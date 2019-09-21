С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки

Сегодня, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторую Пречистую).

На великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, нужно уделить особое внимание близким и родным.

В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и садиться за праздничный стол, а также общаться.

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам — любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня тебя.

Пусть будут здоровье и силы,

Пусть счастлива будет семья.

Хранит пусть Царица Небесная

От бед и уныния, от ссор.

Пусть светом наполнен лишь будет

Прекрасный, достойный твой дом.

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу, сердце и дом.

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Пусть в душе расцветает добро,

Только счастьем сердечко наполнится,

И заглянет веселье в окно!

Этот праздник несет вдохновение,

Только радость и мир, и любовь.

Пусть уходят подальше сомнения,

И приходит везение вновь!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сердечно я вас.

Пусть душа ликованьем наполнится

В этот радостный, праздничный час.

Я желаю молитв теплых, искренних

За родных, за себя и друзей.

Благодать же с небес, словно искрою,

Осветит, чтоб жизнь стала полней.

Рождество Пресвятой Богородицы —

Праздник светлый, великий и радостный.

В честь достойнейшей именинницы

Колокольный звон слышен, благостный!

С этим праздником вас поздравляю я.

Пусть в душе вашей вера живет.

Вам огромного счастья желаю я.

Пусть всегда и во всём вам везет!

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведёт тебя по жизни, пусть чистая надежда и вера живёт в твоём сердце, пусть щедрая любовь Бога и твоих близких уберегает тебя от невзгод.

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

Рождество Святой Марии

Было в Иерусалиме,

Пресвятейший этот день

Церковь празднует теперь!

Поздравляем христиан,

И желаем счастья вам,

Вера пусть живет в сердцах,

Бог хранит на небесах!

В рождество Пресвятой Богородицы

Мы б хотели тебе пожелать,

Чтоб как Анну и Иосифа —

Бог тебя смог услыхать.

Даровав им дочку милую —

Двадцать первого числа,

Обеспечил жизнь счастливую

И прибавил всем добра.

Пусть хранит же Богородица,

Всех, кто чтит сей день святой.

Пусть её благословение

Навсегда будет с тобой.

В ясный день осенний листья

Ветер ввысь поднимет вмиг,

Богородицы Пречистой

В небе складывая лик.

Славься, Дева Пресвятая,

Славься, радостная мать,

В честь твою, как в вешнем мае,

Будет солнышко сиять!

Царицей неба и земли

Марию Деву нарекли.

Для многих ты — спасение,

И даришь исцеление.

Великий праздник во дворе,

Проснемся вместе на заре.

Святой молитвой полон дом,

Возрадуемся дружно в нем.

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

Сияньем небо озарилось —

В этот день Богородица родилась!

С праздником всех поздравляем,

Мира, здравия желаем.

С образом её живём,

Веру в сердце мы несём.

Наши души береги,

Нас спаси и сохрани!

***

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

Со святым Рождеством Богородицы,

Я всех от души поздравляю!

Уходят пусть все неурядицы,

Везения, счастья желаю.

Пусть дом под охраной небесной,

Пребудет на многие годы,

Душа наполняется верой чудесной,

На сердце не будет дождливой погоды!

***

Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю лёгкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.