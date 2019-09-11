Красивые поздравления с днем рождения на 11 сентября

Благодаря глубокому аналитическому мышлению, вниманию к частностям и хорошей сосредоточенности вы можете быть хорошим психологом или писателем. Иногда вы слишком критичны и придирчивы к себе.
Управленческий талант сочетается у вас со способностью восприятия и проницательностью. Как мужчинам, так и женщинам, родившимся в этот день, следует стараться не слишком командовать, не распоряжаться и не проявлять нетерпения.
Прислушиваясь к внутреннему голосу и доверяя интуиции, вы сможете развить необычные творческие способности или деловое чутье.
После 11 лет у вас появляется интерес к общественной жизни и потребность в личных взаимоотношениях. Усиливается чувство изящества и красоты, раскрываются литературные, художественные или иные творческие интересы.
По достижении 41 года вы становитесь более уверены в себе, в собственных силах и стремитесь к управлению и руководству. В 71 год может появиться желание путешествовать или расширять свои горизонты.
Поздравления
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляю.
Счастья, радости, добра!
Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
Хочу поздравить с днем рождения
И пожелать спешу скорей:
Мешок здоровья, чан варенья
И самых чумовых идей.
Пусть в жизни будет все отлично,
Пусть будут верными друзья,
А настроение — феерично,
Ведь лучше и желать нельзя.
И красочных воспоминаний,
И счастья целый кузовок,
И исполнения желаний,
И радости большой кусок!
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.