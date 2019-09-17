Трогательные поздравления с днем днем рождения на 17 сентября

Вы — умный, проницательный, наделенный хорошими коммуникативными навыками, независимый и оптимистичный человек. Вы любите быть хорошо осведомленным.
Вы наделены шармом и изяществом слога, общительны и прилежны, способны тонко воспринимать красоту, цвет и форму. Женщины могут принести вам особую пользу в достижении намеченных целей. Отличаясь практичностью, тщательностью и способностью уделять внимание деталям, вы можете стать хорошим специалистом в своей области.
Вы изобретательны, обладаете аналитическим умом и техническими способностями. Несмотря на быстроту реакций, вы также способны проявлять терпение, занимаясь трудоемкими проблемами.
Эти изменения могут вызвать неуверенность или необоснованные страхи по поводу финансов и стать причиной колебаний между бережливостью и чрезмерной щедростью. Необходимо избегать уныния и печали, сохраняя равновесие между старым и новым и развивая оригинальность и одухотворенность.
В 5 лет вы вступаете в период повышенного интереса к общественной жизни и взаимоотношений, как в личном, так и в профессиональном плане. Другой поворотный момент происходит в 35 лет, побуждая вас искать более глубокий смысл жизни и уделять особое значение силе преобразования.
В возрасте 65 лет появляется стремление к новым идеям или философским системам и желание путешествовать.
Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,
Твой чудный освещая день рожденья.
Пусть всё, что загадаешь ты сейчас,
Исполнится, препятствий не встречая,
И будет в сердце радости запас,
И дома ждут всегда с горячим чаем.
К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений,
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгновений!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
Тёплых встреч, сюрпризов ярких,
Замечательных друзей,
Добрых от судьбы подарков
И весёлых самых дней!
И пусть небо звездопадом
Жизнь осыпет, не скупясь,
Рухнут в мире все преграды,
Чтоб мечта твоя сбылась!
Пусть любовь и процветанье
В доме царствуют твоём,
А успех и пониманье
Помогают пусть во всём!
Желаю в твой день рождения
Верить в себя и идти за мечтой,
Не поддаваться сомнениям
И сохранять позитивный настрой.
Желаю сил, удачи и свершений,
Желаю ярких, интересных дней,
Желаю трудностям в успехи превращений.
И про мечту не забывай — иди за ней!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!