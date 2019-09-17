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Трогательные поздравления с днем днем рождения на 17 сентября

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Трогательные поздравления с днем днем рождения на 17 сентября
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вдохновившись, вы способны действовать непринужденно и мгновенно использовать удобные случаи.

Вы — умный, проницательный, наделенный хорошими коммуникативными навыками, независимый и оптимистичный человек. Вы любите быть хорошо осведомленным.

Вы наделены шармом и изяществом слога, общительны и прилежны, способны тонко воспринимать красоту, цвет и форму. Женщины могут принести вам особую пользу в достижении намеченных целей. Отличаясь практичностью, тщательностью и способностью уделять внимание деталям, вы можете стать хорошим специалистом в своей области.

Вы изобретательны, обладаете аналитическим умом и техническими способностями. Несмотря на быстроту реакций, вы также способны проявлять терпение, занимаясь трудоемкими проблемами.

Эти изменения могут вызвать неуверенность или необоснованные страхи по поводу финансов и стать причиной колебаний между бережливостью и чрезмерной щедростью. Необходимо избегать уныния и печали, сохраняя равновесие между старым и новым и развивая оригинальность и одухотворенность.

В 5 лет вы вступаете в период повышенного интереса к общественной жизни и взаимоотношений, как в личном, так и в профессиональном плане. Другой поворотный момент происходит в 35 лет, побуждая вас искать более глубокий смысл жизни и уделять особое значение силе преобразования.

В возрасте 65 лет появляется стремление к новым идеям или философским системам и желание путешествовать.

 

Летят часы, сменяются года,

Но в этот миг притормозит пусть время,

И пусть горит счастливая звезда,

Твой чудный освещая день рожденья.

 

Пусть всё, что загадаешь ты сейчас,

Исполнится, препятствий не встречая,

И будет в сердце радости запас,

И дома ждут всегда с горячим чаем.

 

К успеху пусть протянутся мосты,

Не будет в жизни зла и огорчений,

Согреется душа от доброты,

От трогательных, радостных мгновений!

От всей души желаю счастья

И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед.

 

Желаю больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть.

Оригинальные поздравления с днем рождения

Тёплых встреч, сюрпризов ярких,

Замечательных друзей,

Добрых от судьбы подарков

И весёлых самых дней!

 

И пусть небо звездопадом

Жизнь осыпет, не скупясь,

Рухнут в мире все преграды,

Чтоб мечта твоя сбылась!

 

Пусть любовь и процветанье

В доме царствуют твоём,

А успех и пониманье

Помогают пусть во всём!

Желаю в твой день рождения

Верить в себя и идти за мечтой,

Не поддаваться сомнениям

И сохранять позитивный настрой.

 

Желаю сил, удачи и свершений,

Желаю ярких, интересных дней,

Желаю трудностям в успехи превращений.

И про мечту не забывай — иди за ней!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

 

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

 

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

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