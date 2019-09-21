Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки

По церковному вероучению – это праздник для людей очень важен, ведь именно Дева Мария подарила человечеству Спасителя.
Человечество с давних времен всегда почитало Богоматерь как великую заступницу, покровительницу женщин и матерей. Поздравьте родных и близких с этим радостным днем в праздничных картинках-поздравлениях.
Рождество Пресвятой Богородицы,
Праздник радости ты встречай,
Сердце счастьем твое пусть наполнится
И молитвой ты день начинай.
Пусть простит нам Святая Дева
Все грехи и греховные мысли,
Пусть в благом нам поможет деле
И пусть души наши очистит.
В этот день я желаю добра
Всему христианскому миру
И за здравие ставлю свечу
Богородице Деве Марии.
Рождество Святой Марии
Было в Иерусалиме,
Пресвятейший этот день
Церковь празднует теперь!
Поздравляем христиан,
И желаем счастья вам,
Вера пусть живет в сердцах,
Бог хранит на небесах!
Пускай светлым будет сердце и чистой душа. Пускай вера поможет вам в жизни. Желаем, чтобы в вашей семье не было: ни больного, ни голодного, ни сирого. Пускай Богородица сохранит вас от любой беды. Радостью украсьте свой дом, терпением облагородьте свои души и любовью наполните смысл вашей жизни. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
***
Рождество Пресвятой Богородицы —
Это праздник начала начал!
Свято верит народ, тихо молится,
Чтоб Господь в этот день всем послал
И терпенье, и блага, и радости,
И великую тайну любви...
Сам бесенок — проказник и пакостник —
Убегает, чем беса гневит.
Тьма рассеется, боль — отойдет,
Богородица к людям идет.
В рождество Пресвятой Богородицы
Мы б хотели тебе пожелать,
Чтоб как Анну и Иосифа —
Бог тебя смог услыхать.
Даровав им дочку милую —
Двадцать первого числа,
Обеспечил жизнь счастливую
И прибавил всем добра.
Пусть хранит же Богородица,
Всех, кто чтит сей день святой.
Пусть ее благословение
Навсегда будет с тобой.
Пусть мать-Богородица Вас защитит,
Рождественский праздник отметите вместе,
Семью от болезней и горя хранит,
И жить Вам в покое и мире, и чести.
Сегодня помолимся за души святых,
И пусть наше сердце очистится светом,
Помянем умерших друзей и родных,
И памятью будет душа пусть согрета!
Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
***
В жизни точно есть и неземная благодать,
Только ее не каждый может увидать.
Будешь ты по жизни делать только лишь добро,
Вот тогда тебе, возможно, тоже повезет.
Ведь примеров в библии достаточно таких,
Когда Бог давал надежды и спасал святых.
С Богородицы рождеством всех поздравляю,
И рождение ее на свет вам выставляю.
В жизни будьте праведны, благочестивы,
И из жизни вмиг исчезнут негативы.
Царицей неба и земли
Марию Деву нарекли.
Для многих ты — спасение,
И даришь исцеление.
Великий праздник во дворе,
Проснемся вместе на заре.
Святой молитвой полон дом,
Возрадуемся дружно в нем.
Мы рождение Девы Марии
Отмечаем сегодня не зря,
Вы примите, мои дорогие
Поздравления с тем от меня.
Я желаю здоровья большого
И от сердца вам всяческих благ,
Чтоб совсем не случалось плохого,
Не тревожились чтоб вы никак!
***
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.
В Рождество Пресвятой Богородицы
Щедро шлем мы вам всем поздравок!
Пожеланий прекрасных, как водится,
Заплетем в многоцветный венок!
Пусть хорошее, дивное сбудется,
Пусть с зарею восходят мечты,
ежедневно, старательно трудится
Пусть душа для своей красоты!
Больше света, любви, обожания
И небесного чуда — сияния!