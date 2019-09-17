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Оригинальные поздравления с Днем Спасателя 2019: стихи и открытки

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Оригинальные поздравления с Днем Спасателя 2019: стихи и открытки
12:59 Сегодня Телеграф

День спасателя в Украине отмечается в 2019 году 17 сентября.

Дата выбрана неслучайно – 17 сентября отмечается православный праздник Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", которая покровительствует пожарным.

Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важно, что в этой сложной ситуации есть люди, которые могут профессионально придти на помощь.

Это работники аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, которые занимаются защитой жизни граждан и ликвидацией и предотвращением последствий техногенных катастроф. Покровительницей тех, кто попал в беду, а так же тех, кто оказывает им помощь, является Икона Божьей Матери, именуемая "Неопалимая Купина", праздник которой отмечается православной церковью 17 сентября. В этот же день украинские спасатели празднуют День спасателя Украины. ПО случаю праздника в Украине ежегодно проводится конкурс на лучшего спасателя страны, цель которой привлечь внимание общества к этому нелегкому труду и повысить авторитет спасателей.

 

Героем быть — почетная работа,

А ведь спасатель он и есть герой,

Приходит каждый день он на работу,

Готов за жизнь чужую смело идти в бой,

Пускай не изменит ему удача,

Пускай здоровье никогда не подведет,

Пусть будет жизнь его еще богаче,

И каждый пусть живым домой придет.

В жизнь сложной и суровой

Ты не праздный наблюдатель,

Ты рискуешь жизнью часто,

Ты — герой, ведь ты спасатель.

 

С днем твоим я поздравляю

И желаю сил тебе.

В схватке с болью и стихией

Побеждай всегда в борьбе.

С Днем спасателя сегодня

Вас сердечно поздравляю,

Сил и крепкого здоровья

От души я вам желаю.

 

Принимайте в праздник светлый

Благодарность от души,

Вы — отличные ребята,

Все в работе хороши.

Всех спасателей страны

Украина поздравляет!

Очень сильно вы важны,

Вас сам Бог оберегает!

 

Профессия ваша далеко не легка,

Но вы справляетесь отменно,

Желаем хватку не терять,

А о празднике помнить неизменно!

С Днем спасателя, ребята,

Слава вам за подвиг ваш,

Все проблемы и невзгоды

Взять смогли на абордаж.

 

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб везло во всем, всегда,

Чтоб была к вам благосклонна

Ваша смелая судьба.

Знаменательные события в истории: 17 сентября 2019 года

Украина спит спокойно

Со спасателем таким,

Службу ты несешь достойно,

Не страшны огонь и дым.

 

Наводнения, лавины,

А тебе все нипочем,

Будь всегда таким же сильным,

Нас от бед закрой плечом.

 

Пусть за сотни верст опасность

Тебя мимо обойдет,

Ну, а в жизни только радость

И любовь большая ждет!

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