех обязательно,
В душе чтобы всегда играло лето
И радость от рассвета до рассвета.
И пусть тебе Фортуна улыбается,
Желания заветные сбываются,
И каждый день, как будто добрый праздник,
Несет сюрпризов много самых разных!