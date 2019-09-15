Нежные поздравления с днем свадьбы на 15 сентября

Вдвоем нипочем вам печали и скука,

Идите по жизни дорогой одной.

Но держитесь друг за друга,

Будет сладко, будет горько —

И живут одной душой!

На долгие вы времена.

Укроют от бурь вас в любые ненастья.

И вместе много лет прожить!

Чтобы в семье все было в порядке.

Чтоб вас ожидали счастливые дни,

И не ругайтесь никогда!

И уважения всегда.

Любви вам вечной и прекрасной,

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Вы вместе теперь, пусть так будет всегда!

Друг друга старайтесь беречь сквозь года!

Чтоб рядом уютно вам было вдвоем,

И радость в семье чтоб была день за днем!