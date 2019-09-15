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Нежные поздравления с днем свадьбы на 15 сентября

Смотрите фото (11)
Нежные поздравления с днем свадьбы на 15 сентября
16:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мы готовы предложить вам интересные короткие свадебные поздравления.

  • 1

  • 2

    Купайтесь в любви, понимайте друг друга,

    Идите по жизни дорогой одной.

    Вдвоем нипочем вам печали и скука,

    Пусть вечно любовь вашей правит судьбой!

  • 3

  • 4

    Будет сладко, будет горько —

    Все придется испытать.

    Но держитесь друг за друга,

    Коль семьей решили стать.

  • 5

  • 6

    Свадьба, кольца и цветы,

    Так сбываются мечты,

    Так становятся семьей,

    И живут одной душой!

    Вам гармонии, добра,

    Будьте счастливы всегда!

  • 7

  • 8

    Желаю счастливо вам жить,

    Друг друга уважать, ценить.

    Любви, добра вам понимания

    И самых светлых пожеланий.

  • 9

  • 10

    Любите, терпите, прощайте,

    Дарите друг другу себя,

    И вашу любовь сохраняйте

    На долгие вы времена.

  • 11

  • 12

    Любите друг друга, очаг берегите

    И теплые чувства чрез годы несите.

    Пусть верность, поддержка, семейное счастье

    Укроют от бурь вас в любые ненастья.

  • 13

  • 14

    Желаем жизни молодой!

    Любить друг друга всей душой!

    Желаем вместе вам шагать,

    Всегда друг друга уважать!

    Друзей беречь, добра нажить,

    И вместе много лет прожить!

  • 15

  • 16

    Желаю сердечно добра и любви,

    Чтоб вас ожидали счастливые дни,

    Здоровья, удачи, тепла и достатка,

    Чтобы в семье все было в порядке.

  • 17

  • 18

    Любви вам вечной и прекрасной,

    И уважения всегда.

    Спокойных дней, ночей лишь страстных,

    И не ругайтесь никогда!

  • 19

  • 20

    Вы вместе теперь, пусть так будет всегда!

    Друг друга старайтесь беречь сквозь года!

    Чтоб рядом уютно вам было вдвоем,

    И радость в семье чтоб была день за днем!

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