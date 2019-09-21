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Трогательные СМС поздравления с днем рождения на 21 сентября

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Трогательные СМС поздравления с днем рождения на 21 сентября
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы практичны, весьма обаятельны и обладаете жаждой знаний. Вам присуще тонкое восприятие красоты и формы, хороший вкус и способность наслаждаться искусством и природой.

Вы независимы и дружелюбны, обладаете огромным творческим потенциалом и общественным сознанием, нуждаетесь в самовыражении, отличаетесь чувством слова, но склонны разбрасываться и растрачивать энергию на беспокойство и нерешительность.

Несмотря на превосходные коммуникативные навыки и внимание к деталям и частностям, вам следует избегать чрезмерной дотошности и педантизма в незначительных вопросах, а также склонности к критичности и беспокойству.

Иногда вы очень сердечны и жизнерадостны, но временами равнодушны и раздражительны, особенно если у вас отсутствуют позитивные ориентиры.

Несмотря на природную интуитивность, вам следует преодолевать скептическое отношение к духовным или религиозным вопросам. Однако ваш незаурядный ум заставляет вас испробовать многие пути и возможности в поисках мудрости.

С раннего возраста и на протяжении тридцати лет вы чувствуете потребность в признании, и исключительно важную роль в вашей жизни играют личные отношения.

В 31 год наступает поворотный момент, усиливающий значение личной власти. Вы становитесь решительнее и увереннее. По достижении 61 года усиливается интерес к философии и свободе, вы становитесь предприимчивее и рискованнее.

 

Пусть исполнятся все желания,

Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания

И заботы, внимания, любви.

 

А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.

И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

***

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными — дела.

 

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

Поздравления в прозе с днем рождения

Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

***

Желаю в твой день рождения

Верить в себя и идти за мечтой,

Не поддаваться сомнениям

И сохранять позитивный настрой.

 

Желаю сил, удачи и свершений,

Желаю ярких, интересных дней,

Желаю трудностям в успехи превращений.

И про мечту не забывай — иди за ней!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

***

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

 

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.

***

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всём!

 

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб всё лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

 

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

Пусть всё получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всём везения!

 

И любви прям искренней,

Чтоб всё было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

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