С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки

На великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, нужно уделить особое внимание близким и родным.
В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и садиться за праздничный стол, а также общаться.
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам — любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу, сердце и дом.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть в душе расцветает добро,
Только счастьем сердечко наполнится,
И заглянет веселье в окно!
Этот праздник несет вдохновение,
Только радость и мир, и любовь.
Пусть уходят подальше сомнения,
И приходит везение вновь!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сердечно я вас.
Пусть душа ликованьем наполнится
В этот радостный, праздничный час.
Я желаю молитв теплых, искренних
За родных, за себя и друзей.
Благодать же с небес, словно искрою,
Осветит, чтоб жизнь стала полней.
Рождество Пресвятой Богородицы —
Праздник светлый, великий и радостный.
В честь достойнейшей именинницы
Колокольный звон слышен, благостный!
С этим праздником вас поздравляю я.
Пусть в душе вашей вера живет.
Вам огромного счастья желаю я.
Пусть всегда и во всём вам везет!
С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведёт тебя по жизни, пусть чистая надежда и вера живёт в твоём сердце, пусть щедрая любовь Бога и твоих близких уберегает тебя от невзгод.
***
Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.
Рождество Святой Марии
Было в Иерусалиме,
Пресвятейший этот день
Церковь празднует теперь!
Поздравляем христиан,
И желаем счастья вам,
Вера пусть живет в сердцах,
Бог хранит на небесах!
В рождество Пресвятой Богородицы
Мы б хотели тебе пожелать,
Чтоб как Анну и Иосифа —
Бог тебя смог услыхать.
Даровав им дочку милую —
Двадцать первого числа,
Обеспечил жизнь счастливую
И прибавил всем добра.
Пусть хранит же Богородица,
Всех, кто чтит сей день святой.
Пусть её благословение
Навсегда будет с тобой.
В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, радостная мать,
В честь твою, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
Царицей неба и земли
Марию Деву нарекли.
Для многих ты — спасение,
И даришь исцеление.
Великий праздник во дворе,
Проснемся вместе на заре.
Святой молитвой полон дом,
Возрадуемся дружно в нем.
От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
Сияньем небо озарилось —
В этот день Богородица родилась!
С праздником всех поздравляем,
Мира, здравия желаем.
С образом её живём,
Веру в сердце мы несём.
Наши души береги,
Нас спаси и сохрани!
***
Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
Со святым Рождеством Богородицы,
Я всех от души поздравляю!
Уходят пусть все неурядицы,
Везения, счастья желаю.
Пусть дом под охраной небесной,
Пребудет на многие годы,
Душа наполняется верой чудесной,
На сердце не будет дождливой погоды!
***
Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю лёгкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.