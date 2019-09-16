Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения на 16 сентября

Вы умны, сообразительны и независимы, дружелюбны и чувствительны, обладаете проницательностью и практическим мышлением, а также способностью постигать человеческий характер и проникать в суть ситуаций.
Любовь и привязанность особенно важны для вас. Вы наделены творческими коммуникативными навыками, приятным голосом и отчетливой речью.
Также вам присуще врожденное деловое чутье, помогающее выгодно инвестировать капитал и привлекать деньги. Практическую и теоретическую помощь оказывает вам способность тщательно взвешивать все детали.
Вас также отличает огромная жажда знаний, сохраняющаяся на протяжении всей жизни и стимулирующая развитие вашего удивительного интеллектуального потенциала с помощью специализированной подготовки или образования. Однако вам следует остерегаться вступать в интеллектуальные единоборства с другими.
Неприятие грубости и страдание от дисгармонии объясняют вашу потребность в позитивном окружении. Вам следует направлять свои мысли на поиски творческих путей выражения и стараться не подменять реальность фантазиями.
С 6-летнего возраста и на протяжении последующих тридцати лет в вашей жизни важную роль играют личные отношения и желание быть популярным и признанным. С 36 лет возрастают ваши возможности, заставляя вас больше полагаться на свои силы и проявлять самообладание.
По достижении 66 лет вы становитесь оптимистичнее и мудрее. Может появиться желание расширить свой кругозор с помощью путешествий или образования.
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!
***
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
***
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
***
Пусть подарит день рождения
Счастье, нежность и успех,
Море ярких впечатлений,
Самый звонкий в мире смех!
И большой запас везения,
Процветания, доброты,
Чтоб не трогали сомнения
И исполнились мечты!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
***
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!
С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!