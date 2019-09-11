Красивые поздравления с днем рождения на 11 сентября

Родившись в этот день вы знают цену знаниям и используют их в своих интересах.

Благодаря глубокому аналитическому мышлению, вниманию к частностям и хорошей сосредоточенности вы можете быть хорошим психологом или писателем. Иногда вы слишком критичны и придирчивы к себе.

Управленческий талант сочетается у вас со способностью восприятия и проницательностью. Как мужчинам, так и женщинам, родившимся в этот день, следует стараться не слишком командовать, не распоряжаться и не проявлять нетерпения.

Прислушиваясь к внутреннему голосу и доверяя интуиции, вы сможете развить необычные творческие способности или деловое чутье.

После 11 лет у вас появляется интерес к общественной жизни и потребность в личных взаимоотношениях. Усиливается чувство изящества и красоты, раскрываются литературные, художественные или иные творческие интересы.

По достижении 41 года вы становитесь более уверены в себе, в собственных силах и стремитесь к управлению и руководству. В 71 год может появиться желание путешествовать или расширять свои горизонты.

Поздравления

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали

Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел,

Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,

Пусть любовь сверкает в нем.

Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляю.

Счастья, радости, добра!

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать спешу скорей:

Мешок здоровья, чан варенья

И самых чумовых идей.

Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,

А настроение — феерично,

Ведь лучше и желать нельзя.

И красочных воспоминаний,

И счастья целый кузовок,

И исполнения желаний,

И радости большой кусок!

От всей души Вас поздравляем,

Примите наши пожеланья.

Пусть люди, что Вас окружают,

Любовь Вам дарят и вниманье.

Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится,

Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится.

Чудесным будет настроенье,

Свершений ярких Вам, побед,

Благополучия, везенья

И жизни долгих-долгих лет.