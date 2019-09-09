Самые лучшие поздравления с днем рождения на 9 сентября

Вы родились 9 сентября, знак зодиака Дева. Вы — хороший стратег, целеустремленный и сосредоточенный.

Отличаясь дружелюбием и осведомленностью, практичностью и проницательностью, вы представляете собой образец конструктивного идеалиста. Общение с людьми заряжает вас энергией и энтузиазмом.

Общительность и доброта, человеколюбие, многообразие чувств, а также решительность, активность и трудолюбие помогают в осуществлении ваших грандиозных планов.

Реалистичность, меткое и точное суждение, самодисциплина, хорошие навыки общения, а также жажда знаний, способность анализировать и склонность к тщательности и дотошности помогают вам стать хорошим исследователем или испытателем.

Однако необходимо уравновесить два противоречия вашего характера: с одной стороны, непреклонность, упрямство и требовательность, с другой — чувствительность и необыкновенное великодушие, особенно к тем, кого вы любите.

Обладая живым и богатым воображением, в идеалистических поисках правды вы можете увлечься метафизическими или религиозными вопросами.

По достижении 13 лет у вас появляется повышенная потребность в общении, партнерстве и личных отношениях. Усиливается чувство гармонии и равновесия, раскрываются литературные, артистические или иные творческие способности.

В 43 года наступает поворотный момент, и особое значение приобретают эмоциональное и духовное обновление, а также совместные финансовые дела.

В возрасте 73 лет наступает другой переломный момент, усиливающий вашу потребность расширять кругозор — как с помощью путешествий, так и душевных поисков.

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

С днем рождения тебя поздравляю!

Счастья большого сердечно желаю,

Гармонии в доме, в душе — целый рай,

Расслабляйся почаще и больше мечтай.

Иди напролом с удачей на «ты»,

Пусть серые будни не омрачат красоты.

Твоя жизнь от добра расцветает цветами,

Богатство сияет золотыми огнями.

Желаю чудес, чтоб случались они.

С улыбкой лучистой начинались все дни,

Глаза не встречали ни беды, ни печали,

И пусть здоровье твое крепчает с годами.

Что пожелать — здоровья, счастья?

Ведь каждый хочет своего.

Поменьше ссор, побольше страсти

И чтоб всегда во всем везло.

Квартиру или дом уютный,

Чтоб был в семье всегда покой,

Ждал на диване плед лоскутный,

Чтоб с радостью идти домой.

Приятных встреч, друзей надежных,

По выходным — на шашлычок,

Заданий и работ несложных,

Чтоб наполнялся кошелек.

Чтоб времени на все хватало —

И отдохнуть, и погулять.

Походкой твердой без препятствий

По жизни весело шагать!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб все лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвется,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадется!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И все сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

Я искренне желаю в день рождения

Большой любви до умопомрачения,

Здоровья, счастья и благополучия,

Достатка, нескончаемо растущего,

Друзей надежных, жизни увлекательной,

И целей достигать всех обязательно,

В душе чтобы всегда играло лето

И радость от рассвета до рассвета.

И пусть тебе Фортуна улыбается,

Желания заветные сбываются,

И каждый день, как будто добрый праздник,

Несет сюрпризов много самых разных!