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Поздравления с днем свадьбы 14 сентября в стихах, открытки

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Поздравления с днем свадьбы 14 сентября в стихах, открытки
16:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Свадьба - соединение любящих сердец, одно из славных эпизодов в жизни всякого человечка.

  • 1

    Пусть бьются в унисон сердца,

    Пускай безмерным будет счастье,

    Всю жизнь купаться вам в любви,

    И избегать невзгод, ненастья.

     

    Что молодым еще желать?

    Конечно, в доме полной чаши,

    Достатка, мира и добра,

    С днем свадьбы, дорогие наши!

  • 2

  • 3

    С днем создания семьи,

    Молодоженов поздравляем!

    Пусть в глазах горят огни

    И жизнь покажется вам раем.

     

    Свою любовь вы берегите,

    Пусть каждый день приносит счастье.

    Очаг семейный сохраните

    И не затронут вас ненастья!

  • 4

  • 5

    Под взмахи крыльев белых голубей,

    Что прямо ввысь несут любовь большую,

    Хочу я пожелать лишь светлых дней,

    И чтобы помнили о первом поцелуе!

     

    Прошу, не забывайте нежных слов,

    Что вы друг другу часто говорили,

    Храните до конца свою любовь,

    Которую вы вместе сотворили!

     

    Союз свой укрепляйте день за днем

    Заботой искренней, доверьем и вниманьем,

    Пройдите через беды все вдвоем

    Навстречу исполнению желаний!

  • 6

  • 7

    Пусть любовь продлится вечно,

    Что сердца соединила:

    Будьте счастливы беспечно,

    Чтобы небо вас хранило!

     

    Пусть в семье, как в райских кущах,

    Будет радостно, тепло,

    Чтобы в каждом дне грядущем

    Вы встречали лишь добро!

  • 8

    Дорогие мои молодые,

    Поздравляю с чудесным днем свадьбы.

    И пускай только люди чужие

    Не завидуют вашему счастью.

     

    Я хочу пожелать вам терпения,

    Чистой совести, крепкой семьи,

    Доброты, красоты, вдохновения

    И, конечно же, вечной любви.

     

    Я желаю вам больше улыбок,

    Счастья вечного, много тепла.

    И пускай в этом мире ухмылок

    Сохранится в душе доброта.

     

    Пусть Господь удивит чудесами,

    Освещая тернистый ваш путь,

    Ну а счастье всегда рядом с вами,

    И не дайте огонь свой задуть.

  • 9

  • 10

    Все кричат с восторгом "горько",

    Кольца новые у вас,

    В паспорт штамп уже поставлен,

    Вы семейка - просто класс!

     

    Поздравляю, молодые,

    С этим самым важным днем,

    Пусть всегда комфортно будет

    И уютно вам вдвоем.

     

    Пусть любовь вам путь укажет

    На тропинках непростых,

    Я ценить желаю чувство,

    Каждый день и каждый миг.

  • 11

  • 12

    Сегодня вы создали счастье!

    Пусть будет очень крепкое оно.

    Пусть обойдут ваш дом ненастья,

    Стучит, лишь только, солнышко в окно.

     

    Желаю вам родить детишек,

    Что принесут улыбку вам.

    Много девчонок и мальчишек,

    Чтоб умненьких не по годам.

     

    Желаю вам благополучия,

    Чтоб дом ваш, полной чашей был.

    И, не смотря на жизни тучи,

    Семьи корабль спокойно плыл.

     

    Ну что? Осталось крикнуть:"Горько!"

    Вам на удачу и любовь,

    А лет через пол сотни, только,

    Гулять на свадьбе золотой!

  • 13

  • 14

    Мы поздравляем вас, родные,

    С тем, что связали вы сердца!

    С тем, что идти одной дорогой

    Решили вместе до конца!

     

    И пусть дорога вас приводит

    К прекрасным сказочным мирам!

    Пусть беды стороной обходят!

    Вечной любви желаем вам!

  • 15

  • 16

    Сегодня день особенно чудесный,

    И он похож на самый лучший сон.

    Под музыку любви из доброй песни

    Два сердца стали биться в унисон.

     

    Друг друга уважайте и цените,

    Ведь жизнь прожить - не поле перейти.

    И счастья пусть невидимые нити

    Наполнят светом все ваши пути.

     

    Любви зерно лелейте и храните,

    Пусть станет крепким деревом оно.

    И чувства нежные друг к другу берегите,

    Вам вместе быть судьбою суждено!

  • 17

  • 18

    Такой волнующий момент,

    Рождается семья.

    Невеста и жених при всех

    Сказали дружно "Да!"

     

    Одной вы связаны судьбой

    Теперь на много лет.

    Любовью и теплом сердец

    Пусть будет брак согрет.

     

    Желаю рядышком пройти

    По тысяче дорог,

    Родить детей и воспитать,

    Когда настанет срок.

     

    Пусть счастье будет без конца,

    Даем мы вам наказ,

    Как обручальных два кольца,

    Связавших нынче вас.

  • 19

Красивые поздравления с днем рождения своими словами на 14 сентября

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