Трогательные СМС поздравления с днем рождения на 21 сентября

Вы независимы и дружелюбны, обладаете огромным творческим потенциалом и общественным сознанием, нуждаетесь в самовыражении, отличаетесь чувством слова, но склонны разбрасываться и растрачивать энергию на беспокойство и нерешительность.
Несмотря на превосходные коммуникативные навыки и внимание к деталям и частностям, вам следует избегать чрезмерной дотошности и педантизма в незначительных вопросах, а также склонности к критичности и беспокойству.
Иногда вы очень сердечны и жизнерадостны, но временами равнодушны и раздражительны, особенно если у вас отсутствуют позитивные ориентиры.
Несмотря на природную интуитивность, вам следует преодолевать скептическое отношение к духовным или религиозным вопросам. Однако ваш незаурядный ум заставляет вас испробовать многие пути и возможности в поисках мудрости.
С раннего возраста и на протяжении тридцати лет вы чувствуете потребность в признании, и исключительно важную роль в вашей жизни играют личные отношения.
В 31 год наступает поворотный момент, усиливающий значение личной власти. Вы становитесь решительнее и увереннее. По достижении 61 года усиливается интерес к философии и свободе, вы становитесь предприимчивее и рискованнее.
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!
Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.
***
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.
***
Желаю в твой день рождения
Верить в себя и идти за мечтой,
Не поддаваться сомнениям
И сохранять позитивный настрой.
Желаю сил, удачи и свершений,
Желаю ярких, интересных дней,
Желаю трудностям в успехи превращений.
И про мечту не забывай — иди за ней!
Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!
***
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.
***
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всём!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб всё лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
Пусть всё получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всём везения!
И любви прям искренней,
Чтоб всё было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!