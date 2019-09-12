Милые поздравления с днем рождения на 12 сентября

Люди родившиеся сегодня от природы даровиты, душевно восприимчивы, великодушны и оптимистичны.

Вы любите точность и тщательность, способны напряженно работать и обычно серьезно относитесь к своим обязанностям. Престиж и самоуважение для вас очень важны. Вы знаете цену деньгам и умеете с ними обращаться.

Однако следует избегать нервного напряжения, ведущего к излишней нетерпеливости или язвительности.

Стремление быть в центре внимания часто ведет вас к руководящим постам и успеху в общении с людьми. Вы обладаете философским складом ума и интересуетесь вопросами гуманистического характера. Определив свои задачи и убедившись в их правильности, вы успешно добиваетесь цели.

Учитывая ваш интерес к метафизическим или религиозным вопросам, вам следует развивать врожденные интуитивные способности и прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Иногда вы испытываете чувство разочарования и жалость к себе из-за неудавшихся планов, но благодаря решимости преодолевать препятствия вы часто добиваетесь успеха. Дух творчества побуждает вас к поискам новых и волнующих возможностей для умственной деятельности и расширения кругозора.

Поздравления

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Хочу пожелать

Я тебе в день рождения

Побольше удачи,

Побольше везения.

Успехов отличных,

Побольше наличных,

Любви и тепла

В отношениях личных.

Пусть часто приходит

К тебе вдохновение —

Хороших идей,

Ну и их воплощения.

Здоровья и силы,

Чтоб все получалось,

Чтоб только хорошее

В жизни встречалось!

Желаю в день рождения

Улыбок, солнца и удачи.

Пускай приходит вдохновение,

Легко решаются задачи.

Здоровья, радости и счастья,

А также преданных друзей.

Пусть обойдут тебя ненастья,

Мечты сбываются скорей.

На высшем уровне всегда

Проходят пусть твои года.

Успеха в жизни, ярких дней

И сногсшибательных идей!

Желаю жизненных картин,

Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути

Ступенью станет к совершенству.

И пусть сопутствуют огни

Далеких звезд мечтам и целям.

Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Пусть каждый день приносит смех,

Пусть дарит радость, наслаждение,

Но непременно лучше всех

Пусть будет каждый день рождения!

Летят часы, сменяются года,

Но в этот миг притормозит пусть время,

И пусть горит счастливая звезда,

Твой чудный освещая день рожденья.

Пусть все, что загадаешь ты сейчас,

Исполнится, препятствий не встречая,

И будет в сердце радости запас,

И дома ждут всегда с горячим чаем.

К успеху пусть протянутся мосты,

Не будет в жизни зла и огорчений,

Согреется душа от доброты,

От трогательных, радостных мгновений!

Желаю эмоций, волшебных мгновений,

Возможностей новых, живых приключений.

Друзей изумительных, добрых, надежных,

Задач интересных, решений несложных.

Желаю здоровья, достойных зарплат,

Бесчисленных встреч, счастливейших дат.

Целей уверенных, планов изящных,

Рядом людей, да простых, настоящих.

Счастья много чтоб познать,

Дивные места узнать,

Надо встать и улыбнуться.

если с той ноги проснуться,

Можно на успех наткнуться!

Радостных тебе мгновений,

Обалденных впечатлений,

Жизни самой долгой, яркой,

Дней с любовью больше жарких!

ездить по морям и странам,

Не случаться в жизни драмам.

И, все это, не тая,

Я желаю для тебя!

Чудесный праздник-день рождения!

Кругом родные и друзья.

Так много разных поздравлений,

Прими теперь и от меня.

Что пожелать тебе? Не знаю...

Любви, здоровья, красоты?

Но это все уже желали,

Чтоб в жизни не было беды.

Что пожелать тебе? Не знаю...

Наверно, просто теплоты.

Наверно, просто понимания,

Хлопот поменьше и нужды.

Чтобы глаза твои сияли,

Чтобы бурлила в жилах кровь,

Чтобы в душе твоей мерцали

Надежда, вера и любовь.

Пусть будет радость на лице

Не только в день рождения,

Пусть не коснется никогда

Печаль и сожаления.

Пусть будет полной чашей дом,

Пусть радуют детишки.

Пусть деньги водятся всегда,

Желательно с излишком.

Пускай сбываются мечты

И все идет по плану.

Пусть дружба будет на века,

Без жертв и без обмана.

Здоровья крепкого всегда,

Побольше комплиментов,

Приносят пусть тебе года

Лишь яркие моменты.

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья-миллион,

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Желаю в твой день рождения

Верить в себя и идти за мечтой,

Не поддаваться сомнениям

И сохранять позитивный настрой.

Желаю сил, удачи и свершений,

Желаю ярких, интересных дней,

Желаю трудностям в успехи превращений.

И про мечту не забывай-иди за ней!

С днем рождения тебя поздравляю!

Тепла, добра и радости желаю,

Гармонии, веры и вдохновения,

Любви и радужного настроения!

Заботы, сюрпризов, звонкого смеха,

Подарков изысканных, чуда, успеха,

Приятных хлопот, друзей окружение,

В работе-идей и крутых достижений!

Пусть быстро проблемы решаются,

Надежные люди почаще встречаются,

Жизнелюбия, славы тебе и удачи,

Огромных доходов и денег в придачу!