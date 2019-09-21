Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником

1 С Рождеством Пресвятой Богородицы! Светлой верой душа пусть наполнится. Вам - любви, доброты и терпения, Чтоб ушли все подальше сомнения. Чтоб сияло вам счастье прекрасное, Не настало бы время ненастное. И здоровы чтоб были все близкие, Согревало бы солнце лучистое!

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3 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю сегодня тебя. Пусть будут здоровье и силы, Пусть счастлива будет семья. Хранит пусть Царица Небесная От бед и уныния, от ссор. Пусть светом наполнен лишь будет Прекрасный, достойный твой дом.

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5 Рождество Пресвятой Богородицы, Поздравляю я с праздником вас, Пусть всегда хранит вас Мария, Пусть спасает в невзгодах не раз. Пусть укроет от боли и горести Материнским, уютным теплом, Пусть наполнит любовью и радостью Вашу душу, сердце и дом.

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7 С Рождеством Пресвятой Богородицы, Пусть она будет вечно с тобой, Пусть печали и горести скроются, А в душе воцарится любовь. Пусть хранит тебя Божия Матерь, И здоровья всегда придает, Пусть покроет теплом благодати, Жизнь даря без забот и хлопот!

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9 В Рождество Пресвятой Богородицы В храмах сотни горят свечей, И идут преклонить колени Пред святой миллионы людей. Богородица Дева Мария, От беды нас укрой, защити. Ты, родившая сына для Бога, Нас, детей твоих грешных, прости. Рождество Пресвятой Богородицы Веру в душах пускай возродит, Богоматери сила святая На добро пусть нас благословит.

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11 С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть в душе расцветает добро, Только счастьем сердечко наполнится, И заглянет веселье в окно! Этот праздник несет вдохновение, Только радость и мир, и любовь. Пусть уходят подальше сомнения, И приходит везение вновь!

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13 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю сердечно я вас. Пусть душа ликованьем наполнится В этот радостный, праздничный час. Я желаю молитв теплых, искренних За родных, за себя и друзей. Благодать же с небес, словно искрою, Осветит, чтоб жизнь стала полней.

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15 Рождество Пресвятой Богородицы - Праздник светлый, великий и радостный. В честь достойнейшей именинницы Колокольный звон слышен, благостный! С этим праздником вас поздравляю я. Пусть в душе вашей вера живет. Вам огромного счастья желаю я. Пусть всегда и во всем вам везет!

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17 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю тебя всей душой! Пусть она о тебе позаботится, Чтобы беды прошли стороной! Только мира, здоровья, удачи Я желаю тебе в этот час И достатка большого в придачу, И счастливых, сияющих глаз!

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19 В этот день случилось чудо В Назарете у семьи, Появилось воплощение Веры, света и любви. Та, что стала пресвятою, В грешный мир тогда пришла И с красивою душою Мир с собою принесла. Рождество святой Марии - То начало всех начал, Чтобы каждый свято верил, Голос сердца не молчал.

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21 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю сегодня вас я, Пусть хранит вас Мария от горестей, Пусть счастливой будет семья. Вам желаю я мира и радости, Милосердия, в сердце - тепла, Окружит Богородица радостью И подарит вам много добра.

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23 С Рождеством Богородицы тебя Поздравляю искренне, сердечно! Будут пусть чисты и нежны небеса, И в душе покой живет пусть вечно. Пусть здоровье не подводит никогда, Теплотой любовь пусть согревает. Поздравляю искренне тебя! С торжеством чудесным поздравляю!

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25 Пресвятая Богоматерь В мир сегодня наш пришла. Знаем мы, какой нелегкий В жизни путь она прошла. Будьте так же терпеливы, И несите радость в дом: Родилась Мария Дева, ей за Сына воздаем. Чтоб на семьи ваши также Снизошла та благодать. Будем мы теперь смиренно Рождества Христова ждать.

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27 Сияньем небо озарилось - В этот день Богородица родилась! С праздником всех поздравляем, Мира, здравия желаем. С образом ее живем, Веру в сердце мы несем. Наши души береги, Нас спаси и сохрани!

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29 В День Рождества Богородицы Вам шлю свои поздравления, Хранит пусть Мария от бед, Дарует любовь и терпение. Пусть вера ведет по дороге, Порой неровной судьбы, Дает Богородица силы Для честной и смелой борьбы.

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31 С Рождеством Пресвятой Богородицы, От души поздравляю я Вас. И что искренне сердцем Вы просите, Все исполнится пусть в этот час. На душе Вам желаю спокойствия, Мыслей добрых и светлых всегда. И здоровье чтобы не беспокоило, Стороной обходила беда.

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