Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки

21 сентября верующие отмечают большой христианский праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

По церковному вероучению – это праздник для людей очень важен, ведь именно Дева Мария подарила человечеству Спасителя.

Человечество с давних времен всегда почитало Богоматерь как великую заступницу, покровительницу женщин и матерей. Поздравьте родных и близких с этим радостным днем в праздничных картинках-поздравлениях.

Рождество Пресвятой Богородицы,

Праздник радости ты встречай,

Сердце счастьем твое пусть наполнится

И молитвой ты день начинай.

Пусть простит нам Святая Дева

Все грехи и греховные мысли,

Пусть в благом нам поможет деле

И пусть души наши очистит.

В этот день я желаю добра

Всему христианскому миру

И за здравие ставлю свечу

Богородице Деве Марии.

Рождество Святой Марии

Было в Иерусалиме,

Пресвятейший этот день

Церковь празднует теперь!

Поздравляем христиан,

И желаем счастья вам,

Вера пусть живет в сердцах,

Бог хранит на небесах!

Пускай светлым будет сердце и чистой душа. Пускай вера поможет вам в жизни. Желаем, чтобы в вашей семье не было: ни больного, ни голодного, ни сирого. Пускай Богородица сохранит вас от любой беды. Радостью украсьте свой дом, терпением облагородьте свои души и любовью наполните смысл вашей жизни. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

Рождество Пресвятой Богородицы —

Это праздник начала начал!

Свято верит народ, тихо молится,

Чтоб Господь в этот день всем послал

И терпенье, и блага, и радости,

И великую тайну любви...

Сам бесенок — проказник и пакостник —

Убегает, чем беса гневит.

Тьма рассеется, боль — отойдет,

Богородица к людям идет.

В рождество Пресвятой Богородицы

Мы б хотели тебе пожелать,

Чтоб как Анну и Иосифа —

Бог тебя смог услыхать.

Даровав им дочку милую —

Двадцать первого числа,

Обеспечил жизнь счастливую

И прибавил всем добра.

Пусть хранит же Богородица,

Всех, кто чтит сей день святой.

Пусть ее благословение

Навсегда будет с тобой.

Пусть мать-Богородица Вас защитит,

Рождественский праздник отметите вместе,

Семью от болезней и горя хранит,

И жить Вам в покое и мире, и чести.

Сегодня помолимся за души святых,

И пусть наше сердце очистится светом,

Помянем умерших друзей и родных,

И памятью будет душа пусть согрета!

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

***

В жизни точно есть и неземная благодать,

Только ее не каждый может увидать.

Будешь ты по жизни делать только лишь добро,

Вот тогда тебе, возможно, тоже повезет.

Ведь примеров в библии достаточно таких,

Когда Бог давал надежды и спасал святых.

С Богородицы рождеством всех поздравляю,

И рождение ее на свет вам выставляю.

В жизни будьте праведны, благочестивы,

И из жизни вмиг исчезнут негативы.

Царицей неба и земли

Марию Деву нарекли.

Для многих ты — спасение,

И даришь исцеление.

Великий праздник во дворе,

Проснемся вместе на заре.

Святой молитвой полон дом,

Возрадуемся дружно в нем.

Мы рождение Девы Марии

Отмечаем сегодня не зря,

Вы примите, мои дорогие

Поздравления с тем от меня.

Я желаю здоровья большого

И от сердца вам всяческих благ,

Чтоб совсем не случалось плохого,

Не тревожились чтоб вы никак!

***

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.

В Рождество Пресвятой Богородицы

Щедро шлем мы вам всем поздравок!

Пожеланий прекрасных, как водится,

Заплетем в многоцветный венок!

Пусть хорошее, дивное сбудется,

Пусть с зарею восходят мечты,

ежедневно, старательно трудится

Пусть душа для своей красоты!

Больше света, любви, обожания

И небесного чуда — сияния!