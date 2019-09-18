Лучшие поздравления с днем рождения на 18 сентября

Вы практичны, проницательны, наделены аналитическим складом ума и богатым воображением. Иногда, испытывая интерес к делу, вы весьма решительны, целеустремленны и трудолюбивы, но временами инертны и вполне счастливы, ничего не делая.
Несмотря на способность уделять внимание мелочам и дотошность, вам следует избегать чрезмерной критичности и беспокойства из-за привычки все детально взвешивать и обдумывать. Вас отличает любовь к знаниям и стремление делиться информацией с другими.
Несмотря на некоторую нервозность, присущее вам ясное мышление и практический подход помогают стать хорошим стратегом.
Возможно, вам не следует проявлять излишнюю поспешность, принимая на себя обязательства, но, определившись, вы становитесь очень ответственным и серьезным.
С раннего возраста вы проявляете дружелюбие и общительность. В 4 года начинается период, в течение которого особое значение приобретают взаимоотношения и дипломатические способности.
В 34 года наступает поворотный момент, подчеркивающий более глубокую эмоциональную потребность в переменах, силе и личной власти.
После 64 лет вы проявляете большую предприимчивость, а также обнаруживаете в себе стремление к познанию жизни с помощью путешествий или высшего образования. Возможны знакомства с иностранцами или поездки за рубеж.
Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!
Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха!
Во всем задуманном — удачи,
Плюс яхту, лимузин и дачу.
И денег полный котелок,
И даже личный островок!
Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день —
Прекраснейший ваш день рожденья!
Пусть будет в жизни все, как в сказке,
И каждый день Вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь — как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвется,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадется!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И все сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляю!
Тепла, добра и радости желаю,
Гармонии, веры и вдохновения,
Любви и радужного настроения!
Заботы, сюрпризов, звонкого смеха,
Подарков изысканных, чуда, успеха,
Приятных хлопот, друзей окружение,
В работе — идей и крутых достижений!
Пусть быстро проблемы решаются,
Надежные люди почаще встречаются,
Жизнелюбия, славы тебе и удачи,
Огромных доходов и денег в придачу!
Я искренне желаю в день рождения
Большой любви до умопомрачения,
Здоровья, счастья и благополучия,
Достатка, нескончаемо растущего,
Друзей надежных, жизни увлекательной,
И целей достигать всех обязательно,
В душе чтобы всегда играло лето
И радость от рассвета до рассвета.
И пусть тебе Фортуна улыбается,
Желания заветные сбываются,
И каждый день, как будто добрый праздник,
Несет сюрпризов много самых разных!