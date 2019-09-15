Оригинальные поздравления с днем рождения 15 сентября от чистого сердца, открытки

Общительные и яркие Девы, родившиеся 15 сентября, счастливы, если их жизнь идет гладко, без стрессов и разногласий.

Рожденные 15 сентября представляют тип сочувствующего идеалиста с глубоким пониманием своей ответственности за семью и друзей. Они искренне заботитятся о людях, особенно о тех, кто не может помочь себе сам. Даже если жизнь тиха и безоблачна, сопереживание окружающим заставляет их вникать в их трудности и проблемы. Рожденные 15 сентября должны быть внимательнее, иначе их сочувствие зайдет слишком далеко и их обвинят во вмешательстве в чужие дела.

Рожденные 15 сентября должны особенно аккуратно относиться к своему весу - так велик их аппетит к жизни. Вместе с излишними килограммами можно заработать нежелательное напряжение для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также для поджелудочной железы и желчного пузыря. Потребление жиров и чистого сахара должно быть ограничено во избежание катастрофы, поэтому всякое злоупотребление алкоголем (особенно сладкими винами) и лекарствами должно быть немедленно сокращено. В целом рожденные 15 сентября должны постараться совладать с чрезмерным желанием чувственной стимуляции, в чем бы она ни выражалась. Их энергию полезно потратить на разнообразные физические упражнения, включающие аэробику, бег, состязательные виды спорта.

Рожденные 15 сентября склонны находить для себя ношу, скромную или, наоборот, неподъемную, как может показаться на первый взгляд, а затем полностью исследовать свои возможности. У них необычная способность специализироваться, совершенствоваться в одной области и в то же время владеть на удивление полной информацией, границы которой установить очень трудно. Какую бы роль ни исполняли рожденные в этот день, они стремятся к мастерству в своем деле без давления и понукания. Однако их мастерство - это легкий и гибкий контроль, а не твердый перфекционизм, так часто ассоциируемый со знаком Девы.

Поздравление с днем рождения

Поздравляю с днем рождения, с праздником безумного веселья, доброй пьянки и клевого настроения. Пусть не будет в жизни грубости и лживой лести, желаю жить кайфово и получать зарплату в тысяч двести.

Я поздравлять тебя желаю! Пусть никогда не проходят мимо горы денег и интима. Желаю: сладко спать и много есть; дачу у моря и море удачи; ловить волну; быть на коне.

С днем рождения!

Поздравляю с днем рожденья! Желаю быть по жизни трудолюбивым человеком, как лошадь, веселым, как тюлень, грациозным, словно пантера, ловким, как гепард, запасливым, как медведь, здоровым, как бык и довольным, как слон!

Поздравляю с днем рождения и пожелать в этот день хочу всегда держать марку и высокую репутацию, сражать наповал врагов и удивлять близких людей, не знать счету богатству и в любом деле уверенно брать быка за рога.

Поздравляю с днем рождения. Пусть жизнь складывается ладно и чудесно, словно у Пушкина стихотворение, пусть вкус ее будет сладким, как у варенья, пусть никогда не будет недостатка любви и вдохновения, пусть будет всегда взрывным и шальным твое настроение.

Поздравляю с днем варенья и пожелать в этот праздник хочу, чтобы тебе жилось сладко и красиво. Пусть за твоей спиной вырастают крылья, которые поднимут тебя до небес любви и счастья, пусть постоянно с тобой будет обалденное настроение и крутая удача.

В твой день рожденья желаю под дверью коробочек разных штук десять найти. В каждой лежал чтоб заветный подарок, самый желанный и лишь для тебя:

Хочешь машину - ключи от машины,

Хочешь Багамы - путевка в пять звезд,

Хочешь здоровья - банка малины,

Для настроения - бананчиков гроздь.

Пусть этот день рождения станет самым запоминающимся для тебя и друзей, пусть сегодня будет всего много: денег, здоровья, внимания противоположного пола, подарков и вкусностей.

Пусть в день рожденья прилетит волшебник и подарит личный вертолет, в котором ты найдешь сейф, где будет спрятан счет в Швейцарском банке. Пусть с неба падает дождь счастья, уважения, любви, терпения, долголетия, взаимопонимания, а на белом лимузине приедут сегодня все самые тайные эротические желания.

Пускай с каждым днем рождения изюминок в твоей личности становится все больше, будь самым сладким кексиком на радость друзьям и родным. Так никакой волк тебя не съест, боясь сточить свои злые зубы, а тот, кто осмелится, будет страдать от кариеса!