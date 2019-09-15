Нежные поздравления с днем свадьбы на 15 сентября

Купайтесь в любви, понимайте друг друга,
Идите по жизни дорогой одной.
Вдвоем нипочем вам печали и скука,
Пусть вечно любовь вашей правит судьбой!
Будет сладко, будет горько —
Все придется испытать.
Но держитесь друг за друга,
Коль семьей решили стать.
Свадьба, кольца и цветы,
Так сбываются мечты,
Так становятся семьей,
И живут одной душой!
Вам гармонии, добра,
Будьте счастливы всегда!
Желаю счастливо вам жить,
Друг друга уважать, ценить.
Любви, добра вам понимания
И самых светлых пожеланий.
Любите, терпите, прощайте,
Дарите друг другу себя,
И вашу любовь сохраняйте
На долгие вы времена.
Любите друг друга, очаг берегите
И теплые чувства чрез годы несите.
Пусть верность, поддержка, семейное счастье
Укроют от бурь вас в любые ненастья.
Желаем жизни молодой!
Любить друг друга всей душой!
Желаем вместе вам шагать,
Всегда друг друга уважать!
Друзей беречь, добра нажить,
И вместе много лет прожить!
Желаю сердечно добра и любви,
Чтоб вас ожидали счастливые дни,
Здоровья, удачи, тепла и достатка,
Чтобы в семье все было в порядке.
Любви вам вечной и прекрасной,
И уважения всегда.
Спокойных дней, ночей лишь страстных,
И не ругайтесь никогда!
Вы вместе теперь, пусть так будет всегда!
Друг друга старайтесь беречь сквозь года!
Чтоб рядом уютно вам было вдвоем,
И радость в семье чтоб была день за днем!