Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам - любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу, сердце и дом.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
В Рождество Пресвятой Богородицы
В храмах сотни горят свечей,
И идут преклонить колени
Пред святой миллионы людей.
Богородица Дева Мария,
От беды нас укрой, защити.
Ты, родившая сына для Бога,
Нас, детей твоих грешных, прости.
Рождество Пресвятой Богородицы
Веру в душах пускай возродит,
Богоматери сила святая
На добро пусть нас благословит.
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть в душе расцветает добро,
Только счастьем сердечко наполнится,
И заглянет веселье в окно!
Этот праздник несет вдохновение,
Только радость и мир, и любовь.
Пусть уходят подальше сомнения,
И приходит везение вновь!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сердечно я вас.
Пусть душа ликованьем наполнится
В этот радостный, праздничный час.
Я желаю молитв теплых, искренних
За родных, за себя и друзей.
Благодать же с небес, словно искрою,
Осветит, чтоб жизнь стала полней.
Рождество Пресвятой Богородицы -
Праздник светлый, великий и радостный.
В честь достойнейшей именинницы
Колокольный звон слышен, благостный!
С этим праздником вас поздравляю я.
Пусть в душе вашей вера живет.
Вам огромного счастья желаю я.
Пусть всегда и во всем вам везет!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
В этот день случилось чудо
В Назарете у семьи,
Появилось воплощение
Веры, света и любви.
Та, что стала пресвятою,
В грешный мир тогда пришла
И с красивою душою
Мир с собою принесла.
Рождество святой Марии -
То начало всех начал,
Чтобы каждый свято верил,
Голос сердца не молчал.
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня вас я,
Пусть хранит вас Мария от горестей,
Пусть счастливой будет семья.
Вам желаю я мира и радости,
Милосердия, в сердце - тепла,
Окружит Богородица радостью
И подарит вам много добра.
С Рождеством Богородицы тебя
Поздравляю искренне, сердечно!
Будут пусть чисты и нежны небеса,
И в душе покой живет пусть вечно.
Пусть здоровье не подводит никогда,
Теплотой любовь пусть согревает.
Поздравляю искренне тебя!
С торжеством чудесным поздравляю!
Пресвятая Богоматерь
В мир сегодня наш пришла.
Знаем мы, какой нелегкий
В жизни путь она прошла.
Будьте так же терпеливы,
И несите радость в дом:
Родилась Мария Дева,
ей за Сына воздаем.
Чтоб на семьи ваши также
Снизошла та благодать.
Будем мы теперь смиренно
Рождества Христова ждать.
Сияньем небо озарилось -
В этот день Богородица родилась!
С праздником всех поздравляем,
Мира, здравия желаем.
С образом ее живем,
Веру в сердце мы несем.
Наши души береги,
Нас спаси и сохрани!
В День Рождества Богородицы
Вам шлю свои поздравления,
Хранит пусть Мария от бед,
Дарует любовь и терпение.
Пусть вера ведет по дороге,
Порой неровной судьбы,
Дает Богородица силы
Для честной и смелой борьбы.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтобы не беспокоило,
Стороной обходила беда.
Рождество Пресвятой Богородицы -
Православное празднество светлое,
В этот день пусть желанья исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
Пусть на сердце надежда поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!