Поздравления с днем рождения на 13 сентября: проза и открытки

Вы родились 13 сентября, знак зодиака Дева. Вы — творческий мыслитель, обаятельный и убедительный, с хорошим чувством юмора, приятным голосом и вежливой речью.

Тонкое восприятие красоты наделяет вас хорошим вкусом и любовью к роскоши и комфорту. С помощью образования и знаний вы можете легко развить способность к устному и письменному слову и повысить врожденное деловое чутье.

Вы квалифицированны и энергичны, но следует избегать чрезмерного рвения или нетерпеливости.

Вы с энтузиазмом занимаетесь интересующим вас делом, но остерегайтесь склонности командовать и распоряжаться. Обычно вы сохраняете молодость души на протяжении всей жизни.

С раннего возраста вы ко всему имеете практический подход. После 9 лет начинается период повышенного интереса к личным взаимоотношениям, к собственной популярности и партнерству в целом. Особое значение приобретают равновесие, гармония и развитие творческого потенциала, которым вы наделены.

Другой поворотный момент наступает ближе к 40 годам, побуждая вас к поиску смысла жизни и подчеркивая важность силы преобразования. В возрасте 69 лет появляется стремление расширять свой кругозор.

Поздравление

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой.

Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

С днем рождения! Желаю, чтоб грусть была только светлой, удача сопутствовала на протяжении жизненного пути, здоровье никогда не подводило, кошелек никогда не был пуст, любовь всегда воодушевляла на подвиги, а родные и близкие согревали в нелегкий час и не теряли доверия. А также желаю всего того, чего не хватает для ощущения счастья каждый день. Так что наполни грудь свежим воздухом и принимай все хорошее, что летит в твой огород.

Желаю новых свершений и творческих удач! Чтобы твои умения и знания приносили доход и моральное удовлетворение, а рядом были только приятные люди! А главное, чтобы в душе были покой и гармония. И пусть твои глаза почаще улыбаются.

С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

С днем рождения! В этот торжественный день хочу пожелать, чтобы глаза от счастья всегда светились, пусть жизнь заискрится всеми цветами радуги, чтобы всегда сопутствовала удача во всех делах, а также крепкого здоровья, семейного благополучия и верных друзей.

Всем сердцем я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю невероятной жизненной силы, положительно заряженной энергии, уверенности в себе и несомненного благополучия в жизни. Пусть успех тебя ожидает и в работе, и в творчестве, пусть искренность имеет место и в отношениях, и в чувствах.

Желаю широких, распахнутых дверей в счастливое, светлое завтра. Живи позитивно, смотри на мир бодрей и не забывай свой удаче улыбаться. Желаю здоровья и всех требуемых благ. С днем рождения!