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Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником

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Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05:56 Сегодня Телеграф

Самые лучшие поздравления в стихах с праздником для родных и близких.

  • 1

    С Рождеством Пресвятой Богородицы!

    Светлой верой душа пусть наполнится.

    Вам - любви, доброты и терпения,

    Чтоб ушли все подальше сомнения.

     

    Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

    Не настало бы время ненастное.

    И здоровы чтоб были все близкие,

    Согревало бы солнце лучистое!

  • 2

  • 3

    С Рождеством Пресвятой Богородицы

    Поздравляю сегодня тебя.

    Пусть будут здоровье и силы,

    Пусть счастлива будет семья.

     

    Хранит пусть Царица Небесная

    От бед и уныния, от ссор.

    Пусть светом наполнен лишь будет

    Прекрасный, достойный твой дом.

  • 4

  • 5

    Рождество Пресвятой Богородицы,

    Поздравляю я с праздником вас,

    Пусть всегда хранит вас Мария,

    Пусть спасает в невзгодах не раз.

     

    Пусть укроет от боли и горести

    Материнским, уютным теплом,

    Пусть наполнит любовью и радостью

    Вашу душу, сердце и дом.

  • 6

  • 7

    С Рождеством Пресвятой Богородицы,

    Пусть она будет вечно с тобой,

    Пусть печали и горести скроются,

    А в душе воцарится любовь.

     

    Пусть хранит тебя Божия Матерь,

    И здоровья всегда придает,

    Пусть покроет теплом благодати,

    Жизнь даря без забот и хлопот!

  • 8

  • 9

    В Рождество Пресвятой Богородицы

    В храмах сотни горят свечей,

    И идут преклонить колени

    Пред святой миллионы людей.

     

    Богородица Дева Мария,

    От беды нас укрой, защити.

    Ты, родившая сына для Бога,

    Нас, детей твоих грешных, прости.

     

    Рождество Пресвятой Богородицы

    Веру в душах пускай возродит,

    Богоматери сила святая

    На добро пусть нас благословит.

  • 10

  • 11

    С Рождеством Пресвятой Богородицы!

    Пусть в душе расцветает добро,

    Только счастьем сердечко наполнится,

    И заглянет веселье в окно!

     

    Этот праздник несет вдохновение,

    Только радость и мир, и любовь.

    Пусть уходят подальше сомнения,

    И приходит везение вновь!

  • 12

  • 13

    С Рождеством Пресвятой Богородицы

    Поздравляю сердечно я вас.

    Пусть душа ликованьем наполнится

    В этот радостный, праздничный час.

     

    Я желаю молитв теплых, искренних

    За родных, за себя и друзей.

    Благодать же с небес, словно искрою,

    Осветит, чтоб жизнь стала полней.

  • 14

  • 15

    Рождество Пресвятой Богородицы -

    Праздник светлый, великий и радостный.

    В честь достойнейшей именинницы

    Колокольный звон слышен, благостный!

     

    С этим праздником вас поздравляю я.

    Пусть в душе вашей вера живет.

    Вам огромного счастья желаю я.

    Пусть всегда и во всем вам везет!

  • 16

  • 17

    С Рождеством Пресвятой Богородицы

    Поздравляю тебя всей душой!

    Пусть она о тебе позаботится,

    Чтобы беды прошли стороной!

     

    Только мира, здоровья, удачи

    Я желаю тебе в этот час

    И достатка большого в придачу,

    И счастливых, сияющих глаз!

  • 18

  • 19

    В этот день случилось чудо

    В Назарете у семьи,

    Появилось воплощение

    Веры, света и любви.

     

    Та, что стала пресвятою,

    В грешный мир тогда пришла

    И с красивою душою

    Мир с собою принесла.

     

    Рождество святой Марии -

    То начало всех начал,

    Чтобы каждый свято верил,

    Голос сердца не молчал.

  • 20

  • 21

    С Рождеством Пресвятой Богородицы

    Поздравляю сегодня вас я,

    Пусть хранит вас Мария от горестей,

    Пусть счастливой будет семья.

     

    Вам желаю я мира и радости,

    Милосердия, в сердце - тепла,

    Окружит Богородица радостью

    И подарит вам много добра.

  • 22

  • 23

    С Рождеством Богородицы тебя

    Поздравляю искренне, сердечно!

    Будут пусть чисты и нежны небеса,

    И в душе покой живет пусть вечно.

     

    Пусть здоровье не подводит никогда,

    Теплотой любовь пусть согревает.

    Поздравляю искренне тебя!

    С торжеством чудесным поздравляю!

  • 24

  • 25

    Пресвятая Богоматерь

    В мир сегодня наш пришла.

    Знаем мы, какой нелегкий

    В жизни путь она прошла.

     

    Будьте так же терпеливы,

    И несите радость в дом:

    Родилась Мария Дева,

    ей за Сына воздаем.

     

    Чтоб на семьи ваши также

    Снизошла та благодать.

    Будем мы теперь смиренно

    Рождества Христова ждать.

  • 26

  • 27

    Сияньем небо озарилось -

    В этот день Богородица родилась!

    С праздником всех поздравляем,

    Мира, здравия желаем.

    С образом ее живем,

    Веру в сердце мы несем.

    Наши души береги,

    Нас спаси и сохрани!

     

  • 28

  • 29

    В День Рождества Богородицы

    Вам шлю свои поздравления,

    Хранит пусть Мария от бед,

    Дарует любовь и терпение.

     

    Пусть вера ведет по дороге,

    Порой неровной судьбы,

    Дает Богородица силы

    Для честной и смелой борьбы.

  • 30

  • 31

    С Рождеством Пресвятой Богородицы,

    От души поздравляю я Вас.

    И что искренне сердцем Вы просите,

    Все исполнится пусть в этот час.

     

    На душе Вам желаю спокойствия,

    Мыслей добрых и светлых всегда.

    И здоровье чтобы не беспокоило,

    Стороной обходила беда.

  • 32

  • 33

    Рождество Пресвятой Богородицы -

    Православное празднество светлое,

    В этот день пусть желанья исполнятся,

    Воплотятся все мысли заветные.

     

    Пусть на сердце надежда поселится,

    Помолись пред священной иконою,

    И все беды по ветру развеются,

    А в душе будут мир и гармония!

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