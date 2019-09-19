Поздравления в прозе с днем рождения на 19 сентября

Несмотря на любознательный и пытливый ум, ваши неугомонность или нетерпеливость могут стать препятствием на пути к успеху.

Вы — проницательный, интуитивный, практичный и разносторонний человек. Из-за склонности быстро терять интерес, если дела принимают слишком обыденный оборот, вы постоянно пребываете в поисках перемен и приключений.

Вы обаятельны, обладаете творческим мышлением, отличаетесь врожденным деловым чутьем и любовью к хорошей жизни, а также тонким восприятием искусства и красоты.

Вы способны вникнуть в суть любой ситуации, и, развивая глубокую сосредоточенность и вдумчивость, можете добиться тщательности и умения решать трудные проблемы.

Но иногда вы упрямы, циничны или необщительны. Тем не менее, когда дух отважных поисков вновь разжигает ваш оптимизм, вы можете быть очень интересным и занимательным собеседником и товарищем.

С раннего детства и до 32 лет важное значение имеют для вас личные отношения и потребность в популярности и признании. В возрасте 33 лет наступает поворотный момент, подчеркивающий важность вопросов личной власти. Вы становитесь увереннее, полагаетесь на свои силы и проявляете большое самообладание.

В 63 года начинается период, в течение которого вы приобретаете более философский взгляд на вещи, пребываете в поисках свободы и приключений, пополняете образование или путешествуете за границу.

Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

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Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!