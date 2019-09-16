Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения на 16 сентября

Вы обладаете шармом и обаянием и знаете толк в удовольствиях.

Вы умны, сообразительны и независимы, дружелюбны и чувствительны, обладаете проницательностью и практическим мышлением, а также способностью постигать человеческий характер и проникать в суть ситуаций.

Любовь и привязанность особенно важны для вас. Вы наделены творческими коммуникативными навыками, приятным голосом и отчетливой речью.

Также вам присуще врожденное деловое чутье, помогающее выгодно инвестировать капитал и привлекать деньги. Практическую и теоретическую помощь оказывает вам способность тщательно взвешивать все детали.

Вас также отличает огромная жажда знаний, сохраняющаяся на протяжении всей жизни и стимулирующая развитие вашего удивительного интеллектуального потенциала с помощью специализированной подготовки или образования. Однако вам следует остерегаться вступать в интеллектуальные единоборства с другими.

Неприятие грубости и страдание от дисгармонии объясняют вашу потребность в позитивном окружении. Вам следует направлять свои мысли на поиски творческих путей выражения и стараться не подменять реальность фантазиями.

С 6-летнего возраста и на протяжении последующих тридцати лет в вашей жизни важную роль играют личные отношения и желание быть популярным и признанным. С 36 лет возрастают ваши возможности, заставляя вас больше полагаться на свои силы и проявлять самообладание.

По достижении 66 лет вы становитесь оптимистичнее и мудрее. Может появиться желание расширить свой кругозор с помощью путешествий или образования.

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

***

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

***

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

***

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

***

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Желаю чаще улыбаться

И позитив в наш мир нести,

Легко всех целей добиваться

На своем жизненном пути!

Пусть будет в жизни много света,

Добра и только ярких дней!

Пускай лишь солнечное лето

Всегда живет в душе твоей!

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!