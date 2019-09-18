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Лучшие поздравления с днем рождения на 18 сентября

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Лучшие поздравления с днем рождения на 18 сентября
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поскольку вы стремитесь к миру, гармоничному окружению и комфорту, большую роль в вашей жизни играют любовь, привязанность и домашний очаг.

Вы практичны, проницательны, наделены аналитическим складом ума и богатым воображением. Иногда, испытывая интерес к делу, вы весьма решительны, целеустремленны и трудолюбивы, но временами инертны и вполне счастливы, ничего не делая.

Несмотря на способность уделять внимание мелочам и дотошность, вам следует избегать чрезмерной критичности и беспокойства из-за привычки все детально взвешивать и обдумывать. Вас отличает любовь к знаниям и стремление делиться информацией с другими.

Несмотря на некоторую нервозность, присущее вам ясное мышление и практический подход помогают стать хорошим стратегом.

Возможно, вам не следует проявлять излишнюю поспешность, принимая на себя обязательства, но, определившись, вы становитесь очень ответственным и серьезным.

С раннего возраста вы проявляете дружелюбие и общительность. В 4 года начинается период, в течение которого особое значение приобретают взаимоотношения и дипломатические способности.

В 34 года наступает поворотный момент, подчеркивающий более глубокую эмоциональную потребность в переменах, силе и личной власти.

После 64 лет вы проявляете большую предприимчивость, а также обнаруживаете в себе стремление к познанию жизни с помощью путешествий или высшего образования. Возможны знакомства с иностранцами или поездки за рубеж.

 

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

 

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

 

Во всем задуманном — удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

Желаем удачи во всем и всегда,

Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,

И в доме хорошей погоды.

 

Пускай только радость, тепло, доброта

Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,

А счастье вас не забывает!

 

Печаль и тоску прогоните вы прочь,

Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день —

Прекраснейший ваш день рожденья!

Пусть будет в жизни все, как в сказке,

И каждый день Вам только радость принесет!

Любви, успеха, мудрости и ласки,

Здоровья, счастья, смеха без забот!

 

И исполнения всех до одного желаний,

И мира, радости, покоя и тепла.

Желаю жить с улыбкой, без разочарований,

Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!

Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь — как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

 

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвется,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадется!

 

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И все сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

С днем рождения тебя поздравляю!

Тепла, добра и радости желаю,

Гармонии, веры и вдохновения,

Любви и радужного настроения!

 

Заботы, сюрпризов, звонкого смеха,

Подарков изысканных, чуда, успеха,

Приятных хлопот, друзей окружение,

В работе — идей и крутых достижений!

 

Пусть быстро проблемы решаются,

Надежные люди почаще встречаются,

Жизнелюбия, славы тебе и удачи,

Огромных доходов и денег в придачу!

Трогательные поздравления с днем днем рождения

Я искренне желаю в день рождения

Большой любви до умопомрачения,

Здоровья, счастья и благополучия,

Достатка, нескончаемо растущего,

Друзей надежных, жизни увлекательной,

И целей достигать всех обязательно,

В душе чтобы всегда играло лето

И радость от рассвета до рассвета.

И пусть тебе Фортуна улыбается,

Желания заветные сбываются,

И каждый день, как будто добрый праздник,

Несет сюрпризов много самых разных!

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