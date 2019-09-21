Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки

Смотрите фото (16)
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Сегодня, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторую Пречистую).

На великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, нужно уделить особое внимание близким и родным.

В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и садиться за праздничный стол, а также общаться.

 

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам — любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

 

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня тебя.

Пусть будут здоровье и силы,

Пусть счастлива будет семья.

 

Хранит пусть Царица Небесная

От бед и уныния, от ссор.

Пусть светом наполнен лишь будет

Прекрасный, достойный твой дом.

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

 

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу, сердце и дом.

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

 

Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Пусть в душе расцветает добро,

Только счастьем сердечко наполнится,

И заглянет веселье в окно!

 

Этот праздник несет вдохновение,

Только радость и мир, и любовь.

Пусть уходят подальше сомнения,

И приходит везение вновь!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сердечно я вас.

Пусть душа ликованьем наполнится

В этот радостный, праздничный час.

 

Я желаю молитв теплых, искренних

За родных, за себя и друзей.

Благодать же с небес, словно искрою,

Осветит, чтоб жизнь стала полней.

Рождество Пресвятой Богородицы —

Праздник светлый, великий и радостный.

В честь достойнейшей именинницы

Колокольный звон слышен, благостный!

 

С этим праздником вас поздравляю я.

Пусть в душе вашей вера живет.

Вам огромного счастья желаю я.

Пусть всегда и во всём вам везет!

Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

 

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведёт тебя по жизни, пусть чистая надежда и вера живёт в твоём сердце, пусть щедрая любовь Бога и твоих близких уберегает тебя от невзгод.

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

Рождество Святой Марии

Было в Иерусалиме,

Пресвятейший этот день

Церковь празднует теперь!

Поздравляем христиан,

И желаем счастья вам,

Вера пусть живет в сердцах,

Бог хранит на небесах!

В рождество Пресвятой Богородицы

Мы б хотели тебе пожелать,

Чтоб как Анну и Иосифа —

Бог тебя смог услыхать.

 

Даровав им дочку милую —

Двадцать первого числа,

Обеспечил жизнь счастливую

И прибавил всем добра.

 

Пусть хранит же Богородица,

Всех, кто чтит сей день святой.

Пусть её благословение

Навсегда будет с тобой.

В ясный день осенний листья

Ветер ввысь поднимет вмиг,

Богородицы Пречистой

В небе складывая лик.

 

Славься, Дева Пресвятая,

Славься, радостная мать,

В честь твою, как в вешнем мае,

Будет солнышко сиять!

Царицей неба и земли

Марию Деву нарекли.

Для многих ты — спасение,

И даришь исцеление.

 

Великий праздник во дворе,

Проснемся вместе на заре.

Святой молитвой полон дом,

Возрадуемся дружно в нем.

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

 

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

Сияньем небо озарилось —

В этот день Богородица родилась!

С праздником всех поздравляем,

Мира, здравия желаем.

С образом её живём,

Веру в сердце мы несём.

Наши души береги,

Нас спаси и сохрани!

***

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

Со святым Рождеством Богородицы,

Я всех от души поздравляю!

Уходят пусть все неурядицы,

Везения, счастья желаю.

 

Пусть дом под охраной небесной,

Пребудет на многие годы,

Душа наполняется верой чудесной,

На сердце не будет дождливой погоды!

***

Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю лёгкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Праздник, Смс, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы., С Рождеством Пресвятой Богородицы, поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь