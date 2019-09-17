Оригинальные поздравления с Днем Спасателя 2019: стихи и открытки

Дата выбрана неслучайно – 17 сентября отмечается православный праздник Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", которая покровительствует пожарным.
Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важно, что в этой сложной ситуации есть люди, которые могут профессионально придти на помощь.
Это работники аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, которые занимаются защитой жизни граждан и ликвидацией и предотвращением последствий техногенных катастроф. Покровительницей тех, кто попал в беду, а так же тех, кто оказывает им помощь, является Икона Божьей Матери, именуемая "Неопалимая Купина", праздник которой отмечается православной церковью 17 сентября. В этот же день украинские спасатели празднуют День спасателя Украины. ПО случаю праздника в Украине ежегодно проводится конкурс на лучшего спасателя страны, цель которой привлечь внимание общества к этому нелегкому труду и повысить авторитет спасателей.
Героем быть — почетная работа,
А ведь спасатель он и есть герой,
Приходит каждый день он на работу,
Готов за жизнь чужую смело идти в бой,
Пускай не изменит ему удача,
Пускай здоровье никогда не подведет,
Пусть будет жизнь его еще богаче,
И каждый пусть живым домой придет.
В жизнь сложной и суровой
Ты не праздный наблюдатель,
Ты рискуешь жизнью часто,
Ты — герой, ведь ты спасатель.
С днем твоим я поздравляю
И желаю сил тебе.
В схватке с болью и стихией
Побеждай всегда в борьбе.
С Днем спасателя сегодня
Вас сердечно поздравляю,
Сил и крепкого здоровья
От души я вам желаю.
Принимайте в праздник светлый
Благодарность от души,
Вы — отличные ребята,
Все в работе хороши.
Всех спасателей страны
Украина поздравляет!
Очень сильно вы важны,
Вас сам Бог оберегает!
Профессия ваша далеко не легка,
Но вы справляетесь отменно,
Желаем хватку не терять,
А о празднике помнить неизменно!
С Днем спасателя, ребята,
Слава вам за подвиг ваш,
Все проблемы и невзгоды
Взять смогли на абордаж.
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб везло во всем, всегда,
Чтоб была к вам благосклонна
Ваша смелая судьба.
Украина спит спокойно
Со спасателем таким,
Службу ты несешь достойно,
Не страшны огонь и дым.
Наводнения, лавины,
А тебе все нипочем,
Будь всегда таким же сильным,
Нас от бед закрой плечом.
Пусть за сотни верст опасность
Тебя мимо обойдет,
Ну, а в жизни только радость
И любовь большая ждет!